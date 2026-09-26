Giá vàng thế giới giảm ngay cả khi Iran có thể sẽ mở lại eo biển Hormuz. Ảnh: THX-TTXVN

Tuần qua, giá vàng thế giới liên tục chịu sức ép giảm, khi triển vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất cùng đồng USD mạnh lên đã lấn át vai trò trú ẩn an toàn của kim loại quý này, ngay cả khi xuất hiện tín hiệu tích cực về khả năng Iran mở lại eo biển Hormuz.

Tính chung cả tuần, giá vàng giảm khoảng 2,1%.

Trong phiên đầu tuần 21/9, giá vàng giảm khi đồng USD nhích nhẹ so với rổ 6 đồng tiền mạnh khác, sau khi đợt tăng lãi suất của Fed giúp đồng tiền này tăng hơn 1% vào tuần trước.

Theo giới phân tích, những lo ngại dai dẳng trong giới đầu cơ về chính sách tiền tệ thắt chặt của Mỹ đã đẩy chỉ số đồng USD lên mức cao nhất trong hơn 2 tháng vào ngày 18/9. Những yếu tố bất lợi này đang gây áp lực lên thị trường kim loại quý.

Xung đột tại Trung Đông đã đẩy giá năng lượng lên cao, làm gia tăng lo ngại về lạm phát và củng cố lập trường chính sách thắt chặt của các ngân hàng trung ương, khiến giá vàng giảm 17% so với mức đỉnh đạt được vào ngày 27/2.

Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis, ông Neel Kashkari, trong phát biểu cuối tuần qua đã nói lạm phát đang ở mức quá cao trên tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế Mỹ, chứ không chỉ riêng giá dầu.

Sang phiên 22/9, giá vàng tiếp tục giảm. Ông Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại ngân hàng đầu tư TD Securities, nhận định thị trường vẫn tiếp tục dự báo Fed sẽ tăng lãi suất, mặc dù giá dầu có xu hướng giảm nhẹ. Trong khi đó, đồng USD đã mạnh lên trong vài ngày qua, yếu tố gây bất lợi cho giá vàng. Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis, ông Alberto Musalem, và Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, ông Austan Goolsbee, đều phát tín hiệu về sự cần thiết phải tiếp tục tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát, khi nhu cầu mạnh và giá năng lượng leo thang.

Đáng chú ý, sang phiên 23/9, giá vàng giảm hơn 1% xuống mức thấp nhất gần một tuần qua khi đồng USD lên mức cao nhất trong hai tháng. Chuyên gia của công ty Zaner Metals cho biết giá vàng đang chịu áp lực lớn từ sự mạnh lên của đồng USD. Ông cho rằng các phát biểu của các quan chức Fed sau cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) mang thiên hướng ủng hộ thắt chặt chính sách, khiến thị trường gia tăng dự báo về khả năng sẽ có thêm ít nhất một đợt nâng lãi suất nữa trong năm nay.

Đến phiên 24/9, giá vàng vẫn chưa dừng đà giảm. Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định: “Vàng tiếp tục chịu sức ép từ giá năng lượng và lãi suất cao hơn. Khi giá năng lượng tăng, lo ngại về lạm phát cũng gia tăng, kéo theo khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất”.

Trong phiên cuối tuần (25/9), giá vàng giao ngay tăng 0,1%, lên 4.282,98 USD/ounce, còn giá vàng kỳ hạn tại Mỹ chốt phiên tăng 0,5%, lên 4.321,20 USD/ounce, khi lo ngại lạm phát dai dẳng, tín hiệu cứng rắn từ các quan chức Fed và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng cao tiếp tục làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã chạm mức cao nhất mới trong 19 năm, làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng. Ông Han Tan, chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại sàn giao dịch tiền điện tử Bybit, cho rằng đà tăng không ngừng của lợi suất trái phiếu đã khiến vàng hướng tới tuần giảm thứ 4 trong 5 tuần qua. Ông cho biết thị trường vàng đang chật vật trước hàng loạt yếu tố bất lợi, gồm rủi ro lạm phát tăng dai dẳng, lợi suất trái phiếu tăng phi mã và lập trường cứng rắn của Fed.

Tuần trước, Fed đã tăng lãi suất lần đầu tiên trong 3 năm và phát tín hiệu sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong năm nay. Theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch hiện đặt cược xác suất 66% cho khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 10 và 93% vào tháng 12, cho thấy lộ trình thắt chặt chính sách của Fed nhiều khả năng sẽ tiếp tục là yếu tố chi phối giá vàng trong ngắn hạn.

Bên cạnh đó, theo các nguồn tin, các nhà đàm phán tại New York đang tìm hiểu một lộ trình theo từng giai đoạn để chấm dứt xung đột Mỹ- Iran, trong đó Tehran sẽ mở lại eo biển Hormuz, còn Washington sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa kinh tế đối với Iran; giá dầu đã giảm khoảng 3% khi một số lo ngại về nguồn cung dịu bớt, một diễn biến có thể làm giảm bớt phần nào rủi ro địa chính trị vốn đang hỗ trợ giá vàng nếu đàm phán tiến triển.

Kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát, giá năng lượng tăng cao đã duy trì lo ngại lạm phát, buộc các ngân hàng trung ương áp dụng chính sách thắt chặt hơn. Giá vàng đã giảm khoảng 19% so với mức đỉnh trong phiên ngày 27/2.

Trong một báo cáo, ông Ole Hansen, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại ngân hàng Saxo Bank, cho biết mức hỗ trợ gần đây của vàng quanh mức giá 4.235 USD/ounce là ngưỡng đầu tiên cần theo dõi. Nếu mức này bị phá vỡ, thị trường vàng có thể bước vào một đợt điều chỉnh sâu hơn và sự chú ý có thể chuyển trở lại vùng giá 4.000 USD/ounce, tương ứng vùng giá trong tháng 6-7./.