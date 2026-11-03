Giá vàng tăng phổ biến 1,2 triệu đồng/lượng, có loại tăng 1,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng tăng 1,2 triệu đồng/lượng

Mở cửa giao dịch sáng nay (8h36'), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào/bán ra ở mức 138,2-141,2 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng hai chiều. Vàng SJC 5 chỉ cũng tăng 1,2 triệu đồng/lượng hai chiều, giao dịch ở mức 138,2-141,22 triệu đồng/lượng. Vàng SJC loại 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ giá 138,2-141,23 triệu đồng/lượng, cũng tăng 1,2 triệu đồng/lượng hai chiều.

Giá vàng trong nước tăng phổ biến 1,2 triệu đồng/lượng. Có loại tăng 1,7 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC 99,99 loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ niêm yết ở mức 134-138 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 0,5 chỉ, 0,3 chỉ giá 134-138,1 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng. Nữ trang 999,9 giá 132-137 triệu đồng/lượng, cũng tăng 1,2 triệu đồng/lượng.

Đây là ngày thứ hai liên tiếp giá vàng phục hồi sau khi rơi mất mốc 140 triệu đồng/lượng. Ngày 31/10, giá vàng miếng SJC giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm, giao dịch ở mức 136-139 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn SJC 99,99 giảm 3 ngày liên tiếp, xuống mức 131,8-135,8 triệu đồng/lượng vào ngày cuối tháng trước.

Thời điểm 10h16', giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI giao dịch ở mức 138,2-141,2 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng. Nhẫn DOJI Hưng Thịnh Vượng giá 135,5-139,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng hai chiều. Nữ trang 99,99 giá 133-137 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào/bán ra ở mức 135,7-141,2 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng so với phiên giao dịch trước đó. Chênh lệch mua vào/bán ra vẫn duy trì ở mức 5,5 triệu đồng/lượng.

Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 99,99 giá 133,7-138,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng hai chiều. Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 99,9 giá 133,5-138,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng hai chiều. Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long và Quà mừng bản vị Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giao dịch ở mức 135,7-139,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng đồng/lượng hai chiều.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 138,2-141,2 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng hai chiều. Vàng nhẫn Kim Gia Bảo 999,9 tăng 200.000 đồng/lượng hai chiều, giao dịch mức 135,7-139,7 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC tại Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá mua vào/bán ra 138,2-141,2 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng hai chiều. Nhẫn trơn PNJ 999,9, Vàng Kim Bảo 999,9 và Vàng Phúc Lộc Tài 999,9 cùng giao dịch ở mức 135,5-139,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng hai chiều. Vàng nữ trang 999,9 giá 133,5-138 triệu đồng/lượng, tăng 1,7 triệu đồng/lượng hai chiều.

Vàng miếng SJC tại Phú Quý sáng nay giao dịch ở mức 136,7-141,2 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng hai chiều. Nhẫn Thần Tài Phú Quý 999,9 và nhẫn tròn Phú Quý loại 999,9 cùng niêm yết ở mức 136,7-139,7 triệu đồng/lượng, cũng tăng 1,2 triệu đồng/lượng hai chiều. Vàng trang sức Phú Quý loại 999,9 giá 134-138,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng hai chiều. Chênh lệch hai chiều của sản phẩm này ở mức 4,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng hơn 2% từ mức thấp nhất trong năm

Giá vàng thế giới tăng hơn 2%, phục hồi từ mức thấp nhất trong một năm đạt được trong phiên trước đó, được hỗ trợ bởi sự giảm giá dầu làm giảm bớt lo ngại về lạm phát, trong khi các nhà đầu tư chờ đợi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào cuối tuần này.

Giá vàng thế giới tăng hơn 2% sau khi xuống mức thấp nhất trong năm.

Giá vàng giao ngay tăng 2,1% lên 3.954,41 đô la/ounce lúc 18h49 (GMT) hôm qua, sau khi kết thúc phiên thứ Sáu giảm 3,6% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025. Hợp đồng vàng tương lai của Mỹ giao tháng 12 tăng 1,8% lên 3.969,60 đô la/ounce.

Giá dầu giảm khoảng 8% vào thứ Hai sau khi Iran và Qatar tổ chức ngày đàm phán thứ ba liên tiếp nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh Mỹ-Israel chống lại Iran.

"Giá dầu giảm đã phần nào giúp giảm bớt lo ngại về lạm phát. Tuy nhiên, thị trường vẫn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tăng lãi suất vào tháng 12, mặc dù khả năng này đã giảm đi một chút trong vài phiên giao dịch gần đây", Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, Peter Grant nhận định, đồng thời cho rằng đồng đô la cũng đang tạo ra một chút động lực tích cực.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch nhận thấy có 77% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12, giảm từ 80% một tuần trước.

Các cổ phiếu công nghệ và liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) đã bị bán tháo trên khắp các thị trường vào thứ Sáu, khi các lệnh gọi ký quỹ dẫn đến việc bán tháo các tài sản trú ẩn an toàn như vàng, các nhà phân tích cho biết.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của vàng, một chỉ báo được sử dụng để đánh giá xem một tài sản có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không, đã tăng lên khoảng 37 vào thứ Hai từ dưới 30 vào thứ Sáu, cho thấy kim loại này đã thoát khỏi vùng bán quá mức về mặt kỹ thuật. Hiện tại, sự chú ý đang chuyển sang cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào ngày 3/11 để đánh giá tác động tiềm tàng đến chính sách tài khóa, địa chính trị và tâm lý thị trường nói chung.

"Bối cảnh tài khóa ở Mỹ khó có thể thay đổi đáng kể đến mức tạo ra sự khác biệt cho vàng. Thâm hụt ngân sách sẽ vẫn tồn tại bất kể kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ như thế nào, cho thấy gánh nặng nợ và lãi suất của Mỹ sẽ tiếp tục là yếu tố hỗ trợ dài hạn cho vàng", nhà phân tích Carsten Menke của Julius Baer đánh giá.

Giá bạc giao ngay tăng 3,1% lên 50,64 đô la/ounce sau khi giảm xuống dưới 50 đô la lần đầu tiên kể từ cuối tháng 11/2025 trong phiên giao dịch trước đó.

Giá bạch kim giao ngay tăng 1,3% lên 1.449,25 đô la, trong khi palladium giảm 1,1% xuống còn 966,08 đô la.

Tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 3/11.