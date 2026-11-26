Giá vàng thế giới đã giảm gần 40% khi đồng USD mạnh lên, triển vọng lãi suất Mỹ thay đổi và nhà đầu tư điều chỉnh danh mục. Ảnh: Reuters.

Đêm 25/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay có thời điểm giảm 3,23% so với phiên trước, xuống còn 3.442,04 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ cũng mất 2,3%, còn 3.482,50 USD/ounce.

Đà giảm kéo dài khiến vàng đã mất 14,31% giá trị trong vòng một tháng gần đây và thấp hơn 17,31% so với cùng kỳ năm ngoái. So với mức đỉnh lịch sử 5.608,35 USD/ounce thiết lập hồi tháng 1, giá kim loại quý hiện đã giảm khoảng 38,6%.

Giá vàng thế giới lao dốc về vùng 3.400 USD/ounce.

Một trong những yếu tố chính kéo giá vàng đi xuống là triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ. Các dữ liệu kinh tế mới công bố cho thấy áp lực lạm phát vẫn dai dẳng, trong khi thị trường lao động duy trì trạng thái tương đối ổn định. Điều này củng cố kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Theo Cục Phân tích Kinh tế thuộc Bộ Thương mại Mỹ, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 0,3% trong tháng 10, thấp hơn mức tăng 0,5% của tháng trước.Tuy nhiên, PCE lõi - thước đo loại trừ giá thực phẩm và năng lượng - vẫn tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất kể từ năm 2023, Reuters cho biết.

Trong khi đó, số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần trước giảm mạnh hơn dự báo, cho thấy thị trường lao động chưa xuất hiện dấu hiệu suy yếu đáng kể.

Những số liệu này được công bố sau khi kinh tế Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng theo quý mạnh nhất trong 3 năm, càng làm gia tăng kỳ vọng Fed có thêm dư địa duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định áp lực lạm phát vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu của Fed, qua đó làm tăng khả năng ngân hàng trung ương Mỹ tiếp tục nâng lãi suất.

“Đây vẫn là một trong những yếu tố gây sức ép lớn nhất lên thị trường vàng. Dữ liệu PCE công bố hôm nay cũng không giúp xoa dịu những lo ngại này”, ông Meger.

Vàng vốn là tài sản không sinh lãi, do đó thường kém hấp dẫn hơn khi lãi suất tăng, bởi nhà đầu tư có xu hướng chuyển vốn sang những kênh đầu tư mang lại lợi suất. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đã phản ánh gần như đầy đủ khả năng Fed nâng lãi suất thêm 0,25% tại cuộc họp chính sách tháng 12.

Bên cạnh triển vọng lãi suất, đồng USD mạnh lên cũng tạo thêm bất lợi cho vàng. Trong bối cảnh dòng tiền dịch chuyển khỏi các cổ phiếu công nghệ có mức độ rủi ro cao để tìm đến những tài sản an toàn hơn, đồng bạc xanh vẫn hưởng lợi từ nhu cầu nắm giữ và kỳ vọng chính sách tiền tệ thắt chặt.

Căng thẳng thương mại toàn cầu cũng có dấu hiệu nóng trở lại sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất áp thuế mới đối với hàng hóa Trung Quốc và một loạt đối tác thương mại lớn.

Theo đề xuất, hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có thể chịu mức thuế bổ sung 20%. Washington đồng thời cân nhắc các biện pháp thuế quan nhằm vào 13 đối tác thương mại khác, trong đó có Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và Ấn Độ.

Nếu được triển khai, các biện pháp này có thể đẩy tổng mức thuế áp dụng đối với một số mặt hàng Trung Quốc lên 45%. Washington cũng để ngỏ khả năng tăng thuế thêm nếu Bắc Kinh không thực hiện các cam kết thương mại.