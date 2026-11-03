Giá vàng thế giới bật tăng trở lại, vượt mốc 3.950 USD/oz

Giá vàng tăng hơn 2% trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (2/11), phục hồi từ mức thấp nhất trong một năm ghi nhận ở phiên trước đó. Đà tăng được hỗ trợ bởi giá dầu giảm, giúp xoa dịu những lo ngại về lạm phát, trong khi các nhà đầu tư chờ đợi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ diễn ra vào cuối tuần này.

Tính đến cuối phiên hôm qua, giá vàng giao ngay tăng 2,1%, lên 3.954,41 USD/oz, sau khi kết thúc phiên thứ Sáu với mức giảm 3,6%, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025. Giá vàng tương lai tháng 12 chốt phiên tăng 1,8%, lên 3.969,60 USD/oz.

Đà tăng của vàng được hỗ trợ khi giá dầu giảm khoảng 8% trong phiên thứ Hai, sau ngày đàm phán thứ ba liên tiếp giữa Iran và Qatar nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran.

Ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, nhận định giá dầu giảm đã phần nào xoa dịu lo ngại về lạm phát. Tuy nhiên, thị trường vẫn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tháng 12, dù xác suất này đã giảm nhẹ trong những phiên gần đây.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 hiện ở mức 77%, giảm so với 80% một tuần trước đó.

Bên cạnh chính sách tiền tệ, biến động trên thị trường chứng khoán cũng đang ảnh hưởng đến giá vàng. Làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ và các doanh nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) trong phiên thứ Sáu đã lan rộng sang các thị trường khác. Áp lực bổ sung ký quỹ khiến một số nhà đầu tư phải bán cả những tài sản trú ẩn an toàn như vàng để huy động tiền mặt.

Trong báo cáo mới nhất, bà Dilin Wu, chiến lược gia thị trường tại Pepperstone, cho rằng dù vàng đã thu hút lực mua bắt đáy sau đợt giảm mạnh, triển vọng phục hồi vẫn đối mặt với nhiều thách thức.

Theo bà Wu, giá vàng cần vượt trở lại mốc 4.000 USD/oz để giảm bớt áp lực đi xuống và tạo dư địa cho một đợt phục hồi kỹ thuật bền vững hơn. Trước đó, việc phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại 4.000 USD/oz và 3.900 USD/oz đã đẩy giá vàng xuống mức thấp 3.870 USD/oz.

Bà Wu nhận định đồng USD mạnh và lợi suất thực duy trì ở mức cao tiếp tục làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng, tài sản không mang lại lãi suất. Đồng thời, những số liệu kinh tế Mỹ tích cực hơn dự báo đang củng cố kỳ vọng chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ của Fed chưa kết thúc.

Tuy nhiên, áp lực lãi suất không phải là trở ngại duy nhất. Theo bà Wu, biến động trên thị trường tài chính có thể khiến nhà đầu tư tiếp tục bán vàng để đáp ứng yêu cầu ký quỹ hoặc giảm đòn bẩy. Trong bối cảnh này, dòng vốn trú ẩn an toàn có xu hướng ưu tiên trái phiếu chính phủ.

“Nhìn chung, vàng tiếp tục đối mặt với hai lực cản đồng thời là kỳ vọng tăng lãi suất và quá trình giảm đòn bẩy tài chính trên thị trường”, bà Wu nhận định.

Về diễn biến kỹ thuật, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của vàng tăng lên khoảng 37 trong phiên thứ Hai, từ mức dưới 30 vào phiên thứ Sáu, cho thấy kim loại quý đã thoát khỏi vùng quá bán.

Sự chú ý của thị trường hiện chuyển sang cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ngày 3/11 và báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 10 dự kiến công bố vào thứ Sáu.

Ông Carsten Menke, nhà phân tích tại Julius Baer, cho rằng kết quả bầu cử khó tạo ra thay đổi đủ lớn trong bối cảnh tài khóa Mỹ để tác động đáng kể đến giá vàng. Thâm hụt ngân sách được dự báo tiếp diễn bất kể kết quả bầu cử, khiến gánh nặng nợ công và chi phí lãi vay tiếp tục là yếu tố hỗ trợ vàng trong dài hạn.

Trong khi đó, bà Wu nhận định kết quả bầu cử có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng chi tiêu tài khóa, thâm hụt ngân sách và hoạt động phát hành trái phiếu kho bạc Mỹ, từ đó tác động đến lợi suất trái phiếu và đồng USD.

Đối với báo cáo việc làm, các nhà kinh tế dự báo nền kinh tế Mỹ tạo thêm 65.000 việc làm trong tháng 10, tăng so với 29.000 việc làm của tháng 9, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức 4,2%.

Theo bà Wu, số liệu việc làm vượt kỳ vọng, đặc biệt nếu áp lực tiền lương vẫn cao, có thể củng cố khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12, gây sức ép lên giá vàng. Ngược lại, dữ liệu yếu hơn dự báo có thể giúp kim loại quý giảm bớt áp lực, nhưng chưa đủ bảo đảm đà phục hồi bền vững nếu thị trường tài chính tiếp tục biến động mạnh.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua vàng là đưa giá vượt trở lại vùng kháng cự 3.978–4.035 USD/oz. Nếu duy trì được đà tăng, giá vàng có thể hướng tới mốc 4.086 USD/oz.

Ở chiều ngược lại, mục tiêu giảm giá ngắn hạn tiếp theo của phe bán là đẩy giá xuống dưới ngưỡng 3.817 USD/oz, với mục tiêu giảm sâu hơn tại 3.719 USD/oz.

Ngưỡng kháng cự đầu tiên được xác định tại 3.978 USD/oz, tiếp theo là 4.035 USD/oz. Trong khi đó, ngưỡng hỗ trợ đầu tiên nằm ở 3.817 USD/oz, tiếp đến là 3.719 USD/oz.