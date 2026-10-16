Giá vàng tăng nhẹ song vẫn hướng tới tuần giảm

Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá vàng tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 16/10 tại thị trường châu Á, khi đồng USD suy yếu. Tuy nhiên, kim loại quý này vẫn hướng tới mức giảm nhẹ trong cả tuần, khi các nhà đầu tư đánh giá những tín hiệu từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) về chính sách lãi suất.

Vào lúc 6 giờ 33 phút ngày 16/10 GMT (13 giờ 33 phút ngày 16/10 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,2%, lên 4.179,19 USD/ounce, nhưng vẫn giảm 0,4% so với đầu tuần. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 12/2026 của Mỹ tăng 0,7%, lên 4.200,50 USD/ounce.

Ông Kelvin Wong, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại công ty tài chính OANDA, nhận định: “Giá vàng đang dao động trong biên độ từ 4.075 USD/ounce đến 4.221 USD/ounce. Áp lực lạm phát vẫn ở mức cao, khi các số liệu CPI lõi và PPI lõi tháng 9 đều cao hơn dự kiến.”

Đồng USD đang hướng tới tuần giảm giá đầu tiên sau 5 tuần, giúp vàng, vốn được định giá bằng đồng tiền này, trở nên rẻ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Giá sản xuất tại Mỹ trong tháng trước tăng mạnh nhất trong 4 năm rưỡi, do chi phí hàng hóa và dịch vụ gia tăng. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy áp lực lạm phát đang lan rộng ra ngoài lĩnh vực năng lượng.

Số liệu này được công bố sau báo cáo giá tiêu dùng hôm 14/10, cho thấy giá cả tăng nhanh hơn trong tháng 9 do giá xăng tăng mạnh. Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất vào cuối tháng này là 13%, trong khi khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 lên tới 89%.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh ngày 16/10 bày tỏ lạc quan về sức mạnh của kinh tế Mỹ, đồng thời cho biết ông bất ngờ trước khả năng trụ vững của các nền kinh tế toàn cầu trước những cú sốc địa chính trị gần đây, bất chấp chính sách tiền tệ thắt chặt nhằm kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago Austan Goolsbee cho rằng các số liệu lạm phát cao hơn dự kiến được công bố trong tuần này là tín hiệu “đáng thất vọng.”

Ở một diễn biến khác, một số quỹ tương hỗ lớn tại Ấn Độ đã ra thông báo công khai vào cuối ngày 15/10 về việc tạm ngừng nhận các khoản đầu tư quy mô lớn vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,5%, lên 57,73 USD/ounce; giá bạch kim tăng 0,3%, lên 1.630,56 USD/ounce; và giá palladium tăng 0,8%, lên 1.135,11 USD/ounce. Tuy nhiên, cả ba kim loại này đều hướng tới một tuần giảm giá.

Tại Việt Nam, đầu giờ chiều 16/10, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 140,90-143,93 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.