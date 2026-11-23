Giá vàng thế giới sụt mạnh, vàng trong nước hạ nhẹ

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay (ngày 23/11) tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 128,5 – 133,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), hạ 0,7 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 127,3 – 133,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng PNJ giao dịch ở mức 126,0 131,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 128,3 – 133,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tỷ giá đồng USD tại ngân hàng Vietcombank giao dịch ở mức 25.570 – 25.980 đồng/USD (mua vào – bán ra).

Theo nội dung bài báo được Kitco News đăng tải, không thể phủ nhận, diễn biến giá trong tuần này đã giáng một đòn mạnh vào các nhà đầu tư vàng và bạc. Tuy nhiên, kim loại quý này chưa hề mất đi sức hấp dẫn. Thậm chí, các chuyên gia tin rằng có quá nhiều yếu tố có thể thúc đẩy giá vàng tăng trở lại trong những tháng tới.

Đà tăng của lợi suất trái phiếu và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất đang tạo sức ép đáng kể lên giá vàng. Dù vậy, bức tranh dài hạn vẫn không thay đổi: vàng tiếp tục giữ vai trò tài sản phòng vệ trước những rủi ro ngày càng lớn từ nợ công toàn cầu.

Trong báo cáo công bố mới đây, khi giá vàng kiểm định ngưỡng hỗ trợ 3.500 USD/ounce, CIBC Capital Markets cảnh báo Chính phủ Mỹ có thể chạm trần nợ công 41.100 tỷ USD ngay từ cuối tháng 2/2027, mở ra nguy cơ một cuộc đối đầu chính trị căng thẳng mới tại Washington.

Báo cáo này có thể không thu hút thực sự nhiều sự chú ý của giới đầu tư, nhưng lại thắp lên một tia hy vọng giữa thời điểm u ám của giá vàng.

Theo ước tính của CIBC, Quốc hội Mỹ cuối cùng có thể phải nâng trần nợ thêm gần 5.000 tỷ USD để bảo đảm dư địa vay nợ cho chính phủ đến hết cuộc bầu cử năm 2028.

Đây là con số khổng lồ, ngay cả khi đặt trong bối cảnh chi tiêu ngân sách ngày càng phình to của Washington.

Vấn đề lớn hơn là việc tiếp tục nâng mạnh trần nợ sẽ tác động thế nào đến niềm tin của nhà đầu tư đối với trái phiếu Chính phủ Mỹ và đồng USD.

Thị trường từng chứng kiến một phần tác động này hồi tháng 8, khi giá vàng tăng mạnh sau khi Bộ Tài chính Mỹ công bố mở rộng chương trình mua lại trái phiếu kho bạc.

Dù mục tiêu của chương trình là hỗ trợ thanh khoản thị trường, động thái này đồng thời phơi bày những thách thức ngày càng lớn trong việc quản lý gánh nặng nợ khổng lồ của nước Mỹ.

Khả năng nâng thêm 5.000 tỷ USD dư địa vay nợ có thể một lần nữa khiến những lo ngại này trở thành tâm điểm chú ý.

Ngân hàng Société Générale (Pháp) đã bắt đầu tính toán danh mục đầu tư theo kịch bản mới. Trong triển vọng đầu tư đa tài sản mới nhất, ngân hàng xác định nguy cơ Mỹ tiến sát trần nợ công là một trong những yếu tố có thể kích hoạt làn sóng suy yếu mới của đồng USD, đồng thời đẩy giá vàng đi lên.

Société Générale duy trì tỷ trọng vàng ở mức 10% trong danh mục đầu tư và tiếp tục khuyến nghị mua vào khi giá điều chỉnh. Ngân hàng này dự báo giá vàng có thể đạt 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2027.

Tất nhiên, một cuộc đối đầu mới xoay quanh trần nợ công Mỹ trước mắt có thể gây áp lực thanh khoản, qua đó kéo giá vàng đi xuống, đặc biệt nếu nhà đầu tư buộc phải bán tài sản để huy động tiền mặt.

Tuy nhiên, điều đó không làm suy yếu triển vọng đầu tư vàng trong dài hạn.

Fed có thể nâng lãi suất để kiềm chế lạm phát, nhưng chính sách tiền tệ không thể giải quyết vấn đề nợ công mang tính cơ cấu của Washington.

Vàng không cần một cuộc khủng hoảng nợ công để tăng giá. Kim loại quý này chỉ cần nhà đầu tư bắt đầu hoài nghi về khả năng duy trì quỹ đạo tài khóa hiện nay của nước Mỹ. Với nguy cơ Chính phủ Mỹ phải bổ sung thêm 5.000 tỷ USD dư địa vay nợ trong thời gian tới, câu hỏi đó chắc chắn chưa thể sớm biến mất.