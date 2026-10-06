Giá vàng thế giới chịu sức ép, lực đỡ dài hạn vẫn hiện hữu

Trước đó, giá vàng ổn định trong phiên thứ Hai khi áp lực từ đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao được cân bằng bởi kỳ vọng suy giảm về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất trong tháng này.

Tính đến cuối phiên hôm qua, giá vàng giao ngay giảm nhẹ 0,1% xuống 4.139,89 USD/oz. Trong khi đó, giá vàng tương lai tháng 12 chốt phiên giảm 0,1% xuống 4.156,80 USD/oz.

Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại Forex.com, cho rằng giá vàng có thể giảm trong ngắn hạn trước khi lực mua quay trở lại đáng kể, chủ yếu do đồng USD tăng giá và lợi suất trái phiéu duy trì ở mức cao. Chỉ số USD tăng, khiến các kim loại được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở gần mức cao nhất trong hai thập kỷ.

Tuy nhiên, áp lực từ kỳ vọng lãi suất đã phần nào hạ nhiệt. Theo Razaqzada, các dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây phần lớn thấp hơn kỳ vọng, khiến thị trường giảm đặt cược vào khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất. Tăng trưởng việc làm của Mỹ chậm lại mạnh hơn dự kiến trong tháng 9, trong khi số liệu bảng lương phi nông nghiệp của hai tháng trước đó cũng được điều chỉnh giảm.

Các nhà giao dịch hiện tính đến 22% khả năng Fed sẽ nâng lãi suất trong tháng 10, so với khoảng 70% vào tuần trước. Tuy nhiên, theo công cụ CME FedWatch, thị trường vẫn định giá 84% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12.

Trong bối cảnh đó, các nhà đầu tư đang chờ đợi biên bản cuộc họp tháng 9 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC), dự kiến được công bố vào cuối tuần này. Biên bản có thể cung cấp thêm cơ sở để xác định định hướng chính sách tiền tệ trong tương lai của Fed, sau khi ngân hàng trung ương này nâng lãi suất vào tháng trước lần đầu tiên trong ba năm.

Dù lợi suất cao đang gây sức ép lên vàng trong ngắn hạn, một số chuyên gia cho rằng mối quan hệ truyền thống giữa vàng và lợi suất trái phiếu đang có dấu hiệu thay đổi. Tại Hội nghị Kim loại quý Toàn cầu thường niên của Hiệp hội Thị trường Vàng London (LBMA), các chuyên gia nhận định nợ chính phủ gia tăng, lạm phát dai dẳng và những lo ngại về sức mua dài hạn của các đồng tiền pháp định đang củng cố sức hấp dẫn của vàng.

Vikram Dhawan, Trưởng bộ phận Hàng hóa kiêm Quản lý quỹ tại Nippon India Mutual Fund, cho rằng gánh nặng nợ toàn cầu ngày càng lớn đang khiến các chính phủ có ít lựa chọn hơn. Đáng chú ý, dù lợi suất trái phiếu tăng mạnh - yếu tố thông thường gây bất lợi cho vàng - kim loại quý vẫn duy trì vùng hỗ trợ trên 4.000 USD/oz ngay cả khi lợi suất vượt 5%.

Theo Dhawan, vàng và lợi suất vẫn có tương quan nghịch trong ngắn hạn, nhưng xét trong khoảng thời gian từ một đến ba năm kể từ đại dịch, mối quan hệ này đã suy yếu đáng kể và có thời điểm chuyển sang tương quan thuận. Điều đó có thể cho thấy nhà đầu tư ngày càng lo ngại về quy mô nợ chính phủ và khả năng nguồn cung trái phiếu vượt quá nhu cầu.

Cùng quan điểm, Shayne McGuire, Quản lý danh mục đầu tư tại Teacher Retirement System of Texas, cho rằng những thách thức trên thị trường trái phiếu có thể khiến vàng dần chiếm vị trí lớn hơn trong danh mục của các nhà đầu tư tổ chức. Mặc dù vàng không sinh lợi suất, kim loại quý đã tăng giá và có diễn biến tốt hơn nhiều loại trái phiếu.

Bên cạnh đó, nhu cầu từ châu Á cũng được xem là một lực đỡ quan trọng. Wei Yan, Quản lý danh mục đầu tư vĩ mô tại Dymon Asia, cho biết nhà đầu tư Trung Quốc có ít lựa chọn hơn để bảo vệ tài sản khi thị trường bất động sản và chứng khoán trong nước gặp khó khăn. Vì vậy, lợi suất thực cao tại các thị trường phương Tây không nhất thiết tạo ra lực cản tương tự đối với nhu cầu vàng của Trung Quốc. Theo ông, nhà đầu tư Trung Quốc vẫn tiếp tục mua vào khi giá giảm.

Dù duy trì quan điểm tích cực về triển vọng dài hạn, các chuyên gia lưu ý giá vàng không nhất thiết sẽ tăng liên tục. Ông Dhawan cho biết nhu cầu vàng vật chất truyền thống đã giảm mạnh khi giá tăng, có thể khiến thị trường tiếp tục biến động hoặc đi ngang trong ngắn đến trung hạn. Tuy nhiên, nợ chính phủ gia tăng và những lo ngại về giá trị tiền tệ vẫn được xem là những yếu tố hỗ trợ mang tính cấu trúc đối với vàng trong dài hạn.