Giá vàng thế giới giảm bất chấp lạm phát Mỹ hạ nhiệt

Đà tăng vọt của giá năng lượng đã lấn át hoàn toàn những tín hiệu tích cực từ dữ liệu lạm phát Mỹ, qua đó làm lu mờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tạm dừng tăng lãi suất.

Trang sức vàng được trưng bày tại triển lãm ở Cairo, Ai Cập. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tính đến 0 giờ 40 phút sáng ngày 1/10 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,7% xuống 4.152,86 USD/ounce. Trước đó, giá kim loại quý này đã có nhịp phục hồi ngắn nhờ báo cáo lạm phát Mỹ thấp hơn dự báo. Dù vậy, tính chung trong tháng 9/2026, giá vàng giao ngay vẫn ghi nhận mức giảm lên tới 6,6%. Ở chiều ngược lại, giá vàng kỳ hạn của Mỹ nhích nhẹ 0,2% đóng cửa ở mức 4.186,70 USD/ounce.

Áp lực lên thị trường vàng xuất phát từ đà tăng của giá dầu thô trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột đang bị đình trệ. Giá năng lượng neo cao thổi bùng lo ngại lạm phát kéo dài, buộc các cơ quan quản lý phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Đồng USD cũng ghi nhận xu hướng tăng theo tháng, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn cho những người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Ông Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập nhận định: "Giá năng lượng đi lên khiến thị trường trái phiếu lao dốc và tiếp tục gây sức ép lên nhóm kim loại. Đây là một phiên giao dịch đáng thất vọng đối với vàng, ngay cả khi xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 10 đã giảm đáng kể nhờ kết quả lạm phát hạ nhiệt".

Theo báo cáo công bố ngày 30/9 của Cục Phân tích Kinh tế thuộc Bộ Thương mại Mỹ, Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) trong tháng 8/2026 tăng 0,3% so với tháng trước, sau khi mức tăng của tháng 7/2026 được điều chỉnh giảm xuống 0,1%. Trong khi đó, PCE cốt lõi ghi nhận mức tăng 3,0% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dữ liệu từ công cụ FedWatch của CME cho thấy thị trường hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 chỉ còn khoảng 39%, giảm so với mức 45% trước khi có báo cáo PCE. Tuy nhiên, khả năng Fed hành động vào cuộc họp tháng 12 lại lên tới 90%.

Trong tháng 9/2026, Fed đã nâng phạm vi lãi suất mục tiêu lên 3,75% - 4,00% và phát tín hiệu sẽ tiếp tục thắt chặt trong những tháng tới. Dù vàng theo truyền thống được coi là kênh trú ẩn chống lạm phát, song kim loại này thường đánh mất sức hấp dẫn trong môi trường lãi suất cao do không mang lại lợi suất.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay sụt giảm 2,1% xuống 60,18 USD/ounce, bạch kim giảm 0,4% xuống 1.699,40 USD/ounce và palladium giảm 1,5% xuống 1.204,53 USD/ounce. Cả ba mặt hàng này đều ghi nhận mức giảm chung trong tháng 9/2026. Tuy nhiên, nếu xét trong một quý, giá vàng, bạc và bạch kim vẫn duy trì được đà tăng.

Tại Việt Nam, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 139,50 – 143,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).