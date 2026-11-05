Giá vàng tăng mạnh

Giá vàng đã tăng rất mạnh vào cuối phiên giao dịch tại Mỹ hôm thứ Tư, khi chiến thắng vang dội của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ khiến đồng đô la, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và giá dầu thô giảm, khuyến khích nhu cầu mua vào kim loại quý.

Tại thị trường Mỹ, kết thúc phiên giao dịch ngày 4/11 (đêm qua, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đã tăng tới gần 130 USD mỗi ounce, tương đương tăng 3,3%, chốt phiên tại 1.059 USD/ounce.

Đà tăng mạnh mẽ vẫn chưa dừng lại khi bước sang phiên châu Á. Tính đến 9h30 sáng theo giờ Việt Nam, vàng giao ngay đã tăng thêm khoảng 67 USD mỗi ounce, giao dịch quanh 4.126 USD/ounce.

Như vậy, chỉ trong 3 phiên gần nhất, kim loại quý đã tăng tới hơn 250 USD, tính từ vùng đáy dưới 3.900 USD/ounce.

Giá vàng đã tăng mạnh nhờ sự suy yếu của đồng USD

Trong nước, sau khi tăng 1,2 triệu đồng mỗi lượng phiên hôm qua, sáng nay, giá vàng SJC tiếp tục tăng thêm 2,1 triệu đồng mỗi lượng, niêm yết đầu giờ sáng tại 141,5 – 144,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn 999.9 các thương hiệu lớn đang niêm yết như sau: Nhẫn SJC 138,3 – 142,3 triệu đồng/lượng; nhẫn PNJ 138,9 – 142,9 triệu đồng/lượng; nhẫn DOJI, nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cùng mức giá 139,0 – 143,0 triệu đồng/lượng; nhẫn Phú Quý 140,0 – 143,0 triệu đồng/lượng…

Kết quả bầu cử đã giúp đảng Dân chủ kiểm soát cả hai viện của Quốc hội, làm dấy lên lo ngại về tình trạng bế tắc lập pháp và khả năng chi tiêu tài chính bị hạn chế hơn trong thời gian còn lại nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu đã lập tức chịu ảnh hưởng tiêu cực.

Tuy nhiên, mức độ thay đổi chính sách sẽ phụ thuộc vào các cuộc đàm phán giữa Quốc hội và Nhà Trắng, và kết quả bầu cử không trực tiếp làm thay đổi chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Do đó, tác động nêu trên vẫn là yếu tố ngắn hạn, cần có thêm thời gian để thị trường tiếp tục điều chỉnh.

Ngoài ra, hy vọng về các cuộc đàm phán được nối lại giữa Washington và Tehran cũng giúp giảm bớt rủi ro địa chính trị trên thị trường năng lượng, xoa dịu phần nào nỗi lo lạm phát. Giá dầu đã lập tức giảm sâu ngay sau khi kết quả bầu cử được công bố, đem lại hiệu ứng tích cực cho thị trường kim loại quý.