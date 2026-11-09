Giá vàng tăng hơn 1% tại châu Á khi nỗi lo ngại về lạm phát dịu lại

Vàng miếng được bán tại một cửa hàng ở Kuwait City, Kuwait. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Giá vàng tăng hơn 1% trong phiên chiều 9/11 tại châu Á, khi giá dầu hạ nhiệt đã giúp xoa dịu những lo ngại về lạm phát. Trong khi đó, các nhà đầu tư đang chờ số liệu lạm phát cùng những tín hiệu mới từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) về các định hướng chính sách.

Giá vàng giao ngay tăng 1,2% lên 4.112,90 USD/ounce vào lúc 6 giờ 30 theo giờ GMT (13 giờ 30 theo giờ Việt Nam), trong khi giá vàng kỳ hạn tại Mỹ giao tháng 12/2026 cũng tăng 1,2% lên 4.122,00 USD/ounce. Trong tuần trước, giá vàng đã tăng khoảng 5%.

Giá dầu giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông khó có khả năng ra lệnh thực hiện thêm các cuộc tấn công vào Iran trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột vẫn đang tiếp diễn. Điều này giúp giảm bớt lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung, nhờ đó đã hạ nhiệt giá dầu.

Giá dầu thấp hơn có thể làm giảm áp lực lạm phát cũng như khả năng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài. Điều này giúp giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, loại tài sản không sinh lời.

Bên cạnh đó, đồng USD cũng có sự điều chỉnh giảm nhẹ. Đồng USD suy yếu khiến vàng, vốn được định giá bằng đồng tiền này, trở nên rẻ hơn và tăng sức hấp dẫn đối với người mua ở nước ngoài.

Về tình hình kinh tế Mỹ, tăng trưởng việc làm đã tăng tốc trong tháng 10/2026 và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1%. Thông tin này củng cố nhận định rằng thị trường lao động vẫn đang duy trì sự bền bỉ, đồng thời cho phép Fed tiếp tục lộ trình tăng lãi suất vào tháng 12 tới.

Theo công cụ FedWatch của công ty tài chính CME, các nhà giao dịch hiện dự báo 79% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12, tăng so với mức 71% trước khi dữ liệu việc làm được công bố.

Hiện thị trường đang chờ đợi số liệu chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ vào ngày 10/11 và chỉ số giá sản xuất vào ngày 13/11 để đánh giá rõ hơn lập trường chính sách tiền tệ của Fed. Bất kỳ số liệu nào ở mức cao cũng có khả năng làm tăng giá đồng USD và làm tăng xác suất tăng lãi suất vào tháng 12.

Trong phiên này, giá bạc giao ngay tăng 1,4% lên 52,57 USD/ounce, bạch kim tăng 0,7% lên 1.546,83 USD/ounce và palladium tăng 1,4% lên 1.037,58 USD/ounce.

Tại Việt Nam, cập nhật lúc 13 giờ 50 phút ngày 9/11, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 138,7 – 141,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.