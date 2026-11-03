Giá vàng tăng, người dân vẫn tranh thủ mua tích lũy

Không còn cảnh xếp hàng chờ mua vàng

Ghi nhận của phóng viên ngày 3-11 tại một số cửa hàng trên đường Cầu Giấy và phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) cho thấy không khí mua bán vàng có sự khác biệt. Trong khi một số điểm kinh doanh trên đường Cầu Giấy vẫn thu hút khách hàng đến giao dịch, tại phố Trần Nhân Tông, lượng người đến mua bán có phần thưa hơn, không xuất hiện cảnh xếp hàng dài.

Khu vực kinh doanh vàng trên phố Trần Nhân Tông, Hà Nội, ngày 3-11. Ảnh: Tuệ Lâm

Qua khảo sát cho thấy, giá vàng trong nước tăng so với phiên chốt hôm qua (2-11). Cụ thể, giá vàng miếng SJC và PNJ niêm yết ở mức 137,6 - 140,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. DOJI niêm yết 138,2 - 141,2 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng; Phú Quý ở mức 136 - 140,6 triệu đồng/lượng. Riêng vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu được ghi nhận ở mức 135,5 - 140,6 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn SJC ở mức 134 - 138 triệu đồng/lượng, DOJI ở mức 135,5 - 139,5 triệu đồng/lượng.

Dù giá tăng, không ít người vẫn chọn mua vàng để dành thay vì chờ thị trường giảm sâu. Có mặt tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trên đường Cầu Giấy từ đầu giờ sáng, anh Nguyễn Chương cho biết đã theo dõi giá nhiều ngày và dự định mua 2 chỉ vàng nhẫn bằng khoản tiền tích góp.

Tuy nhiên, theo anh Chương, nhân viên cửa hàng thông báo thời điểm đó khách chỉ có thể lựa chọn nhẫn loại 1 chỉ hoặc 5 chỉ, nên anh quyết định mua trước 1 chỉ. “Tôi cũng cân nhắc vì giá đang tăng nhưng nếu tiếp tục chờ thì chưa biết khi nào mới mua được”, anh Chương chia sẻ. Anh Chương cho biết, thường chia tiền tiết kiệm thành nhiều phần, mua vàng từng đợt khi có điều kiện, thay vì tập trung mua trong một lần.

Người dân thực hiện giao dịch tại một cửa hàng vàng trên đường Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Tuệ Lâm

Cũng tại khu vực Cầu Giấy, chị Kim Quyên (phường Yên Hòa) cho biết, đây là lần thứ hai mua vàng nhẫn để tích luỹ từ một phần thu nhập. Do đó, tôi thường lựa chọn số lượng phù hợp với khả năng tài chính. “Tuy nhiên, thời gian tới, tôi vẫn sẽ cân nhắc số tiền có thể dành ra, thay vì mua theo tâm lý đám đông”, chị Quyên nói.

Bên cạnh nhu cầu mua vàng tích lũy, thị trường vàng trang sức cũng bước vào mùa mua sắm phục vụ cưới hỏi cuối năm. Tại một số cửa hàng, khách hàng đến tham khảo, lựa chọn nhẫn cưới, dây chuyền, vòng tay và các sản phẩm trang sức làm quà tặng. Dù giá vàng đang ở mức cao, nhu cầu mua sắm phục vụ những dịp quan trọng vẫn hiện hữu, song người mua có xu hướng cân nhắc kỹ về mẫu mã, trọng lượng và chi phí để phù hợp với khả năng tài chính.

Thị trường vàng trang sức bước vào mùa mua sắm phục vụ cưới hỏi cuối năm. Ảnh: Tuệ Lâm

Nhu cầu mua vàng tích lũy vẫn hiện hữu

Trái với cảnh người mua phải cân nhắc loại vàng có thể chọn tại một cửa hàng ở Cầu Giấy, tại một số điểm kinh doanh trên phố Trần Nhân Tông, khách có thể hỏi giá, lựa chọn sản phẩm và mua vài chỉ vàng nhẫn mà không phải xếp hàng chờ đợi.

Tại một cửa hàng trên phố Trần Nhân Tông, chị Đào Thị Huyền (phường Đống Đa) vừa mua tổng cộng 5 chỉ vàng nhẫn tròn trơn. Theo chị, dù giá đã tăng so với hôm qua nhưng chị quyết định mua. “Tôi mua tổng cộng 5 chỉ, chia thành hai bản vị để tiện cho việc cất giữ và tích lũy”, chị Huyền cho hay.

Trong khi đó, chị Đỗ Hà Phương (phường Vĩnh Tuy) ban đầu dự định mua 2 chỉ vàng nhẫn, nhưng sau khi xem bảng niêm yết và tính lại khoản tiền đang có, chị quyết định mua trước 1 chỉ. Theo chị, mua ngay thì lo giá cao, còn chờ thêm cũng chưa chắc mua được với giá thấp hơn. Bởi vậy, chị chọn cách mua từng phần, tránh dồn toàn bộ số tiền vào một thời điểm.

Giá vàng biến động, người dân cân nhắc xuống tiền. Ảnh: Tuệ Lâm

Thị trường không chỉ có người mua. Bà Đinh Thị Lan (phường Hai Bà Trưng) mang 3 chỉ vàng nhẫn đến cửa hàng, dự định bán do gia đình có việc cần tiền. Trước khi quyết định, bà xem giá mua vào của cửa hàng và hỏi số tiền có thể nhận được. “Tôi cần tiền nên mới tính bán, chứ nếu không có việc thì vẫn muốn giữ lại. Giá đang tăng nên cũng có chút thấp thỏm, sợ vừa bán xong thì giá lại lên tiếp”, bà Lan chia sẻ.

Qua ghi nhận tại một số khu vực, dù giá vàng tăng, nhu cầu mua tích lũy vẫn hiện hữu, song không khí giao dịch và cách thức khách hàng lựa chọn sản phẩm có sự khác nhau giữa các cửa hàng. Nhiều người ưu tiên mua với số lượng vừa sức, giữ lại một phần tiền và tính toán thêm trước những biến động khó lường của thị trường vàng.