Giá vàng thế giới có thể giảm xuống 3.900 đô la/ounce do chính sách của Fed

Trong báo cáo kim loại hàng quý mới nhất được công bố, các nhà phân tích tại Sucden Financial dự báo giá vàng sẽ ở quanh mức 3.900 đô la/ounce trước cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 12 của Fed. Mặc dù Fed vừa quyết định giữ nguyên lãi suất vào hôm qua, thị trường vẫn nhìn thấy gần 80% khả năng tăng lãi suất vào tháng 12.

Sucden Financial dự báo giá vàng thế giới có thể giảm xuống 3.900 đô la/ounce vào giai đoạn cuối năm nay do chính sách của Fed.

Bất chấp triển vọng ngắn hạn ảm đạm, Sucden Financial dự báo giá vàng sẽ ổn định vào đầu năm 2027 khi Fed tiến gần đến cuối chu kỳ thắt chặt. Theo diễn biến đó, giá vàng sẽ phục hồi lên mức từ 4.200 đến 4.300 đô la/ounce vào giữa tháng 1.

Các nhà phân tích lưu ý, cuộc xung đột đang diễn ra ở Iran tiếp tục tạo ra môi trường đầy thách thức cho kim loại quý này, khi giá năng lượng tăng cao làm gia tăng áp lực lạm phát, khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng đô la Mỹ duy trì ở mức cao.

Thay vì được hưởng lợi từ nhu cầu trú ẩn an toàn truyền thống, vàng đã gặp khó khăn khi các nhà đầu tư tập trung vào hậu quả lạm phát của cuộc xung đột Trung Đông và những tác động đối với chính sách tiền tệ của Mỹ.

"Quý cuối năm 2026 đã mang lại áp lực vĩ mô mới cho thị trường hàng hóa, với cuộc xung đột Iran đẩy chi phí năng lượng lên cao và làm phức tạp triển vọng của chính sách tiền tệ", các nhà phân tích của Sucden Financial viết trong báo cáo.

Sucden Financial nhận định giá dầu thô Brent trên 110 đô la/thùng đã làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ các tài sản không sinh lời như vàng. Mặc dù sự bất ổn địa chính trị theo truyền thống sẽ hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn, nhưng tác động lạm phát của cuộc xung đột đã trở thành yếu tố chi phối đối với giá vàng.

Các nhà phân tích tại Sucden Financial cảnh báo, giá năng lượng cao kéo dài có thể buộc ngân hàng trung ương phải thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa.

Triển vọng này xuất hiện khi nền kinh tế Mỹ tiếp tục thể hiện khả năng phục hồi bất chấp những dấu hiệu suy yếu mới nổi trên thị trường lao động. Sucden Financial ước tính tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 3,5% trong quý III, được hỗ trợ bởi đầu tư vào trí tuệ nhân tạo và chi tiêu tiêu dùng tương đối lành mạnh. Đồng thời, lạm phát chung tăng lên 3,7% trong tháng 9, trong khi giá sản xuất ghi nhận mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ năm 2022.

Trong khi đó, số lượng việc làm phi nông nghiệp trong tháng 9 chỉ tăng 29.000 việc làm, cho thấy đà tuyển dụng đã chững lại ngay cả khi tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức tương đối thấp là 4,2%.

Đối với giá vàng, sự kết hợp giữa tăng trưởng việc làm chậm lại và lạm phát dai dẳng tạo ra một môi trường khó khăn. Mặc dù hoạt động kinh tế yếu hơn thường sẽ hỗ trợ kỳ vọng về lãi suất thấp hơn, nhưng cú sốc lạm phát do năng lượng gây ra đang hạn chế khả năng nới lỏng các điều kiện tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang. Bất chấp những khó khăn ngắn hạn, Sucden Financial nghĩ rằng vàng vẫn tiếp tục hưởng lợi từ nhu cầu đầu tư cơ bản tương đối mạnh, đặc biệt là từ các ngân hàng trung ương và các quỹ ETF.

Theo báo cáo của Sucden Financial, các ngân hàng trung ương đã mua ước tính 289 tấn vàng trong quý II, bao gồm cả các giao dịch không được báo cáo. Mặc dù lượng mua trong nửa đầu năm là yếu nhất kể từ năm 2022, nhưng nhu cầu từ khu vực công đã tăng lên trong những tháng gần đây.

Trung Quốc vẫn là người mua chủ đạo, với Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc bổ sung 23 tấn vàng vào dự trữ của mình trong tháng 9. Việc mua này đã nâng tổng lượng vàng tích lũy từ đầu năm lên 103 tấn và kéo dài chuỗi mua liên tiếp lên 23 tháng.

Ba Lan vẫn là một nguồn cầu quan trọng, mặc dù các nhà phân tích dự báo sức mua có thể chậm lại khi dự trữ vàng của nước này tiến gần đến mục tiêu 700 tấn.

Nhu cầu đầu tư cũng duy trì ổn định. Theo Sucden Financial, lượng vàng dự trữ trong các quỹ ETF toàn cầu đạt mức kỷ lục 101,55 triệu ounce vào giữa tháng 10 và vẫn duy trì ở mức gần 101 triệu ounce bất chấp sự sụt giảm gần đây của giá vàng.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư đầu cơ ngày càng trở nên thận trọng, với vị thế mua ròng của các quỹ quản lý giảm xuống mức thấp nhất trong bốn tháng.

Các nhà phân tích nghĩ rằng sự khác biệt này cho thấy các nhà đầu tư dài hạn tiếp tục tích lũy vàng trong thời kỳ giá vàng giảm, trong khi các nhà giao dịch ngắn hạn ngần ngại thiết lập các vị thế mua đáng kể.

Mặc dù việc mua vào từ ngân hàng trung ương và các quỹ ETF có thể giúp giảm bớt sự sụt giảm hơn nữa, Sucden Financial dự báo cả hai nguồn cầu này đều khó có thể vượt qua được một đợt điều chỉnh chính sách tiền tệ thắt chặt khác của Mỹ.

Cũng theo Sucden Financial, sự phục hồi bền vững trên mức 4.300 đô la/ounce có thể sẽ đòi hỏi sự sụt giảm mạnh hơn nữa về giá dầu, lợi suất trái phiếu kho bạc và đồng đô la Mỹ.