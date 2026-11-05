Giá vàng thế giới bứt phá qua mốc 4.060 USD

Theo dữ liệu giao dịch trực tuyến thời gian thực từ hệ thống GoldPrice.org và các phân tích từ chuyên trang FXEmpire, FXStreet, giá vàng giao ngay đang được định vị quanh 4.063 USD/ounce (thử thách mức đỉnh 4.065-4.070 USD/ounce).

Động lực của kim loại quý xuất hiện sau khi Đảng Dân chủ giành chiến thắng áp đảo, kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện, dấy lên kỳ vọng tình trạng bế tắc chính trị sẽ ngăn cản các chính sách mở rộng tài khóa dài hạn.

Chiến thắng của phe Dân chủ đã đẩy chỉ số USD Index (DXY) trượt dốc rớt khỏi mức 101,50 điểm - mức thấp nhất trong hơn 1 tháng. Đồng thời, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm hạ nhiệt xuống dưới 4,58% và kỳ hạn 10 năm rút lui về 4,90%.

Thêm vào đó, tuyên bố của lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer về việc kêu gọi chấm dứt chiến sự tại Iran đã kéo giá dầu thô Brent giảm gắt gao tới 10%, trực tiếp xoa dịu lo ngại lạm phát và giải tỏa chi phí cơ hội đè nặng lên các tài sản phi lợi suất.

Dưới lăng kính phân tích kỹ thuật từ chuyên gia Bruce Powers của FXEmpire, cú bứt phá vượt vùng cản tâm lý 4.000-4.020 USD/ounce đang đưa giá vàng kiểm thử đường trung bình động 20 ngày (MA 20) quanh mốc 4.075 USD/ounce.

Một đợt vượt cản dứt khoát qua mốc cản đỉnh ngắn hạn 4.082 USD và mốc đáy cũ 4.098 USD sẽ chính thức xác nhận mô hình đảo chiều tăng giá (bullish reversal), mở đường hướng tới các dải kháng cự SMA 100 tại 4.205 USD và dải 4.180-4.220 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, dải hỗ trợ kỹ thuật gần ngự trị tại mốc 4.000-4.020 USD và dải Bollinger dưới quanh 3.900 USD/ounce.

Ăn theo đà hưng phấn của vàng, thị trường bạc giao ngay bật tăng gắt gao hơn 3,5%, leo qua mốc 52,42 USD/ounce khi tỷ lệ Vàng/Bạc (Gold/Silver ratio) hạ nhiệt xuống dưới ngưỡng 78 USD, hướng tới vùng cản 56-57 USD/ounce.

Cùng thời điểm, giá bạch kim giao ngay cũng vọt tăng 3,48% lên mốc 1.483 USD/ounce, bứt phá qua ngưỡng 1.450 USD nhờ lực nâng từ đà hạ nhiệt của giá dầu, sự suy yếu của đồng USD và đà bùng nổ 7,5% của thị trường palladium.

Giới phân tích tài chính từ Scotiabank nhận định, sự phục hồi đồng loạt của các kim loại quý phản ánh phản ứng nhạy bén trước biến động của đồng USD và những mối quan ngại về triển vọng tài khóa Mỹ.

Báo cáo thị trường lao động Mỹ công bố tới đây cùng diễn biến từ thị trường trái phiếu sẽ là các biến số vĩ mô tiếp theo, quyết định liệu đà tăng vượt mốc 4.063 USD có đủ lực duy trì để vàng thử thách dải kháng cự 4.100-4.200 USD/ounce hay bước vào nhịp tích lũy ngắn hạn.