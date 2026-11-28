Diễn biến giá vàng thế giới tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Tuy nhiên, triển vọng lạm phát và lãi suất cao hơn lâu hơn và đà tăng của đồng USD vẫn đang là những yếu tố gây áp lực giảm lên thị trường kim loại quý.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 87,5 USD/oz, tương đương tăng 2,45%, đạt 3.655 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay tăng 2,2 USD/oz, tương đương tăng 5,32%, đạt 43,87 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12/2026 tăng 3,23%, chốt ở mức 3.650 USD/oz.

Giá vàng đã trải qua một tuần biến động mạnh, khi những pha bán tháo xen kẽ hồi phục của cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) trên thị trường chứng khoán Mỹ kéo theo những cú trồi sụt liên tục của giá vàng. Mỗi khi chứng khoán giảm sâu, nhiều nhà đầu tư phải bán vàng để huy động thanh khoản cho việc bù lỗ cho danh mục cổ phiếu. Khi chứng khoán hồi phục, nguồn áp lực giảm giá vàng này được giải tỏa.

Phiên ngày thứ Sáu, thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh, kéo giá kim loại quý lên theo. Chỉ số Nasdaq tăng 2,3%, nhờ lực bắt đáy tập trung vào nhiều cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn như Meta Platforms và Amazon.

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay tăng hơn 100 USD/oz, đạt gần 3.700 USD/oz. Hôm thứ Tư, có lúc giá vàng sụt về gần ngưỡng 3.400 USD/oz.

Mức độ biến động lớn của giá vàng trong tuần này còn đến từ việc mức thanh khoản trên thị trường giảm xuống mức thấp do các sàn giao dịch của Mỹ nghỉ lễ Tạ ơn vào ngày thứ Năm. Ngoài ra, một số nhà đầu tư có thể đã tranh thủ những nhịp giảm sâu của giá vàng để mua vào.

Hiện tại, các yếu tố gây áp lực giảm lên giá vàng vẫn còn nhiều.

Đầu tiên là áp lực lạm phát còn lớn, dẫn tới khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất và giữ lãi suất ở mức cao trong thời gian lâu hơn.

Số liệu thống kê công bố trong tuần này cho thấy tốc độ lạm phát tháng 10 ở Mỹ cao gần gấp đôi so với mục tiêu của Fed và nền kinh tế Mỹ trong quý 3 tăng trưởng mạnh hơn nhiều so với ước tính ban đầu. Những dữ liệu này tiếp tục củng cố khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Thứ hai, xu hướng tăng của đồng USD vẫn tiếp diễn. Chỉ số Dollar Index tăng 0,36% trong phiên ngày thứ Sáu, đóng cửa tuần ở mức 104,04 điểm, cách không xa mức cao nhất 22 tháng thiết lập vào giữa tuần. Cả tuần, chỉ số tăng 0,22%, nâng tổng mức tăng trong 1 tháng trở lại đây lên 2,12%.

Thứ ba, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã suy yếu gần đây do nhiều nhà đầu tư mua mạnh trái phiếu chính phủ để phòng ngừa rủi ro khi cổ phiếu bị bán tháo, nhưng rủi ro lạm phát kéo dài vẫn có thể đưa lợi suất tăng mạnh trở lại, gây áp lực giảm lên các kim loại quý.

Phiên ngày thứ Sáu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 8 điểm cơ bản, đạt 4,93%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng hơn 6 điểm cơ bản, đạt 4,699%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng hơn 8 điểm cơ bản, đạt 5,32%.

Và thứ tư, không ai có thể đảm bảo cổ phiếu công nghệ, nhất là các cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI), đã bước vào một giai đoạn phục hồi bền vững. Những mối hoài nghi về triển vọng lợi nhuận của những khoản đầu tư khổng lồ vào AI có thể khiến những cổ phiếu này bị xả hàng trở lại vào bất kỳ lúc nào. Khi đó, vàng lại có thể trở thành “nạn nhân” của hành động bán nhằm tìm kiếm thanh khoản.

Nhà phân tích Zain Vawda của công ty Audacity Capital cho rằng sự phục hồi gần đây của giá vàng có vẻ như liên quan nhiều tới hoạt động mua vào để chốt lời hoặc đóng trạng thái của các nhà giao dịch đã bán khống vàng trước đó, hơn là một sự thay đổi trong xu hướng giá vàng. “Fed còn tăng lãi suất, lợi suất thực của trái phiếu còn cao và đồng USD cũng còn cao. Cho tới khi một trong những yếu tố này đảo ngược, bất kỳ sự phục hồi nào về ngưỡng 3.750-3.800 USD/oz của giá vàng đều sẽ thu hút người bán”, ông nói.

Theo vị chuyên gia, vàng vẫn có khả năng tái lập mốc 5.000 USD/oz, nhưng điều này khó xảy ra trong nửa đầu năm 2027. “Để tăng giá, vàng cần Fed dừng tăng lãi suất và đồng USD giảm giá trở lại. Nếu những yếu tố này xuất hiện trước giữa năm 2027, việc phục hồi về ngưỡng 4.500 USD/oz là khả thi”, ông nhận định với hãng tin Reuters.

Cả tuần này, giá vàng giao ngay tăng 3,1%. Tuần trước, giá vàng giảm khoảng 9%, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất kể tuần kết thúc vào ngày 20/3/2026.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 0,6 tấn vàng trong phiên ngày thứ Sáu, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.027,9 tấn vàng. Quỹ bán ròng 6,5 tấn vàng trong tuần này, sau khi bán ròng 10 tấn vàng trong tuần trước.

Mức giá chốt tuần này của vàng giao ngay tương đương 114,6 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Website Vietcombank báo giá USD chốt tuần ở mức 25.620 đồng (mua vào) và 26.030 đồng (bán ra), tăng 50 đồng ở mỗi đầu giá so với mức đóng cửa tuần trước.