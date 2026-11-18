Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: THX/TTXVN

Ghi nhận lúc 8 giờ 31 phút sáng 18/11, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng ở mức 134,2 - 137,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt ngày 17/11. Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 - 5 chỉ cũng giảm 500.000 đồng/lượng, xuống mức 133 - 137 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Vàng nữ trang 99,99% của SJC ở mức 132 - 136 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trước giờ mở cửa, các đơn vị mua bán vàng khác chưa điều chỉnh theo SJC. DOJI và PNJ niêm yết vàng miếng ở mức 134,7 - 137,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cao hơn SJC 500.000 đồng/lượng mỗi chiều. Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng cùng bán ra 137,7 triệu đồng/lượng nhưng giá mua vào lần lượt là 134,3 triệu đồng, 133,5 triệu đồng và 136,2 triệu đồng/lượng, chênh nhau tới 2,7 triệu đồng. Riêng Ngọc Thẩm đã giảm 500.000 đồng/lượng mỗi chiều, xuống 133 - 136,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Với mức giảm sáng 18/11, giá vàng miếng SJC thấp hơn giá mở cửa tuần (16/11) 300.000 đồng/lượng và thấp hơn mức bán ra 142 triệu đồng/lượng của sáng 9/11 là 4,8 triệu đồng/lượng, tương đương khoảng 3,4%.

Giá vàng SJC niêm yết sáng 18/11. Ảnh chụp màn hình

Trong cùng thời gian, giá vàng thế giới giảm từ mức cao 4.149 USD/ounce ngày 9/11 xuống khoảng 3.820 USD/ounce, tương đương giảm gần 8%. Do giá trong nước giảm chậm hơn, khoảng cách giữa hai thị trường nới rộng. Quy đổi theo giá bán USD tại Vietcombank (25.910 đồng/USD), giá thế giới tương đương khoảng 119,4 triệu đồng/lượng, chưa gồm thuế, phí; vàng miếng SJC cao hơn khoảng 17,8 triệu đồng/lượng, trong khi sáng 16/11 mức chênh khoảng 16,4 triệu đồng/lượng.

Lý giải độ vênh này, Tiến sĩ Châu Đình Linh, chuyên gia kinh tế tài chính, cho rằng thị trường trong nước có cấu trúc đặc thù với nguồn cung được kiểm soát, dù chính sách đã được sửa đổi, sự liên thông giữa hai thị trường vẫn chưa rõ ràng. Giao dịch vàng miếng lại tập trung ở một vài thương hiệu, còn người mua chủ yếu tích lũy dài hạn hoặc mua cho nhu cầu thực như quà cưới nên ít bán ra khi giá giảm. Lực bán yếu khiến thanh khoản mỏng, doanh nghiệp có thể hạ giá mua vào trước nhưng chưa vội hạ giá bán.

Trên thị trường quốc tế, lúc 8 giờ 31 phút sáng 18/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.820,9 USD/ounce, giảm 28,3 USD/ounce, tương đương 0,74% so với phiên trước. Mức này thấp hơn vùng đáy (khoảng 3.830 USD/ounce) ghi nhận ngày 16/11, đưa giá xuống mức thấp nhất trong vòng hơn một năm qua.

Phiên 16/11, giá vàng có lúc chạm khoảng 3.830 USD/ounce, thấp nhất kể từ tháng 10/2025 và đóng cửa giảm 0,72%. Phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh cùng ngày tập trung vào tác động của trí tuệ nhân tạo, không đưa ra tín hiệu về lãi suất. Trước đó, các quan chức Fed Jeffrey Schmid, Susan Collins và Philip Jefferson đều nhấn mạnh lạm phát còn dai dẳng khiến thị trường tiếp tục đặt cược Fed tăng lãi suất trong tháng 12.

Phiên 17/11, Bộ Thương mại Mỹ cho biết doanh số bán lẻ tháng 10 tăng 0,2% so với tháng trước, phù hợp dự báo; so với cùng kỳ năm trước tăng 6,8%, cao hơn mức dự báo 6,5%. Doanh số không tính ô tô tăng 0,6%, vượt dự báo 0,4%. Số liệu cho thấy tiêu dùng Mỹ vẫn vững, không tạo thêm lý do để Fed nới tay. Giá vàng giao dịch quanh 3.848 USD/ounce trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và cổ phiếu công nghệ bị bán ra.

Theo báo cáo theo dõi thị trường hằng tuần của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) công bố ngày 16/11, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm được bảo vệ trước lạm phát (TIPS) đã tăng khoảng 0,3 điểm phần trăm trong tháng 11. Thị trường đang chờ biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed, công bố rạng sáng 19/11 theo giờ Việt Nam. Về kỹ thuật, giá vàng cần vượt vùng 3.888 - 3.922 USD/ounce mới cải thiện được xu hướng ngắn hạn.

Bàn về giá vàng thế giới, Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế, cho rằng lãi suất cao của Fed đẩy lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi lên, làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng, tài sản không tạo ra dòng tiền định kỳ. Khả năng Fed nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trước cuối năm cũng gây sức ép, trong khi nguy cơ Mỹ tấn công Iran giảm bớt làm suy yếu nhu cầu trú ẩn. Ở chiều ngược lại, lực mua của các ngân hàng trung ương nhằm đa dạng hóa dự trữ, căng thẳng địa chính trị chưa chấm dứt và nợ công Mỹ khoảng 40.000 tỷ USD vẫn là những yếu tố nâng đỡ giá vàng.

Từ đó, chuyên gia Hiếu đưa ra ba kịch bản cho giá vàng thế giới: Giảm về 3.800 USD/ounce (xác suất 30%), phục hồi lên 4.000 USD/ounce (50%) hoặc tăng lên 4.200 USD/ounce (20%). Với vàng miếng trong nước, từ mức 138 triệu đồng/lượng tại thời điểm phân tích, ba kịch bản tương ứng là 135 triệu đồng, 140 triệu đồng và 145 triệu đồng/lượng.

Vàng trang sức được bày bán tại một cửa hàng vàng ở trung tâm thương mại TP Hồ Chí Minh.

Về phía người mua, Tiến sĩ Châu Đình Linh khuyến cáo không vội quyết định, bởi chưa ai xác định được đáy của giá vàng. Người mua cần xác định rõ mục đích nắm giữ dài hạn hay lướt sóng, không vay vốn để mua vàng và hạn chế đòn bẩy, vì độ lệch giữa giá trong nước và thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Với người muốn tích lũy dài hạn, các chuyên gia tài chính gợi ý mua bình quân giá, dành khoảng 10 - 20% tiền dư mỗi tháng để mua vàng. Cách này giúp giảm rủi ro chọn sai thời điểm, nhưng không bảo đảm có lời và không loại bỏ rủi ro giá giảm kéo dài.

Hiện nay, chênh lệch mua - bán vàng miếng đang ở mức 3 triệu đồng/lượng tại SJC và 4,2 triệu đồng/lượng tại Bảo Tín Minh Châu; vàng nhẫn SJC ở mức 4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Nghị định 390/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 16/10/2026 quy định giao dịch mua, bán vàng từ 5 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải thanh toán không dùng tiền mặt, thay cho ngưỡng 20 triệu đồng trước đây. Theo đó, các chuyên gia tài chính khuyến nghị người mua nên cân nhắc đầu tư thời điểm này, có thể tách quỹ dự phòng trước khi đầu tư, giữ vàng ở tỷ trọng hợp lý và chia nhỏ lượng mua nếu tích lũy dài hạn.