Giá vàng tăng mạnh, vàng miếng SJC tăng 2,1 triệu đồng/lượng

Vàng miếng SJC tăng 2,1 triệu đồng/lượng

Mở cửa giao dịch sáng nay (8h41'), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào/bán ra ở mức 141,5-144,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,1 triệu đồng/lượng hai chiều so với phiên giao dịch gần đây. Vàng SJC 5 chỉ cũng tăng 2,1 triệu đồng/lượng hai chiều, giao dịch ở mức 141,5-144,52 triệu đồng/lượng. Vàng SJC loại 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ giá 141,5-144,53 triệu đồng/lượng, cũng tăng 2,1 triệu đồng/lượng hai chiều.

Giá vàng trong nước tăng mạnh sáng nay.

Vàng nhẫn SJC 99,99 loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ niêm yết ở mức 138,3-142,3 triệu đồng/lượng, tăng 1,8 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 0,5 chỉ, 0,3 chỉ giá 138,3-142,4 triệu đồng/lượng, tăng 1,8 triệu đồng/lượng. Nữ trang 999,9 giá 136,3-141,3 triệu đồng/lượng, cũng tăng 1,8 triệu đồng/lượng.

Thời điểm 10h20', giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI giao dịch ở mức 141,5-144,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,1 triệu đồng/lượng hai chiều so với chiều qua. Nhẫn DOJI Hưng Thịnh Vượng giá 139-143 triệu đồng/lượng, tăng 2,5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào/bán ra ở mức 139-144,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,2 triệu đồng/lượng mua vào và 2,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 99,99 giá 137-142 triệu đồng/lượng, tăng 2,2 triệu đồng/lượng hai chiều. Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 99,9 giá 136,8-141,8 triệu đồng/lượng, tăng 2,2 triệu đồng/lượng hai chiều. Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long và Quà mừng bản vị Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giao dịch ở mức 139-143 triệu đồng/lượng, tăng 2,2 triệu đồng/lượng hai chiều.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng SJC giao dịch ở mức 141,5-144,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,1 triệu đồng/lượng hai chiều. Vàng nhẫn Kim Gia Bảo và Tiểu Kim Cát 99,99 giá 139-143 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng hai chiều.

Vàng miếng SJC tại Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá mua vào/bán ra 141,5-144,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,1 triệu đồng/lượng hai chiều. Nhẫn trơn PNJ 999,9, Vàng Kim Bảo 999,9 và Vàng Phúc Lộc Tài 999,9 cùng giao dịch ở mức 138,9-142,9 triệu đồng/lượng, tăng 2,3 triệu đồng/lượng hai chiều. Vàng nữ trang 999,9 giá 137,4-141,9 triệu đồng/lượng, tăng 2,9 triệu đồng/lượng hai chiều.

Vàng miếng SJC tại Phú Quý sáng nay giao dịch ở mức 140-144,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng mua vào và 2,1 triệu đồng/lượng bán ra. Nhẫn Thần Tài Phú Quý 999,9 và nhẫn tròn Phú Quý loại 999,9 cùng niêm yết ở mức 140-143 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng hai chiều. Vàng trang sức Phú Quý loại 999,9 giá 137,5-142 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng hai chiều.

Giá vàng thế giới trở lại mốc 4.000 đô la/ounce

Giá vàng thế giới giao ngay đã lấy lại mốc 4.000 đô la/ounce sau khi giảm xuống 3.869,85 đô la/ounce vào ngày 30/10, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025.

Giá vàng thế giới trở lại mốc 4.000 đô la/ounce.

Chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đã đẩy đồng đô la xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng vào thứ Tư, khi các nhà đầu tư cân nhắc triển vọng về việc siết chặt quy định về trí tuệ nhân tạo (AI) và tác động tiêu cực tiềm tàng của nó đối với tăng trưởng kinh tế.

Đảng Dân chủ đã giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ, đạt được những chiến thắng tại các thành trì của Đảng Cộng hòa lần đầu tiên sau nhiều thế hệ khi hàng chục triệu cử tri đã giáng một đòn mạnh vào Tổng thống Donald Trump.

Đồng đô la yếu hơn đã thúc đẩy sức hấp dẫn của vàng bằng cách làm cho vàng thỏi định giá bằng đô la trở nên rẻ hơn đối với người mua nước ngoài.

Theo nhà phân tích thị trường tại American Gold Exchange, Jim Wyckoff, vàng nhận được sự hỗ trợ từ đồng đô la yếu hơn, phản ánh quan điểm rằng một Quốc hội Hoa Kỳ có khả năng bế tắc trong nhiều dự luật có thể sẽ gây ra những tác động tiêu cực đối với nền kinh tế Hoa Kỳ, điều này có thể cho phép Cục Dự trữ Liên bang (Fed) áp dụng chính sách tiền tệ nới lỏng hơn.

Trong khi đó, những lo ngại về lạm phát vẫn tồn tại và giá dầu vẫn ở mức cao, với dầu thô Brent giao dịch trên 100 đô la/ thùng khi các nhà đầu tư chờ đợi động thái tiếp theo của Washington trong cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran.

Các nhà giao dịch hiện nhận thấy khoảng 83% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12. Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng không sinh lời.

Báo cáo Việc làm Quốc gia ADP hôm thứ Tư cho thấy tăng trưởng việc làm khu vực tư nhân của Mỹ đã tăng trong tháng 10. Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ được công bố vào thứ Sáu để có thêm manh mối về triển vọng chính sách tiền tệ. Ngân hàng trung ương Mỹ đã giữ nguyên lãi suất trong tháng 10.

"Một kết quả khả quan có thể củng cố kỳ vọng hiện tại của thị trường về việc Fed sẽ tăng lãi suất trong tương lai gần. (Dữ liệu việc làm) khó có thể làm tăng kỳ vọng về lãi suất cuối kỳ do thị trường lao động hiện không phải là động lực quan trọng của triển vọng lạm phát", người đứng đầu bộ phận nghiên cứu kim loại tại Deutsche Bank, Daniel Ghali, nhận định.

Trong số các kim loại khác, bạc giao ngay tăng 4,9% lên 52,23 đô la, bạch kim tăng 5,6% lên 1.496,40 đô la và palladium tăng 7,5% lên 1.004 đô la.

Tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 5/11.