Giá vàng thế giới giảm sâu, áp sát ngưỡng 4.000 USD/oz

Giá vàng giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai tháng trong phiên giao dịch ngày 22/10, khi giá dầu tăng cao làm gia tăng lo ngại về lạm phát, củng cố kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn. Trong khi đó, nhà đầu tư hướng sự chú ý tới cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới.

Tính đến cuối phiên hôm qua, giá vàng giao ngay giảm 2,4%, xuống 4.041,39 USD/oz, mức thấp nhất kể từ ngày 3/8. Trong khi đó, giá vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ chốt phiên giảm 2,2%, còn 4.060,40 USD/oz.

Một trong những yếu tố gây sức ép lên thị trường vàng là đà tăng của giá năng lượng. Giá dầu tăng khoảng 3%, lên mức cao nhất trong 5 tháng, sau khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Saudi Arabia làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ khu vực xuất khẩu dầu mỏ quan trọng này.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định giá năng lượng tăng đang làm gia tăng áp lực lạm phát, từ đó củng cố lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nâng lãi suất. Mặc dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, môi trường lãi suất cao lại làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý do không mang lại lợi suất.

Áp lực này càng rõ nét khi số liệu lạm phát tiêu dùng và lạm phát sản xuất của Mỹ công bố tuần trước đều cao hơn dự báo. Tuy nhiên, Fed vẫn được kỳ vọng giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27–28/10. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 12 ở mức 78%.

Nhà đầu tư cũng đang chờ đợi báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, dự kiến công bố ngày 29/10, để có thêm tín hiệu về lộ trình chính sách tiền tệ.

Bên cạnh áp lực lãi suất, diễn biến bất thường của thị trường tài chính cũng đang thu hút sự chú ý. Theo Kitco News, đợt bán tháo ngày 22/10 đã xóa sạch mức tăng của giá vàng kể từ mùa hè, bất chấp chỉ số USD giảm 0,15% và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi xuống.

Ông Jesse Colombo, chuyên gia phân tích kim loại quý độc lập và nhà sáng lập BubbleBubble Report, cho rằng diễn biến này có thể liên quan đến hoạt động thanh lý vị thế khi cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là nhóm liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), chịu áp lực bán mạnh trên các thị trường toàn cầu.

Ngoài ra, đà tăng đáng kể của đồng yen cũng làm xuất hiện nghi vấn về khả năng có hoạt động can thiệp tiền tệ nhằm hỗ trợ đồng tiền Nhật Bản, dù chưa có thông tin xác nhận.

Theo ông Colombo, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm có thể đang phần nào hạn chế mức giảm của vàng. Nếu lợi suất tăng trong phiên 22/10, giá kim loại quý có khả năng đã xuyên thủng ngưỡng 4.000 USD/oz.

Về mặt kỹ thuật, giá vàng đang quay trở lại kiểm định vùng hỗ trợ quan trọng 3.900–4.000 USD/oz, nơi thị trường từng phục hồi trong mùa hè vừa qua. Ông Colombo cho rằng chừng nào vùng hỗ trợ này chưa bị phá vỡ, vàng vẫn có khả năng hình thành mô hình hai đáy hoặc xuất hiện nhịp phục hồi. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh chưa nên vội kết luận về xu hướng tiếp theo.

Ở góc nhìn trung hạn, các nhà kinh tế tại Intesa Sanpaolo dự báo thị trường kim loại quý có thể tiếp tục thiếu xu hướng rõ ràng, trong khi biến động giá duy trì ở mức cao. Theo đó, giá vàng có thể giao dịch quanh mức bình quân 4.200 USD/oz trong một vài quý tới, trong bối cảnh nhu cầu trang sức toàn cầu sụt giảm mạnh.