Giá vàng tăng vọt

Mở cửa phiên giao dịch ngày 5/11, giá vàng trong nước đồng loạt tăng vọt, sắc xanh bao phủ thị trường. Theo đó, giá vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 141,5 - 144,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với cuối ngày hôm qua, mức giá này tăng 2,1 triệu đồng/lượng.

Bên phân khúc vàng nhẫn, Công ty SJC tăng 1,8 triệu đồng khi được mua vào 138,3 triệu đồng, bán ra 142,3 triệu đồng; Công ty Phú Quý tăng 1,5 triệu đồng, đưa chiều mua vào lên 140 triệu đồng, bán ra 143 triệu đồng... Chênh lệch giá vàng nhẫn tại SJC vẫn neo cao 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng mạnh mẽ sau nhiều phiên giảm sâu.

Có diễn biến cùng chiều, giá bạc cũng được điều chỉnh tăng. Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 1,605 - 1,655 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,6% so với cuối ngày hôm qua.

Trước đó, vào cuối giờ chiều ngày 4/11, sau những phiên lao dốc mạnh, vàng miếng SJC đã nhanh chóng lấy lại đà tăng, với mức điều chỉnh phổ biến từ 1,5-1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra tại nhiều thương hiệu. Thời điểm này, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 139,4 triệu đồng/lượng mua vào và 142,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, tính tới buổi sáng hôm nay, trong vòng chưa đầy 24h, giá vàng đã có bước tăng vọt, tổng cộng đà tăng lên tới gần 4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, tính tới 9h sáng 5/11, giá vàng được niêm yết trên Kitco ở mức 4.136 USD/ounce, tăng 205 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Với các thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 4,9% lên 52,23 USD/ounce; giá bạch kim tăng 5,6% lên 1.496,40 USD/ounce.

Diễn biến này đánh dấu một phiên phục hồi đáng chú ý của kim loại quý, sau khi thị trường tiếp nhận kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Việc đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện đã tạo ra những thay đổi trong kỳ vọng chính sách, khiến đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi xuống.

Đây là hai yếu tố thường hỗ trợ giá vàng. Khi đồng USD giảm giá, vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu đi xuống làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng.

Giới chuyên gia phân tích việc giá vàng phục hồi mạnh mẽ là diễn biến đáng chú ý sau đợt bán tháo mạnh của thị trường vàng trong tuần trước. Việc giá vàng lấy lại mốc 4.000 USD/ounce được xem là tín hiệu tích cực về mặt tâm lý, song theo các chuyên gia, thị trường vẫn cần thêm thời gian để khắc phục những tổn thất kỹ thuật trước đó.