Giá vàng thế giới giảm 0,7% khi thị trường chờ tín hiệu từ Fed

Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá vàng thế giới gần như đi ngang trong phiên 16/10 và giảm 0,7% trong cả tuần qua, trong bối cảnh các nhà giao dịch cân nhắc khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay, sau khi các số liệu lạm phát tại Mỹ được công bố cao hơn dự kiến.

Trong phiên cuối tuần, giá vàng giao ngay giảm 0,1% xuống 4.165,12 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng tại Mỹ giao tháng 12/2026 tăng 0,3%, đạt 4.181,10 USD/ounce.

Giá vàng giảm trong hầu hết các phiên giao dịch tuần qua. Giảm từ phiên giao dịch đầu tuần (12/10), giá vàng xuống mức thấp nhất kể từ ngày 7/10 trong phiên 14/10, khi các nhà đầu tư tìm kiếm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ của Fed từ các số liệu về lạm phát. Giá vàng giao ngay giảm 1,8% xuống 4.083,94 USD/ounce, trong khi giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 1,7% xuống 4.107,90 USD/ounce.

Đến phiên 15/10, giá vàng tăng hơn 1%, chấm dứt chuỗi ba phiên giảm liên tiếp, nhờ đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm, trong khi kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng này vẫn ở mức thấp, dù số liệu lạm phát cao hơn dự kiến.

Giá vàng giao ngay tăng 1,2%, lên 4.153,42 USD/ounce, còn giá vàng kỳ hạn của Mỹ chốt phiên tăng 1,5%, lên 4.170,10 USD/ounce.

Số liệu công bố ngày 15/10 cho thấy chỉ số giá sản xuất của Mỹ trong tháng trước tăng mạnh nhất trong 4 năm rưỡi qua. Trước đó, báo cáo về chỉ số giá tiêu dùng công bố hôm 14/10 cũng cho thấy giá cả đã tăng nhanh hơn trong tháng 9/2026.

Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, ông Austan Goolsbee, cho rằng các dữ liệu này là "đáng thất vọng," trong khi Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland, bà Beth Hammack, nhận định Fed có thể cần phải tăng lãi suất quyết liệt hơn nếu kỳ vọng lạm phát của công chúng xấu đi đáng kể. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều yếu tố chưa rõ ràng về các bước đi tiếp theo của Fed.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh bày tỏ sự lạc quan về tình hình kinh tế Mỹ, nhưng không đưa ra bất kỳ gợi ý nào về lộ trình lãi suất của Fed.

Theo công cụ FedWatch của công ty tài chính CME, phần lớn các nhà giao dịch cho rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng này, đồng thời dự báo xác suất 90% cho khả năng lãi suất sẽ tăng vào tháng 12 tới. Mặc dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, lãi suất cao hơn lại có xu hướng làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý vốn không sinh lời này.

Ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia cấp cao về kim loại tại công ty kinh doanh kim loại quý Zaner Metals, nhận định thị trường đang dần nhận ra rằng Fed phần nào bị hạn chế khả năng hành động do tình hình tài khóa của Mỹ, đồng thời việc tăng lãi suất lên cao hơn nhiều sẽ tạo gánh nặng đáng kể cho nền kinh tế.

Phân tích từ Commerzbank cho rằng việc tăng lãi suất đang ngày càng trở thành con dao hai lưỡi đối với vàng. Dù mặt bằng lãi suất cao hơn làm gia tăng chi phí cơ hội cho việc nắm giữ các tài sản như vàng, nhưng điều này đồng thời cũng làm gia tăng gánh nặng tài khóa lên chính phủ nhiều nước, từ đó làm trầm trọng thêm những lo ngại về tính bền vững của nợ công./.