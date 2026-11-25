Theo dữ liệu giao dịch trực tuyến thời gian thực từ GoldPrice.org và các phân tích kỹ thuật của chuyên trang FXStreet, FXEmpire, giá vàng giao ngay đang được định vị quanh 3.552 USD/ounce, chịu áp lực chiết khấu gần 2% khi giới đầu tư dồn sự chú ý vào báo cáo Chỉ số tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ.

Nếu không có sự hồi phục đáng kể trong những tuần còn lại của năm, các chuyên gia phân tích tại Commerzbank cảnh báo vàng có nguy cơ khép lại năm 2026 với mức sụt giảm thường niên tồi tệ nhất trong vòng 13 năm qua.

Tâm lý thận trọng bao trùm thị trường sau thông tin chính quyền Mỹ chuẩn bị công bố kế hoạch tăng thuế quan đối với hàng hóa từ hơn một chục quốc gia. Động thái này giáng đòn mạnh vào thị trường chứng khoán Phố Wall vốn đang chật vật sau đợt bán tháo cổ phiếu AI, buộc các tổ chức phải thanh lý kim loại quý để bổ sung thanh khoản.

Bên cạnh đó, Chủ tịch FED New York John Williams tái khẳng định quan điểm lạm phát vẫn ở mức quá cao và cần duy trì chính sách siết chặt, với dự báo lạm phát đạt 3,5% năm 2026 và chỉ về mục tiêu 2% vào năm 2028.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện định giá tới 96,4% xác suất FED sẽ nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 12.

Dưới lăng kính phân tích kỹ thuật của chuyên gia Vladimir Zernov và Anna Radomska từ FXEmpire, giá vàng đang vật lộn kiểm định chốt chặn 3.550 USD/ounce.

Một sự phá vỡ dứt khoát dưới ngưỡng này sẽ kéo vàng trượt về dải hỗ trợ then chốt 3.500-3.520 USD, nơi hội tụ ngưỡng tâm lý 3.500 USD, dải biên dưới của kênh giá giảm và các đỉnh giá cũ hồi tháng 4, 6 và 8 năm 2025; sâu hơn là vùng 3.380-3.400 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, khoảng trống giảm giá (bearish gap) tại dải 3.633-3.685 USD cùng ngưỡng cản 3.630-3.650 USD đang là bức tường kỹ thuật kiên cố ngăn chặn phe mua.

Sức ép bán tháo lan tỏa mạnh sang toàn bộ thị trường kim loại quý liên thông. Giá bạc giao ngay lao dốc hơn 5% về mốc 40,96 USD/ounce khi tỷ lệ Vàng/Bạc (Gold/Silver ratio) vọt tăng kiểm định ngưỡng 87 USD.

Bạc đang chật vật bám trụ dải hỗ trợ 40,50-41 USD và đối mặt nguy cơ trượt về 37,50[38 USD nếu để thủng dải này, với kháng cự gần ngự trị tại 44-44,50 USD/ounce.

Cùng thời điểm, giá bạch kim giao ngay giảm 4,65% xuống mốc 1.245 USD/ounce, chịu tác động từ đà lao dốc 4,2% của thị trường palladium và đang kiểm thử ngưỡng hỗ trợ 1.200-1.220 USD sau khi để mất mốc 1.250 USD/ounce.

Giới phân tích tài chính quốc tế nhận định, báo cáo PCE lõi của Mỹ công bố đêm nay sẽ là biến số vĩ mô định đoạt liệu mốc tâm lý 3.500 USD có đủ sức ngăn đà xả hàng hay đẩy giá vàng lùi sâu vào đợt chiết khấu kỹ thuật mới.