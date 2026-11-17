Giá vàng tăng giảm trái chiều

Thời điểm 9h28', Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào/bán ra ở mức 134,7-137,7 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng hai chiều.

Vàng miếng SJC giao dịch ở mức 134,7-137,7 triệu đồng/lượng.

Vàng SJC loại 5 chỉ cũng tăng 200.000 đồng/lượng hai chiều, giao dịch ở mức 134,7-137,72 triệu đồng/lượng hai chiều. Vàng SJC loại 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ giá 134,7-137,73 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng hai chiều.

Trong khi đó, vàng nhẫn SJC 99,99 loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ giảm 300.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 133-137 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 0,5 chỉ, 0,3 chỉ giá 133-137,1 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng hai chiều. Nữ trang 999,9 giá 131,3-136 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng hai chiều.

Vào lúc 9h41', giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI giao dịch ở mức 134,2-137,2 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng hai chiều. Nhẫn tròn 99,99 Hưng Thịnh Vượng giá 133,2-137,2 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng hai chiều. Nữ trang 99,99 niêm yết ở mức 130,2-134,2 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng hai chiều.

Cùng thời điểm, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào/bán ra ở mức 133,2-137,2 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng mua vào và 300.000 đồng/lượng bán ra.

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 99,99 giá 131,2-136,2 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng hai chiều. Trang sức Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 99,9 giá 131-136 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng hai chiều. Chênh lệch hai chiều vẫn duy trì ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long và Quà mừng bản vị Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giao dịch ở mức 133,2-137,2 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng hai chiều so với phiên gần nhất.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng SJC giao dịch ở mức 134,2-137,2 triệu đồng/lượng hai chiều, giảm 800.000 đồng/lượng. Vàng nhẫn Kim Gia Bảo và Tiểu Kim Cát 99,99 giá 133,2-137,2 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng hai chiều.

Vàng miếng SJC tại Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá mua vào/bán ra 134,2-137,2 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng hai chiều. Nhẫn trơn PNJ 999,9, Vàng Kim Bảo 999,9 và Vàng Phúc Lộc Tài 999,9 cùng giao dịch ở mức 132,4-136,6 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng. Vàng nữ trang 999,9 giá 129-134,79 triệu đồng/lượng, giảm 410.000 đồng/lượng.

Vàng miếng SJC tại Phú Quý sáng nay giao dịch ở mức 134,5-137,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng hai chiều. Nhẫn Thần Tài Phú Quý 999,9 và nhẫn tròn Phú Quý loại 999,9 cùng niêm yết ở mức 134,5-137,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng hai chiều. Vàng trang sức Phú Quý loại 999,9 giá 132-136,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng hai chiều.

Giá vàng thế giới gần mức thấp nhất trong một năm

Giá vàng thế giới dao động gần mức thấp nhất trong hơn một năm do đồng đô la mạnh và dự đoán về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất gây áp lực.

Giá vàng thế giới ở gần mức thấp nhất trong hơn một năm.

Giá vàng thế giới ổn định trong ngày giao dịch hôm nay (17/11) nhưng vẫn ở gần mức thấp nhất trong hơn một năm, chịu áp lực từ đồng đô la Mỹ mạnh và dự đoán Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất vào tháng tới, trong khi các nhà đầu tư đang chờ đợi biên bản cuộc họp tháng 10 của ngân hàng trung ương để tìm kiếm tín hiệu chính sách mới.

Giá vàng giao ngay ít thay đổi ở mức 3.856,52 đô la/ounce vào lúc 00h28 (GMT), sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025 vào thứ Hai. Hợp đồng vàng tương lai của Mỹ giao tháng 12 tăng 0,2% lên 3.859 đô la.

Giá vàng đã giảm xuống mức thấp nhất trong một năm vào thứ Hai, bị ảnh hưởng bởi sự kết hợp của lợi suất trái phiếu kho bạc cao, đồng đô la mạnh và kỳ vọng về chính sách tiền tệ thắt chặt hơn, khiến giá vàng tiếp tục giảm và có năm tồi tệ nhất trong hơn một thập kỷ.

Đồng đô la đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2025 vào thứ Hai, tiếp tục được hỗ trợ bởi dữ liệu lạm phát mạnh mẽ của tuần trước và bình luận cứng rắn từ Cục Dự trữ Liên bang. Đồng đô la mạnh hơn khiến vàng thỏi định giá bằng đô la trở nên đắt hơn đối với người mua ở nước ngoài.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường dự đoán có 96,6% khả năng tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12, trong khi xác suất tăng lãi suất 50 điểm cơ bản được định giá ở mức 3,4%. Mặc dù vàng thường được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng thỏi không sinh lời, làm giảm sức hấp dẫn của nó đối với các nhà đầu tư.

Hôm thứ Hai, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, Kevin Warsh cho biết các công nghệ mới nổi sẽ tác động đáng kể đến nền kinh tế, nhưng các kịch bản có thể xảy ra từ tăng trưởng đến tỷ lệ thất nghiệp cao hơn và khả năng suy giảm nếu lợi nhuận đầu tư không như mong đợi.

Các nhà tham gia thị trường hiện đang chờ đợi biên bản cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở (OECC) của Cục Dự trữ Liên bang ngày 27-28 tháng 10, dự kiến công bố vào thứ Tư, để có thêm manh mối về lộ trình chính sách tiền tệ.

Trong số các kim loại khác, giá bạc giao ngay ổn định ở mức 47,05 đô la/ounce, bạch kim tăng 0,1% lên 1.450,75 đô la và palladium tăng 0,1% lên 969,75 đô la.

Tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 17/11.