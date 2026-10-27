Giá vàng tăng giảm trái chiều, vàng miếng SJC bất ngờ tăng nhẹ

Vàng miếng SJC tăng 300.000 đồng/lượng, vàng nhẫn tiếp đà giảm

Thời điểm 9h21', Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào/bán ra ở mức 139-142 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng. Vàng SJC 5 chỉ cũng tăng 300.000 đồng/lượng hai chiều, mua vào/bán ra ở mức 139-142 triệu đồng/lượng. Vàng SJC loại 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ giao dịch ở mức 139-142,3 triệu đồng/lượng, cũng tăng 300.000 đồng/lượng hai chiều.

Giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC tăng giảm trái chiều.

Trái với diễn biến trên, vàng nhẫn tại SJC lại đồng loạt giảm giá. Vàng nhẫn SJC 99,99 loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ niêm yết ở mức 135-139 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 0,5 chỉ, 0,3 chỉ giá 135-139,1 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch gần nhất. Nữ trang 999,9 giá 133-138 triệu đồng/lượng, cũng giảm 500.000 đồng/lượng.

Vào lúc 9h55', giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI giao dịch ở mức 138,7-141,7 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng. Trong khi đó, nhẫn DOJI Hưng Thịnh Vượng giao dịch ở mức 137,3-141,3 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng hai chiều. Nữ trang 999,9 giá 134,7-138,7 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng hai chiều so với phiên giao dịch gần nhất.

Cùng thời điểm, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá bán vàng miếng SJC mua vào/bán ra ở mức 137-141,7 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng mua vào và giảm 300.000 đồng/lượng bán ra.

Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 999,9 giá 1345-140 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng. Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 99,9 giá 134,8-139,8 triệu đồng/lượng, cũng tăng 200.000 đồng/lượng hai chiều. Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long và Quà mừng bản vị Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giao dịch ở mức 137-141 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng.

Vàng miếng SJC tại Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá mua vào/bán ra 139-142 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng lượng hai chiều. Nhẫn trơn PNJ 999,9, Vàng Kim Bảo 999,9 và Vàng Phúc Lộc Tài 999,9 cùng giao dịch ở mức 137,6-140,6 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng hai chiều. Vàng nữ trang 999,9 giá 133,5-138 triệu đồng/lượng, giảm 1.000.000 đồng/lượng hai chiều.

Vàng miếng SJC tại Phú Quý sáng nay giao dịch ở mức 137,5-141,7 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng mua vào và tăng 200.000 đồng/lượng bán ra. Nhẫn Thần Tài Phú Quý 999,9 và nhẫn tròn Phú Quý loại 999,9 cùng niêm yết ở mức 137,5-140,5 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng. Vàng trang sức Phú Quý loại 999,9 niêm yết ở mức 135-139 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng hai chiều.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng SJC niêm yết giá 138,7-141,7 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng hai chiều. Vàng nhẫn Kim Gia Bảo 999,9 tăng 200.000 đồng/lượng hai chiều, mua vào/bán ra ở mức 137-141 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng VietinBank SJC giao dịch ở mức 139-142 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với cùng giờ sáng qua.

Giá vàng thế giới tăng khi giá dầu giảm

Giá vàng thế giới tăng, phục hồi từ mức thấp nhất trong hơn 3 tháng của phiên trước, khi giá dầu giảm làm giảm bớt lo ngại về lạm phát trước cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này.

Giá vàng thế giới tăng khi giá dầu giảm.

Giá vàng giao ngay tăng 0,6% lên 4.020,60 đô la/ounce vào lúc 2h09 chiều EDT (18h09 GMT) sau khi chạm mức 3.975 đô la vào thứ Sáu, mức thấp nhất kể từ ngày 20/7. Giá vàng tương lai của Mỹ giao tháng 12 tăng 0,8% lên 4.038,40 đô la/ounce.

"Giá dầu thô đã giảm nhẹ, điều này đang giúp ích cho vàng, trong khi một số nhà đầu tư cũng đang tìm kiếm cơ hội mua vào. Tôi nghĩ rằng giao dịch sẽ diễn ra khá trầm lắng và giá sẽ dao động quanh mức 4.000 USD cho đến khi Fed công bố quyết định", chiến lược gia thị trường cấp cao tại StoneX, Bob Haberkorn, đánh giá.

Giá dầu giảm sau khi tăng mạnh vào tuần trước nhưng vẫn giữ ở mức cao gần sáu tháng, trong bối cảnh hy vọng về việc giảm bớt căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Sự giảm giá dầu đã làm giảm bớt một số lo ngại về lạm phát, mặc dù thị trường vẫn thận trọng về những gián đoạn nguồn cung mới có thể làm bùng phát lại áp lực giá cả.

Quyết định về lãi suất của Fed sẽ được công bố vào thứ Tư, với dự đoán rộng rãi về việc tạm dừng tăng lãi suất sau đợt tăng hồi tháng 9, trong khi kỳ vọng về việc tăng lãi suất vào tháng 12 là 80%, theo công cụ FedWatch của CME.

Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng không sinh lời.

Các nhà hoạch định chính sách của Fed đã báo hiệu rằng họ sẽ không tăng chi phí vay ngắn hạn của Mỹ một lần nữa trong tuần này, nhưng với những lo ngại về lạm phát vẫn là trọng tâm, các nhà đầu tư tin rằng việc tạm dừng tăng lãi suất sẽ không kéo dài lâu.

Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi dữ liệu Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân của Mỹ dự kiến công bố vào thứ Năm, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, để có thêm manh mối về triển vọng lãi suất. Sự chú ý cũng đang chuyển sang cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào ngày 3 tháng 11, với các nhà đầu tư đánh giá xem kết quả có thể ảnh hưởng như thế nào đến chính sách tài khóa và tâm lý thị trường nói chung.

"Chúng tôi sẽ tập trung ít hơn vào kết quả (bầu cử) mà tập trung nhiều hơn vào những gì nó hàm ý đối với chính sách tài khóa, thuế quan, chi tiêu địa chính trị và sự bất ổn chính sách. Những điều này có thể ảnh hưởng đến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, đô la và vàng," các nhà phân tích tại OCBC cho biết.

Trong số các kim loại khác, bạc giao ngay tăng 0,4% lên 54,11 đô la/ounce, trong khi bạch kim giảm 1,1% xuống còn 1.533,65 đô la, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025.

Palladium tăng 0,5% lên 1.049,09 đô la. Nornickel của Nga, nhà sản xuất palladium lớn nhất thế giới và là nhà sản xuất niken tinh chế lớn, cho biết kế hoạch đại tu lò luyện lớn có thể làm giảm sản lượng các kim loại chủ chốt của họ trong năm 2027-2028.

Tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 27/10.