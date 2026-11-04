Giá vàng thế giới giảm khi đồng USD và lợi suất trái phiếu tăng

Trang sức vàng được bày bán tại cửa hàng ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Giá vàng thế giới quay đầu giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 3/11 (giờ GMT), dưới áp lực từ sự gia tăng của đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ của Mỹ, trong khi giới đầu tư đang chờ đợi kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ để tìm kiếm các tín hiệu về chính sách tài khóa.

Vào lúc 19 giờ 06 phút ngày 3/11 theo giờ GMT (tức 2 giờ 6 phút ngày 4/11 theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,5%, xuống mức 3.927,18 USD/ounce, sau khi có thời điểm giảm 1% xuống mức thấp nhất trong phiên là 3.893,31 USD/ounce

Giá dầu giao tháng 12 chốt phiên giảm 0,7%, xuống mức 3.940,40 USD/ounce.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu đã rơi xuống mức thấp nhất trong 3 tuần qua khi thị trường xem xét tác động trái chiều từ các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự tại Ukraine và Iran, và nỗi lo về nguy cơ gián đoạn nguồn cung do các cuộc tấn công gần đây trong cả hai cuộc xung đột.

Việc giá dầu sụt giảm từng giúp xoa dịu phần nào lo ngại về lạm phát, mang lại cho vàng một đợt tăng giá ngắn trước khi quay đầu giảm trở lại.

Ông Phillip Streible, Chiến lược gia trưởng về thị trường tại Blue Line Futures, cho biết sự bứt phá của đồng USD cùng việc lợi suất trái phiếu nhích cao hơn đã gây áp lực lên giá vàng. “Đồng bạc xanh” tăng nhẹ khi các nhà đầu tư xem xét sự bất ổn xung quanh một thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ và Iran cũng như kết quả của cuộc bầu cử giữa kỳ. Cùng lúc đó, lợi suất trái phiếu chính phủ của Mỹ cũng nhích lên.

Hiện mọi sự chú ý đang tập trung vào cuộc bầu cử tại Mỹ diễn ra vào ngày 3/11.

Các cuộc thăm dò dư luận và giới phân tích độc lập đang nghiêng về khả năng phe Dân chủ sẽ giành lại quyền kiểm soát Hạ viện từ tay phe Cộng hòa, trong khi cuộc đua kiểm soát Thượng viện vẫn là ẩn số.

Ông Fawad Razaqzada, Chuyên gia phân tích thị trường tại Forex.com, cho rằng nếu phe Dân chủ giành chiến thắng áp đảo ở cả hai viện, đồng USD có thể chịu áp lực giảm giá do chính quyền sẽ gặp khó khăn hơn trong việc thông qua các dự luật, bao gồm các biện pháp liên quan đến trần nợ công. Ông nhận định thêm rằng nếu đồng USD suy yếu, đây sẽ là một yếu tố nâng đỡ tiềm năng cho giá vàng.

Cùng chiều với vàng, giá bạc giao ngay giảm 1,9%, xuống 49,69 USD/ounce, còn giá bạch kim giảm 1,9%, xuống 1.421,18 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều 3/11, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 137,60-140,60 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.