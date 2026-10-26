Giá vàng thế giới chưa thoát áp lực giảm, tâm điểm hướng về Fed

Tuần trước, giá vàng tiếp tục ghi nhận một tuần giảm mạnh khi giá dầu tăng cao, lo ngại lạm phát dai dẳng và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn. Đáng chú ý, làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ trong phiên thứ Năm đã kéo theo hoạt động thanh lý vị thế trên thị trường, đẩy giá kim loại quý xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/oz.

Dự đoán về giá vàng tuần này, trong 17 chuyên gia có 4 chuyên gia (24%) dự báo giá vàng tăng, 7 chuyên gia (41%) dự báo sẽ tiếp tục giảm, 6 chuyên gia còn lại (35%) cho biết chưa thể dự đoán xu hướng hoặc kỳ vọng giá vàng đi ngang.

Trong khi đó, khảo sát với 161 nhà đầu tư cá nhân cho thấy 67 người (42%) kỳ vọng giá tăng, 41 người khác (26%) dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá, 53 nhà đầu tư còn lại (33%) dự đoán rằng thị trường sẽ bước vào giai đoạn tích lũy.

Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options cho rằng, ngoài triển vọng lãi suất, thanh khoản suy giảm đang trở thành yếu tố đáng chú ý đối với thị trường vàng. Theo Grady, nhiều nhà đầu tư đã mở vị thế mua trong giai đoạn vàng tăng giá trước đó nhưng không tìm được thời điểm thoát vị thế thuận lợi. Khi thị trường đảo chiều, họ buộc phải bán ra ở mức giá thấp hơn, trong điều kiện thanh khoản hạn chế, khiến biến động giá càng trở nên mạnh hơn.

Bên cạnh đó, nguy cơ xung đột tại Iran leo thang, tình hình Nga - Ukraine xấu đi, khả năng Fed đưa ra thông điệp cứng rắn trong tuần tới và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp diễn ra tại Mỹ đang khiến giới đầu tư thận trọng. Grady cho rằng đợt biến động mạnh trong phiên thứ Năm có thể khiến nhiều nhà giao dịch lựa chọn đứng ngoài thị trường trước những quyết định chính sách quan trọng.

Dù thị trường đang kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tới, Grady nhấn mạnh vẫn không thể loại trừ những diễn biến bất ngờ. Trong bối cảnh thanh khoản mỏng và mức độ bất định cao, việc mở vị thế mới có thể tiềm ẩn rủi ro lớn hơn lợi nhuận kỳ vọng.

Về mặt kỹ thuật, ông cảnh báo nếu giá vàng tiếp tục giảm xuống dưới 4.000 USD/oz, thị trường có thể tiến gần những vùng hỗ trợ từng được thiết lập trong các đợt bán tháo trước đây. Tuy nhiên, bên dưới các ngưỡng này có thể tập trung nhiều lệnh dừng lỗ, khiến áp lực bán gia tăng nếu giá phá vỡ vùng hỗ trợ.

Trong khi đó, ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, dự báo thị trường tiếp tục biến động trong biên độ hẹp vào tuần này. Theo ông, giá vàng nhiều khả năng giữ được ngưỡng 4.000 USD/oz hoặc chỉ giảm nhẹ xuống dưới mức này.

Lạc quan hơn, ông James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, cho rằng vùng 4.000 USD/oz đến nay vẫn phát huy vai trò hỗ trợ. Mặc dù thị trường có thể cần thêm thời gian để đảo chiều, ông vẫn đánh giá cao khả năng duy trì ngưỡng giá này, trừ khi xuất hiện biến cố trong nền kinh tế Mỹ khiến nhà đầu tư đồng loạt chuyển sang trạng thái né tránh rủi ro. Ngay cả trong kịch bản đó, ông vẫn nghiêng về chiến lược tích lũy vàng dài hạn.

Tuần này, các ngân hàng trung ương sẽ chi phối thông tin kinh tế, với những quyết định lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ). Bên cạnh đó, thị trường cũng sẽ phải đánh giá hàng loạt dữ liệu về tăng trưởng kinh tế, tiêu dùng và nhà ở.

Lịch công bố dữ liệu kinh tế Mỹ bắt đầu vào sáng thứ Ba với các báo cáo về đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền, niềm tin tiêu dùng và doanh số bán nhà mới.

Sáng thứ Tư, Ngân hàng Trung ương Canada sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ, tiếp đến là quyết định chính sách của Fed vào buổi chiều cùng ngày.

Sáng thứ Năm, thị trường sẽ đón nhận quyết định chính sách tiền tệ của ECB, cùng với số liệu GDP sơ bộ quý III, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ và báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần. Quyết định chính sách tiền tệ của BoJ, được công bố trong đêm, sẽ khép lại chuỗi sự kiện kinh tế quan trọng của tuần.