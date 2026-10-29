Giá vàng thế giới giảm do sức ép từ giá dầu và lợi suất trái phiếu Mỹ

Sản phẩm vàng được bày bán tại sàn giao dịch ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày 28/10 khi đà tăng của giá dầu làm dấy lên lo ngại về lạm phát và triển vọng lãi suất cao hơn tại Mỹ. Trong khi đó, giới đầu tư tiếp tục đánh giá những phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh sau khi ngân hàng trung ương này quyết định giữ nguyên lãi suất như dự kiến.

Vào lúc 19 giờ 12 phút GMT (2 giờ 12 phút sáng 29/10 giờ việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,5%, xuống 4.039,39 USD/ounce. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 12/2026 tại Mỹ chốt phiên giảm 0,6%, xuống 4.051,60 USD/ounce.

Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất trong biên độ 3,75-4%, đúng như dự báo của thị trường. Ngân hàng này lựa chọn chưa điều chỉnh lãi suất trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tuần tới, đồng thời chờ thêm các số liệu để đánh giá xu hướng lạm phát.

Giá vàng gần như không biến động sau khi Fed công bố quyết định chính sách, sau đó có thời điểm chuyển sang tăng trong lúc Chủ tịch Kevin Warsh phát biểu, trước khi quay đầu giảm trở lại.

Ông Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại quý độc lập, nhận định lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài đang tăng do thị trường chưa thực sự hài lòng với những giải thích của ông Warsh về quyết định giữ nguyên lãi suất. Theo chuyên gia này, môi trường lãi suất cao sẽ tiếp tục gây sức ép lên giá vàng. Tuy nhiên, ông không cho rằng kim loại quý sẽ bị bán tháo mạnh, dù dư địa tăng giá có thể bị hạn chế.

Trong tuyên bố sau cuộc họp, Fed đưa ra đánh giá tích cực hơn về tình hình kinh tế Mỹ, song thừa nhận lạm phát vẫn ở mức cao. Tại cuộc họp báo, ông Warsh khẳng định Fed đã thể hiện rõ sự sẵn sàng hành động khi cần thiết. Sau quyết định của Fed, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 0,0411 điểm phần trăm, lên 5,034%. Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 12 ở mức 86%, so với 88% trước khi quyết định chính sách được công bố.

Trong khi đó, giá dầu Brent tăng hơn 1% sau vụ tấn công nhằm vào một nhà máy lọc dầu tại Saudi Arabia, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung do xung đột tại Trung Đông. Diễn biến này cũng khiến thị trường thêm quan ngại về áp lực lạm phát. Lạm phát gia tăng có thể buộc các ngân hàng trung ương duy trì lãi suất ở mức cao hoặc tiếp tục tăng lãi suất, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của vàng, tài sản không sinh lời.

Giới đầu tư hiện chờ đợi báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, dự kiến công bố ngày 29/10, để có thêm cơ sở đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Fed.

Trong một cuộc khảo sát của truyền thông mới đây, các nhà phân tích đã hạ dự báo giá kim loại quý trong năm 2026 do nhu cầu suy yếu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ở mức cao và đồng USD mạnh. Tuy nhiên, các kim loại quý đều được dự báo sẽ phục hồi trong năm 2027.

Về nhu cầu vàng vật chất, nhập khẩu vàng ròng của Trung Quốc qua Hong Kong (Trung Quốc) trong tháng 9 tăng hơn 28% so với tháng trước, lên mức cao nhất trong 5 tháng. Nguyên nhân chủ yếu là hoạt động bổ sung hàng dự trữ trước kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng, cùng với nhu cầu từ các nhà đầu tư.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1,4%, xuống 53,58 USD/ounce. Giá bạch kim giảm 0,4%, xuống 1.534,50 USD/ounce, trong khi giá palladium giảm 1,1%, còn 1.014,50 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều 28/10, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 139,7 – 142,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).