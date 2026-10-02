Giá vàng thế giới gây bất ngờ

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm sâu về 4.146 USD/ounce trong phiên sáng nay. Ảnh: Reuters.

Từ vùng giá 4.190 USD/ounce ở đầu phiên, đà bán tháo trên thị trường đã khiến giá vàng thế giới quay đầu giảm về mốc 4.146 USD/ounce hiện tại. Trước đó, mặt hàng này trải qua phần lớn thời gian giằng co quanh 4.170-4180 USD/ounce.

Chỉ trong 24 giờ qua, vàng giao ngay đã mất gần 1% giá trị và nếu tính trong một tuần gần nhất, giá kim quý đã "bốc hơi" đến 3%.

Dù giao dịch nhỉnh hơn giá vàng giao ngay, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 trên sàn COMEX cũng chịu ảnh hưởng và đã giảm thủng mốc 4.200 USD, hiện dao động quanh vùng 4.180 USD/ounce.

Các thị trường kim loại quý khác lại có diễn biến khả quan hơn vàng, với giá bạc giao ngay tăng 0,2% lên 60,51 USD/ounce; giá bạch kim tăng 0,1% lên 1.707,56 USD/ounce; trong khi giá palladium giảm 2,2% xuống 1.178,57 USD/ounce.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định đà tăng của vàng đã bị hạn chế khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lên mức cao nhất trong hơn 2 thập kỷ, qua đó làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng. Đồng USD mạnh lên cũng khiến vàng, được định giá bằng đồng bạc xanh, trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Trong khi đó ông Achilleas Georgolopoulos, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại XM Trading, nhận định trong một báo cáo rằng khẩu vị rủi ro suy yếu và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất thấp hơn đã hỗ trợ vàng tăng giá, nhưng xu hướng ngắn hạn của mặt hàng này vẫn nghiêng về giảm.

"Khả năng vàng kiểm tra lại mốc 4.000 USD vẫn còn, đặc biệt nếu báo cáo việc làm phi nông nghiệp ngày mai gây bất ngờ theo hướng tích cực", ông nói thêm.

Trước diễn biến trên, HSBC đã đưa ra dự báo các ngân hàng trung ương sẽ nối lại hoạt động mua vàng khi giá giảm, đặc biệt nếu giá tiến về vùng 4.000 USD/ounce hoặc thậm chí xuống dưới mốc này.

Riêng thị trường dầu thô đã phục hồi lên trên mốc 100 USD/thùng khi giới đầu tư cân nhắc khả năng Mỹ và Iran tái diễn xung đột, một kịch bản có thể khiến nguồn cung dầu thô và các sản phẩm dầu tinh chế trên thị trường tiếp tục thắt chặt, theo Bloomberg.

Ngoài ra, sau khi Trung Quốc đình chỉ xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ, giới giao dịch lo lắng thị trường nhiên liệu, vốn đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên toàn cầu, trở nên nghiêm trọng hơn.

Hiện tại, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu, dầu WTI tại Mỹ đang giao dịch lần lượt ở gần 103 USD/thùng và 93 USD/thùng.

Trên Phố Wall, chứng khoán Mỹ kết phiên ngày 1/10 (giờ Mỹ) tăng nhẹ sau một phiên giao dịch đầy biến động, liên quan đến những dao động lớn trên thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ.

Chỉ số S&P 500 theo đó đóng cửa tăng 14,91 điểm (+0,19%) lên 7.666,45 điểm; Dow Jones tăng 20,51 điểm (+0,04%) lên 50.926,56 điểm và Nasdaq Composite cũng tăng nhẹ 10,53 điểm (+0,04%) lên 26.871,6 điểm.