Giá vàng thế giới giảm nhẹ, đà phục hồi gặp lực cản

Trước đó, giá vàng tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (26/10), phục hồi từ mức thấp nhất trong hơn ba tháng ghi nhận ở phiên trước đó, khi giá dầu hạ nhiệt giúp giảm bớt lo ngại về lạm phát trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này.

Tính đến cuối phiên hôm qua, giá vàng giao ngay tăng 0,6%, lên 4.020,60 USD/oz, sau khi có thời điểm giảm xuống 3.975 USD/oz trong phiên thứ Sáu, mức thấp nhất kể từ ngày 20/7. Trong khi đó, giá vàng tương lai giao tháng 12 chốt phiên tăng 0,8%, đạt 4.038,40 USD/oz.

Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại StoneX, nhận định: “Giá dầu thô đã giảm trở lại phần nào, qua đó hỗ trợ giá vàng. Đồng thời, hoạt động mua vào ở vùng giá thấp cũng bắt đầu xuất hiện”.

Theo ông, hoạt động giao dịch có thể sẽ khá trầm lắng và giá vàng nhiều khả năng tiếp tục dao động quanh ngưỡng 4.000 USD/oz cho đến khi Fed công bố quyết định chính sách tiền tệ để thị trường đánh giá những tín hiệu được đưa ra.

Giá dầu giảm sau đợt tăng mạnh trong tuần trước, song vẫn duy trì gần mức cao nhất trong sáu tháng, trong bối cảnh xuất hiện hy vọng căng thẳng giữa Mỹ và Iran sẽ hạ nhiệt. Đà giảm của giá dầu đã phần nào xoa dịu lo ngại về lạm phát. Tuy nhiên, thị trường vẫn thận trọng trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung tái diễn, có thể khiến áp lực giá cả gia tăng trở lại.

Fed dự kiến công bố quyết định lãi suất vào thứ Tư. Thị trường nhìn chung kỳ vọng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ giữ nguyên lãi suất sau đợt tăng vào tháng 9. Trong khi đó, theo công cụ FedWatch của CME Group, xác suất Fed tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 12 đang ở mức 80%.

Các nhà hoạch định chính sách Fed đã phát tín hiệu rằng họ sẽ không tiếp tục nâng lãi suất ngắn hạn trong tuần này. Tuy nhiên, khi những lo ngại về lạm phát vẫn là vấn đề trọng tâm, giới đầu tư cho rằng việc tạm dừng tăng lãi suất có thể không kéo dài.

Bên cạnh quyết định của Fed, nhà đầu tư cũng chờ đợi dữ liệu chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, dự kiến công bố vào thứ Năm. Đây là thước đo lạm phát được Fed ưu tiên theo dõi, có thể cung cấp thêm tín hiệu về triển vọng lãi suất.

Sự chú ý của thị trường còn hướng tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào ngày 3/11. Theo các nhà phân tích tại OCBC, tác động đối với thị trường không chỉ nằm ở kết quả bầu cử mà còn ở những hàm ý đối với chính sách tài khóa, thuế quan, chi tiêu liên quan đến địa chính trị và mức độ bất định của chính sách. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, đồng USD và giá vàng.

Đánh giá về triển vọng thị trường, Roukaya Ibrahim, chiến lược gia hàng hóa trưởng tại BCA Research, cho rằng giá vàng đang giằng co giữa các tín hiệu kỹ thuật tích cực và những yếu tố kinh tế vĩ mô bất lợi. Mặc dù áp lực bán gần đây có thể đã qua, lạm phát dai dẳng và khả năng đồng USD mạnh lên vẫn hạn chế triển vọng phục hồi của kim loại quý từ nay đến cuối năm.

Theo Ibrahim, mức độ chênh lệch giữa giá vàng và đường trung bình động 200 ngày đã trở lại mức từng xuất hiện vào cuối tháng 7, thời điểm thị trường thiết lập đáy ngắn hạn trước khi phục hồi mạnh. Điều này cho thấy đợt giảm gần đây có thể đã đẩy giá xuống quá sâu, tạo điều kiện cho một nhịp phục hồi kỹ thuật. Tuy nhiên, bà nghiêng về khả năng giá vàng đi ngang thay vì hình thành xu hướng tăng mạnh.

Đáng chú ý, ngưỡng 4.000 USD/oz tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ quan trọng. Nếu giá vàng duy trì dưới mốc này, nguy cơ giảm sâu hơn vẫn hiện hữu.

Ibrahim cũng lưu ý rằng trong những tháng gần đây, diễn biến của đồng USD có ảnh hưởng lớn hơn đến giá vàng hơn là lãi suất thực. Vì vậy, ngay cả khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm, kim loại quý vẫn khó hình thành đà tăng bền vững nếu đồng bạc xanh duy trì sức mạnh.

Dù vậy, chuyên gia BCA Research cho rằng đợt bán tháo mạnh trong tuần trước không đồng nghĩa triển vọng đầu tư dài hạn của vàng đã suy yếu. Việc giá giảm bất chấp đồng USD và lợi suất trái phiếu có những diễn biến thuận lợi cho thấy áp lực thanh khoản trên nhiều thị trường có thể là một trong những nguyên nhân.

Về dài hạn, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương được kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ thị trường, trong đó Trung Quốc có thể tận dụng những đợt giảm giá để gia tăng dự trữ. Đồng thời, những lo ngại về nợ công và thâm hụt ngân sách Mỹ có thể thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào các quỹ ETF vàng nhằm đa dạng hóa danh mục tài sản.

Theo Ibrahim, môi trường kinh tế vĩ mô có thể trở nên thuận lợi hơn đối với vàng vào đầu năm 2027, đặc biệt nếu đồng USD bắt đầu suy yếu và áp lực lạm phát dần hạ nhiệt.