Giá vàng tăng hơn 2 triệu đồng sau hai ngày

Sáng 3/11, thị trường vàng trong nước tiếp tục "nóng" lên khi các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh giá niêm yết. Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) nâng giá vàng miếng thêm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với cuối phiên liền trước, hiện cố định ở mức 138,2 - 141,2 triệu đồng/lượng.

Đây cũng là vùng giá cao nhất của vàng miếng SJC tính trong vòng một tuần qua.

Không chỉ SJC, các doanh nghiệp lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu cũng đồng loạt nâng giá bán vàng miếng vượt ngưỡng 141 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Công ty Mi Hồng điều chỉnh tăng thêm 1 triệu đồng, đưa giá giao dịch mặt hàng này lên 139,5 - 141 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, đây đã là phiên tăng mạnh thứ hai liên tiếp của giá vàng miếng trong nước. Tính chung hai phiên gần nhất, giá vàng miếng đã tăng hơn 2 triệu đồng/lượng, nhanh chóng lấy lại vùng giá trên 140 triệu đồng/lượng sau giai đoạn điều chỉnh trước đó.

Trong các phiên giao dịch cuối tuần trước, giá vàng miếng có thời điểm lùi sâu về vùng 139 triệu đồng/lượng, thấp nhất kể từ hồi tháng 6.

Đà tăng cũng ghi nhận với sản phẩm vàng nhẫn. Trong phiên sáng 3/11, mặt hàng này được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng thêm khoảng 1-1,2 triệu đồng/lượng.

Sau điều chỉnh, SJC niêm yết vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 134 - 138 triệu đồng/lượng (mua - bán). PNJ và Phú Quý lần lượt giao dịch vàng nhẫn ở 135,5 - 139,5 triệu/lượng và 136,7 - 139,7 triệu đồng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn tròn ở 135,7 - 139,7 triệu/lượng, trong khi Mi Hồng đưa giá vàng nhẫn 999 lên 139,5 - 141 triệu đồng.

Trái ngược với diễn biến sôi động trong nước, giá vàng thế giới hiện chưa ghi nhận biến động quá lớn, chủ yếu dao động quanh ngưỡng 3.943 USD/ounce. Kim loại quý được hỗ trợ khi những lo ngại về lạm phát dịu bớt, qua đó khuyến khích nhu cầu đầu tư vào vàng quay trở lại.

Trên thị trường năng lượng, các thông tin về tiến triển trong những cuộc đàm phán được nối lại giữa Washington và Tehran đã kéo giá dầu giảm hơn 7%.

Trong khi đó, làn sóng bán tháo cổ phiếu, đặc biệt tại nhóm công nghệ, cùng những kỳ vọng dai dẳng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt đang khiến triển vọng các thị trường tài chính trở nên khó đoán định.

Dữ liệu kinh tế mới nhất của Mỹ cũng cho thấy hoạt động sản xuất đang mở rộng với tốc độ nhanh hơn trong tháng 10. Viện Quản lý Cung ứng Mỹ (ISM) ngày 2/11 công bố chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất đạt 55,5 điểm, tăng từ mức 54,5 điểm của tháng 9 và cao hơn dự báo trước đó.

Trong đó, chỉ số sản xuất tăng lên 59 điểm, từ mức 56,7 điểm, cao nhất kể từ tháng 11/2021. Chỉ số đơn đặt hàng mới cũng nhích lên 55,5 điểm, so với 55,3 điểm tháng trước.

Ngược lại, chỉ số việc làm giảm nhẹ từ 52,7 xuống 52,4 điểm, cho thấy tốc độ tuyển dụng có dấu hiệu chậm lại. Đáng chú ý, chỉ số giá đầu vào giảm từ 77,9 xuống 75,2 điểm, phản ánh áp lực gia tăng chi phí sản xuất đã phần nào hạ nhiệt.

Hiện quy đổi theo tiền Việt, chưa tính thuế và các khoản phí liên quan, giá vàng thế giới tương đương khoảng 123,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC gần 18 triệu đồng/lượng. So với giá vàng nhẫn trong nước, giá vàng thế giới hiện vẫn rẻ hơn khoảng 15-17 triệu đồng/lượng.