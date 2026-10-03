Giá vàng thế giới giảm tuần thứ hai liên tiếp

Vàng trang sức được bày bán tại cửa hàng ở Bhopal, Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Đáng chú ý, trong phiên cuối tuần 2/10, giá vàng quay đầu giảm sau khi tăng hơn 1% đầu phiên, bất chấp số liệu việc làm Mỹ yếu hơn dự kiến, qua đó ghi nhận tuần giảm giá thứ hai liên tiếp.

Trong phiên 2/10, giá vàng giao ngay giảm 0,9% xuống 4.140,06 USD/ounce vào lúc 14 giờ 33 phút theo giờ New York (1 giờ 33 phút sáng ngày 3/10 theo giờ Việt Nam). Tính chung cả tuần, kim loại quý này giảm khoảng 3,4%. Giá vàng giao kỳ hạn của Mỹ chốt phiên giảm 1%, xuống 4.162,30 USD/ounce.

Giá vàng đã tăng hơn 1% trong đầu phiên 2/10, sau khi số liệu việc làm của Mỹ cho thấy tốc độ tạo việc làm trong tháng 9 chậm hơn đáng kể so với dự báo. Tuy nhiên, đà tăng này không duy trì được khi những lo ngại về triển vọng lãi suất và sức ép từ thị trường trái phiếu tiếp tục chi phối tâm lý nhà đầu tư.

Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 2/10, số việc làm khu vực phi nông nghiệp của Mỹ trong tháng 9/2026 chỉ tăng 29.000, thấp hơn nhiều so với mức tăng 133.000 của tháng 8 (đã điều chỉnh giảm) và dự báo tăng 90.000 của các nhà kinh tế. Số liệu này cho thấy thị trường lao động Mỹ đang có dấu hiệu suy yếu, qua đó củng cố kỳ vọng Fed có thể tạm dừng tăng lãi suất trong tháng 10.

Tuy nhiên, triển vọng chính sách tiền tệ vẫn là yếu tố gây sức ép lên giá vàng. Theo công cụ FedWatch của CME, khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 10 đã giảm xuống khoảng 22%, so với mức gần 70% hồi đầu tuần. Dù vậy, những lo ngại về lạm phát và định hướng chính sách tiền tệ thắt chặt vẫn khiến nhà đầu tư thận trọng.

Ông Han Tan, chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại nền tảng giao dịch Bybit, nhận định giới đầu tư vàng chưa vội lạc quan, do Fed vẫn có xu hướng duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Theo ông, diễn biến giá vàng trong những tháng tới sẽ phụ thuộc đáng kể vào mức độ sẵn sàng chấp nhận tình trạng suy yếu của thị trường lao động của Fed, trong khi cơ quan này vẫn ưu tiên kiểm soát lạm phát.

Bên cạnh kỳ vọng lãi suất, đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tiếp tục là những yếu tố gây bất lợi cho vàng. Dù đồng USD giảm nhẹ trong phiên 2/10, đồng tiền này vẫn hướng tới một tuần tăng giá. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm và 30 năm đã lên mức cao nhất kể từ năm 2002 trong phiên 1/10. Lợi suất tăng làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, vốn là tài sản không sinh lời, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Diễn biến trong phiên cuối tuần khép lại một tuần giao dịch đầy biến động của thị trường vàng, sau khi kim loại quý này lao dốc khoảng 4% ngay từ phiên giao dịch đầu tuần ngày 28/9, xuống mức thấp nhất trong hơn 7 tuần.

Đà giảm mạnh của vàng diễn ra trong bối cảnh giá dầu tăng khoảng 3% sau khi Mỹ từ chối một thỏa thuận hòa bình với Iran liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz. Giá năng lượng tăng cao làm gia tăng nguy cơ lạm phát kéo dài, có thể buộc các ngân hàng trung ương duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian lâu hơn.

Sang phiên 29/9, giá vàng phục hồi nhẹ sau đợt bán tháo mạnh trước đó. Tuy nhiên, đà phục hồi này chủ yếu mang tính điều chỉnh kỹ thuật sau khi giá giảm sâu, trong khi đồng USD và lợi suất trái phiếu duy trì ở mức cao, tiếp tục hạn chế khả năng tăng giá của vàng.

Đến phiên 30/9, giá vàng lại quay đầu giảm 0,7%, xuống 4.152,86 USD/ounce, bất chấp số liệu lạm phát Mỹ thấp hơn dự báo. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 8/2026 tăng 0,3% so với tháng trước, trong khi PCE lõi tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Những số liệu này phần nào củng cố kỳ vọng Fed có thể tạm dừng tăng lãi suất trong tháng 10. Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu trong bối cảnh đàm phán giữa Mỹ và Iran đình trệ tiếp tục làm dấy lên lo ngại lạm phát, khiến thị trường trái phiếu chịu sức ép và gây bất lợi cho vàng.

Phiên 1/10, giá vàng có dấu hiệu phục hồi khi dữ liệu lạm phát Mỹ làm giảm khả năng Fed tăng lãi suất. Song đà tăng vẫn bị hạn chế bởi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm lên mức cao nhất trong hơn 20 năm, đồng USD mạnh lên và giá dầu tiếp tục tăng do những lo ngại về nguồn cung nhiên liệu toàn cầu.

Diễn biến trong cả tuần cho thấy những kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với thị trường vàng. Số liệu lạm phát và việc làm yếu hơn dự báo đã làm giảm khả năng tăng lãi suất trong tháng 10, nhưng chưa đủ để đảo ngược xu hướng giảm của kim loại quý, khi đồng USD và lợi suất trái phiếu vẫn ở mức cao. Trong khi đó, giá năng lượng tăng làm gia tăng lo ngại lạm phát, khiến triển vọng chính sách tiền tệ trở nên khó đoán định hơn.

Ông Edward Meir, chuyên gia phân tích tại công ty môi giới Marex, nhận định các biểu đồ kỹ thuật của vàng vẫn cho thấy triển vọng không thuận lợi và giá kim loại quý này có thể tiếp tục giảm nếu chu kỳ tăng lãi suất được nối lại.

Trên thị trường kim loại quý khác, các mặt hàng chủ chốt cũng chịu áp lực trong phiên cuối tuần. Giá bạc giao ngay giảm 0,8% xuống 60,36 USD/ounce, bạch kim giảm 2% xuống 1.692,90 USD/ounce và palladium giảm 0,5% xuống 1.165,75 USD/ounce. Cả ba kim loại này đều chứng kiến một tuần giảm giá, tương tự vàng.