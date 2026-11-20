Trước đó, giá vàng giảm hơn 1% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (19/11), xuống mức thấp nhất trong 14 tháng, khi kim loại quý tiếp tục chịu sức ép từ đồng USD mạnh lên. Trong khi đó, thị trường gần như chắc chắn Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12 do lạm phát vẫn dai dẳng.

Tính đến cuối phiên hôm qua, giá vàng giao ngay giảm 1,3%, xuống 3.674,13 USD/oz, sau khi có thời điểm giảm xuống 3.667,19 USD/oz, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025.

Trong khi đó, giá vàng tương lai tháng 12 chốt phiên giảm 1,5%, xuống 3.685,50 USD/oz.

Áp lực lên giá vàng tiếp tục gia tăng sau khi biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 27-28/10 của Fed được công bố. Biên bản cho thấy các nhà hoạch định chính sách ngày càng lo ngại về nguy cơ lạm phát kéo dài và khả năng phải có những biện pháp điều hành quyết liệt hơn. Gần như tất cả các quan chức đều dự báo lãi suất có thể cần tiếp tục tăng trong những tháng tới, trong khi một số người đề cập đến khả năng nâng lãi suất mạnh hơn nếu lạm phát không hạ nhiệt.

Quan điểm này cũng được củng cố bởi những phát biểu gần đây của các quan chức Fed. Thống đốc Christopher Waller cho rằng ngân hàng trung ương Mỹ có thể cần phản ứng mạnh mẽ hơn trước tình trạng giá cả tăng cao. Trong khi đó, Thống đốc Michael Barr cũng cho biết ông có thể ủng hộ việc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ khi nền kinh tế vẫn đối mặt với áp lực lạm phát.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 12 là 94%, trong khi khả năng tăng 50 điểm cơ bản ở mức 6%.

Những kỳ vọng này tiếp tục hỗ trợ đồng USD, qua đó gây thêm sức ép lên giá vàng. Trong tuần, chỉ số USD Index đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2025, khiến kim loại quý được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Đồng thời, lãi suất duy trì ở mức cao làm giảm sức hấp dẫn của vàng do kim loại quý này không mang lại lợi tức.

Ông Chris Gaffney, Giám đốc bộ phận Thị trường Toàn cầu tại EverBank, nhận định: “Kỳ vọng lãi suất và đồng USD mạnh lên là hai yếu tố gây sức ép lên giá vàng trong phiên hôm nay. Biên bản cuộc họp tháng trước của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) cho thấy gần như tất cả các quan chức Fed đều dự báo lãi suất cần tiếp tục tăng. Những dữ liệu lạm phát được công bố kể từ cuộc họp đó cũng củng cố khả năng Mỹ tiếp tục nâng lãi suất”.

Bên cạnh áp lực từ chính sách tiền tệ, hoạt động bán ra trên thị trường tài chính cũng góp phần khiến giá kim loại quý suy yếu. Ông Jim Wyckoff, nhà phân tích thị trường tại American Gold Exchange, nhận định: “Chúng tôi đang chứng kiến áp lực bán trên thị trường chứng khoán, có thể đã dẫn đến một số yêu cầu bổ sung ký quỹ, kéo theo áp lực bán trên thị trường kim loại. Thị trường vàng và bạc hiện đang ở trong tình thế khó khăn”.

Trong khi đó, dữ liệu kinh tế Mỹ công bố ngày thứ Năm cho thấy thị trường lao động có dấu hiệu suy yếu, còn hoạt động sản xuất khu vực giảm mạnh. Tuy nhiên, những tín hiệu này chưa làm thay đổi đáng kể kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất trong tháng 12.

Về triển vọng, ông Chris Gaffney cho rằng giá vàng cần sự hỗ trợ từ nhu cầu tiêu dùng và hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương để có thể phục hồi. Ông cũng nhận định những sự cố gián đoạn hệ thống máy tính gần đây cùng lo ngại liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) có thể thúc đẩy nhà đầu tư quay trở lại các tài sản hữu hình như vàng.

Ở góc nhìn thận trọng hơn, ông Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại FOREX.com, cảnh báo giá vàng có thể giảm xuống 3.500 USD/oz khi kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất đẩy lợi suất trái phiếu lên cao và hỗ trợ đồng USD mạnh lên.