Giá vàng thế giới giảm sau quyết định lãi suất của Fed

Giá vàng giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (28/10) khi giá dầu tăng gây sức ép lên thị trường, trong bối cảnh nhà đầu tư đánh giá những phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh sau khi ngân hàng trung ương này quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành, đúng như kỳ vọng chung của thị trường.

Tính đến cuối phiên hôm qua, giá vàng giao ngay giảm 0,5%, xuống 4.039,39 USD/oz. Trong khi đó, giá vàng tương lai tháng 12 chốt phiên giảm 0,6%, xuống 4.051,60 USD/oz.

Fed quyết định giữ nguyên lãi suất trong biên độ 3,75–4,00%, phù hợp với dự báo của thị trường. Quyết định được thông qua với 10 phiếu thuận và 2 phiếu chống. Hai thành viên FOMC là Lisa Cook và Beth Hammack ủng hộ phương án tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản.

Trong tuyên bố chính sách, Fed đánh giá hoạt động kinh tế Mỹ tiếp tục mở rộng mạnh mẽ, với chi tiêu trong nước duy trì khả năng chống chịu tốt, tăng trưởng năng suất cao và đầu tư vốn vững chắc. Số việc làm tăng thêm tương ứng với tốc độ gia tăng của lực lượng lao động, trong khi tỷ lệ thất nghiệp ít thay đổi.

Tuy nhiên, ngân hàng trung ương Mỹ thừa nhận lạm phát vẫn ở mức cao và cho biết, sẽ tiếp tục đánh giá các dữ liệu kinh tế để xác định lập trường chính sách phù hợp, nhằm đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%. Tuyên bố không đưa ra định hướng cụ thể về những đợt điều chỉnh lãi suất tiếp theo.

Giá vàng gần như không thay đổi sau khi Fed công bố quyết định chính sách, sau đó có thời điểm chuyển sang tăng nhẹ khi ông Warsh phát biểu, trước khi quay đầu giảm trở lại.

Ông Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập, nhận định: “Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn dài đang tăng khi thị trường chưa thực sự hài lòng với những giải thích của ông Warsh về quyết định giữ nguyên lãi suất hôm nay. Lãi suất cao hơn sẽ tiếp tục gây sức ép lên giá vàng. Tôi không cho rằng thị trường kim loại sẽ bị bán tháo mạnh, nhưng dư địa tăng giá có thể bị hạn chế”.

Fed đã nâng đánh giá về tình hình kinh tế Mỹ, đồng thời thừa nhận lạm phát vẫn ở mức cao. Tại cuộc họp báo sau khi công bố quyết định, ông Warsh cho biết ngân hàng trung ương đã thể hiện rõ sự sẵn sàng và quyết tâm hành động khi cần thiết.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm gần nhất tăng 4,11 điểm cơ bản, lên 5,034%. Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 ở mức 86%, so với mức 88% trước khi quyết định chính sách được công bố.

Nhận định về triển vọng chính sách tiền tệ, ông Chris Zaccarelli, Giám đốc đầu tư tại Northlight Asset Management, cho rằng Fed đã phát đi nhiều tín hiệu cho thấy khả năng tăng lãi suất vào tháng 12.

Theo ông, nếu không phải do cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần, Fed có thể đã tăng lãi suất ngay tại cuộc họp này. Tuy nhiên, triển vọng năm tới vẫn còn nhiều bất định khi các dữ liệu kinh tế có thể thay đổi đáng kể.

Ông Zaccarelli cho biết thị trường hợp đồng tương lai đang phản ánh kỳ vọng Fed sẽ có thêm hai đợt tăng lãi suất trong năm tới. Dù vậy, nếu kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại hoặc rơi vào suy thoái trong 12 tháng tới, Fed có thể phải điều chỉnh chính sách theo hướng giảm lãi suất vào cuối năm sau. Ngược lại, nếu nền kinh tế tiếp tục duy trì khả năng chống chịu tốt, số lần tăng lãi suất có thể vượt kỳ vọng hiện tại của thị trường.

Bên cạnh chính sách tiền tệ, diễn biến giá năng lượng cũng đang tạo sức ép lên thị trường vàng. Giá dầu Brent tương lai tăng hơn 1% sau một cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu tại Saudi Arabia, làm gia tăng lo ngại về rủi ro nguồn cung liên quan đến các cuộc xung đột ở Trung Đông. Giá dầu tăng có thể khiến áp lực lạm phát kéo dài, buộc các ngân hàng trung ương duy trì lãi suất ở mức cao hơn, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của vàng do kim loại quý này không mang lại lợi suất.

Nhà đầu tư hiện hướng sự chú ý đến dữ liệu chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, dự kiến công bố vào ngày 29/10, nhằm tìm kiếm thêm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Theo các cuộc khảo sát của Reuters, giới phân tích đã hạ dự báo giá kim loại quý năm 2026 do nhu cầu suy yếu, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì ở mức cao và đồng USD mạnh lên. Tuy nhiên, các kim loại quý vẫn được kỳ vọng phục hồi trong năm 2027.

Trong khi đó, nhu cầu vàng tại Trung Quốc ghi nhận tín hiệu tích cực khi lượng vàng nhập khẩu ròng qua Hong Kong trong tháng 9 tăng hơn 28% so với tháng trước, lên mức cao nhất trong năm tháng, chủ yếu nhờ hoạt động bổ sung hàng dự trữ trước kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng và nhu cầu đầu tư.