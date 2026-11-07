Giá vàng sáng nay (7/11) trên thị trường thế giới chốt tuần ở mức 4.065,98 USD/ounce - giảm 37.35 USD/ounce so với mở cửa phiên.

Giá vàng thế giới tương đương khoảng khoảng hơn 126,4 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 15 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm, trong nước biến động nhẹ.

Giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 6-11 khi báo cáo việc làm Mỹ tích cực hơn dự báo, làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, Phillip Streible, Chiến lược gia trưởng thị trường tại Blue Line Futures, cho biết rằng chỉ số lạm phát cao hơn dự kiến vào tuần tới sẽ càng củng cố kỳ vọng rằng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12. Ông nói thêm rằng môi trường này sẽ đẩy giá vàng xuống dưới 4.000 USD/ounce.

Tuy nhiên, Streible cho rằng đây có thể là đợt điều chỉnh cuối cùng đối với vàng. Ông giải thích rằng kết quả bầu cử đã làm giảm hoạt động kinh tế trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, ảnh hưởng đến việc xây dựng trung tâm dữ liệu. Sự suy yếu này cuối cùng sẽ buộc Cục Dự trữ Liên bang phải từ bỏ xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ, tạo điều kiện cho vàng tăng giá.

Thị trường hiện hướng sự chú ý đến các dữ liệu lạm phát Mỹ. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 dự kiến công bố ngày 10/11, tiếp đó là chỉ số giá sản xuất (PPI) ngày 13/11. Những số liệu này có thể tác động đến kỳ vọng lãi suất và xu hướng giá vàng.

Theo báo cáo Triển vọng thị trường hàng hóa tháng 10, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo giá vàng bình quân năm 2026 đạt 4.600 USD/ounce, tăng 33,6% so với năm 2025.

Tại thị trường trong nước:

Giá vàng miếng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý SJC, PNJ, DOJI sáng hôm nay đang niêm yết ở mức 138 - 141 triệu đồng/lượng - đi ngang so với mở cửa phiên sáng qua.

Trong khi đó, giá SJC tại Bảo Tín Minh Châu sáng hôm nay đang niêm yết ở mức 136,5 - 141 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Công ty vàng bạc đá quý SJC sáng nay niêm yết ở mức 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng. PNJ đang niêm yết vàng nhẫn ở mức 136,3 - 140,3 triệu đồng/lượng.

DOJI sáng nay niêm yết vàng nhẫn ở mức 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng - giảm 400.000 đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng qua.

Bảo Tín Minh Châu cũng đang niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng - giảm 500.000 đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng qua.