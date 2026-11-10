Giá vàng thế giới điều chỉnh sau phiên tăng mạnh

Trước đó, giá vàng tăng hơn 1% trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (9/11), khi đồng USD suy yếu và những lo ngại về lạm phát tạm thời lắng xuống nhờ giá dầu thô giảm. Trong khi đó, thị trường đang chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ dự kiến được công bố vào cuối tuần này.

Tính đến cuối phiên hôm qua, giá vàng giao ngay tăng 1%, lên 4.107,01 USD/oz. Giá vàng tương lai tháng 12 chốt phiên tăng 1%, lên 4.114,50 USD/oz.

Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường tại American Gold Exchange, cho biết chỉ số đô la Mỹ (DXY) giảm trong phiên giao dịch đầu tuần, trong khi giá dầu thô đi xuống giúp xoa dịu những lo ngại về lạm phát.

Theo ông, đây là yếu tố tích cực đối với thị trường vàng và bạc, bởi áp lực lạm phát hạ nhiệt có thể tạo điều kiện để các ngân hàng trung ương nới lỏng chính sách tiền tệ.

Đồng USD suy yếu cũng khiến vàng được định giá bằng bạc xanh trở nên rẻ hơn đối với những người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Giá dầu giảm mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ thấp khả năng tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran. Tuy nhiên, các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền gần eo biển Hormuz vẫn khiến thị trường lo ngại về nguồn cung năng lượng.

Kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran bắt đầu vào cuối tháng 2, giá năng lượng tăng cao đã làm gia tăng áp lực lạm phát, buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì lập trường lãi suất cao trong thời gian dài hơn. Mặc dù được xem là tài sản trú ẩn an toàn, vàng thường kém hấp dẫn hơn so với các tài sản có sinh lời trong môi trường lãi suất cao.

Trước đó, giá vàng tăng khoảng 5% trong tuần qua sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, làm gia tăng kỳ vọng cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc.

Tuy nhiên, dữ liệu việc làm Mỹ tích cực hơn dự kiến công bố hôm thứ Sáu đã khiến giá vàng suy yếu, đồng thời củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 12 ở mức 82,2%.

Trong tuần này, thị trường tập trung theo dõi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của Mỹ, dự kiến công bố vào thứ Ba, và chỉ số giá sản xuất (PPI) vào thứ Sáu. Những dữ liệu này có thể cung cấp thêm tín hiệu về lộ trình điều hành lãi suất của Fed, qua đó tác động đến triển vọng giá vàng.

Ở diễn biến khác, theo dữ liệu của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã bổ sung khoảng 25,8 tấn vàng vào dự trữ trong tháng 10, đánh dấu lượng mua vàng hằng tháng lớn nhất trong ba năm qua.