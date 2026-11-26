Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Tập đoàn DOJI cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 129,1 - 134,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua. Chênh lệch mua vào - bán ra duy trì mức 5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC 128,5 - 134 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng. Chênh lệch giá mua - bán 5,5 triệu đồng/lượng.

Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng SJC 132,5 - 134 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng ngày 26/11 tăng so với hôm qua . Ảnh: NY.

Giá vàng nhẫn cũng có mức tăng khác nhau giữa các thương hiệu từ 500.000 - 600.000 đồng/lượng. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý có giá 128,5 - 32,5 triệu đồng/lượng; Vàng nhẫn DOJI 128,5 - 133,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng 132,5 - 134 triệu đồng/lượng...

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 3.566 USD/ounce, tăng 20 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 111,8 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới lên 22,3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.676 đồng/USD, giảm 3 đồng so với sáng qua.

Với biên độ ±5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong khoảng 24.392 - 26.960 đồng/USD.

Trong khi đó, giá USD tại Vietcombank niêm yết ở mức 25.640 - 26.020 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng 50 đồng ở cả hai chiều mua - bán so với sáng qua. Tương tự, giá USD tại BIDV cũng tăng 45 đồng, lên mức 25.640 - 26.020 đồng/USD (mua vào - bán ra).