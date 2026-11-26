Vàng miếng SJC tăng 400.000 đồng/lượng

Thời điểm 9h43 sáng nay, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào/bán ra ở mức 129,5-134,5 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng hai chiều.

Vàng miếng SJC tăng 400.000 đồng/lượng.

Vàng SJC loại 5 chỉ giao dịch ở mức 129,5-134,52 triệu đồng/lượng hai chiều, tăng 400.000 đồng/lượng hai chiều. Vàng SJC loại 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ giá 129,5-134,53 triệu đồng/lượng, cũng tăng 400.000 đồng/lượng hai chiều.

Giá vàng nhẫn SJC 99,99 loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ sáng nay niêm yết ở mức 128,3-134,3 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng hai chiều. Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 0,5 chỉ, 0,3 chỉ giá 128,3-134,4 đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng hai chiều. Nữ trang 999,9 giá 127,3-133,3 triệu đồng/lượng, cũng tăng 400.000 đồng/lượng hai chiều.

Thời điểm 11h, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI giao dịch ở mức 129,5-134,5 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng hai chiều. Nhẫn tròn 99,99 Hưng Thịnh Vượng giá 128,5-133,5 triệu đồng/lượng. Nữ trang 99,99 niêm yết ở mức 123-127 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào/bán ra ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng, tương tự như giá giao dịch sáng qua.

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 99,99 giá 127,5-132,5 triệu đồng/lượng. Trang sức Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 99,9 giá 127,3-132,3 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long và Quà mừng bản vị Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giao dịch ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng SJC giao dịch ở mức 129,1-134,1 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn Kim Gia Bảo và Tiểu Kim Cát 99,99 giá 128,5-133,5 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC tại Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá mua vào/bán ra 129,5-134,5 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng. Nhẫn trơn PNJ 999,9, Vàng Kim Bảo 999,9 và Vàng Phúc Lộc Tài 999,9 cùng giao dịch ở mức 126,5-132 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng hai chiều. Vàng nữ trang 999,9 giá 12,14-129,6 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng hai chiều.

Vàng miếng SJC tại Phú Quý sáng nay giao dịch ở mức 128,8-134,5 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng mua vào và 500.000 đồng/lượng bán ra. Nhẫn Thần Tài Phú Quý 999,9 và nhẫn tròn Phú Quý loại 999,9 cùng niêm yết ở mức 128,8-132,8 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng hai chiều. Vàng trang sức Phú Quý loại 999,9 giá 126,5-131,5 triệu đồng/lượng, cũng tăng 500.000 đồng/lượng hai chiều.

Giá vàng thế giới ổn định sau khi chạm mức thấp nhất trong hơn 1 năm

Giá vàng thế giới ổn định sau khi giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong hơn một năm vào phiên trước đó, khi dữ liệu lạm phát nóng của Mỹ củng cố kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất.

Giá vàng thế giới ổn định.

Giá vàng giao ngay ít thay đổi ở mức 3.580,87 đô la/ounce vào lúc 03h17 (giờ GMT). Vàng thỏi đã giảm xuống dưới mức quan trọng 3.500 đô la vào thứ Tư lần đầu tiên kể từ tháng 9/2025. Hợp đồng tương lai vàng của Mỹ giao tháng 12 tăng 1,2% lên 3.578,70 đô la.

"Các nhà đầu tư đang bù đắp các vị thế bán khống trước kỳ nghỉ lễ lớn của Mỹ, điều này đang thúc đẩy diễn biến giá vàng ngày hôm nay. Vàng tiếp tục được bán ra để huy động tiền mặt trong môi trường nhạy cảm về tâm lý này giữa bối cảnh né tránh rủi ro", người đứng đầu bộ phận kinh tế vĩ mô toàn cầu tại Tastylive, Ilya Spivak, nhận định.

Nền kinh tế Mỹ tăng trưởng nhanh hơn nhiều so với dự báo ban đầu trong quý III, trong khi lạm phát tiếp tục gia tăng trong tháng 10, củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất vào tháng tới và một lần nữa vào đầu năm 2027. Ngân hàng trung ương Mỹ lần cuối tăng lãi suất vào tháng 9.

Một cuộc khảo sát của Fed cho thấy tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức "nhẹ đến vừa phải" trên hầu hết nước Mỹ trong những tuần gần đây, trong khi lạm phát vẫn dai dẳng và tỷ lệ việc làm tăng lên.

Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ kim loại quý không sinh lời, làm giảm sức hấp dẫn của nó đối với các nhà đầu tư.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán châu Á đã có một đợt phục hồi hiếm hoi sau khi Phố Wall phục hồi từ mức thấp sâu, mặc dù những lo ngại về việc tài trợ tuần hoàn cho trí tuệ nhân tạo (AI) và vòng thuế quan mới của Mỹ đã tạo nên tâm trạng ảm đạm trong phiên giao dịch thưa thớt do kỳ nghỉ lễ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ tư đã tung ra một loạt thuế quan mới nhắm vào 14 đối tác thương mại lớn, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Liên minh châu Âu, không hề nao núng trước những thất bại mà đảng Cộng hòa phải gánh chịu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ.

Trong số các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 1% lên 41,64 đô la mỗi ounce, bạch kim tăng 1,6% lên 1.301,33 đô la và palladium tăng 2,1% lên 880,50 đô la.