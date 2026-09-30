Giá vàng tăng cả triệu đồng, thoát đáy 2 tháng

Sáng 30/9, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) giao dịch vàng miếng ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng 1 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước.

Đà tăng trong sáng nay đã giúp giá vàng miếng thoát khỏi vùng đáy hai tháng. Trước đó, trong phiên 29/9, giá vàng miếng có thời điểm giảm hơn 2 triệu đồng/lượng. Cùng với các nhịp điều chỉnh trước đó, đà giảm này đưa giá vàng miếng xuống mức thấp nhất trong hai tháng qua.

Cũng trong sáng nay, loạt doanh nghiệp lớn của thị trường gồm CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu cũng đã tăng giá vàng miếng thêm 1 triệu để kéo giá giao dịch mặt hàng này lên 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng, tức ngang bằng với SJC.

Riêng Công ty Mi Hồng áp dụng mức tăng nhẹ hơn, khi điều chỉnh giá vàng miếng SJC tăng 500.000 đồng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng ở chiều bán ra, hiện giao dịch với người dân ở mức 142 - 143,5 triệu đồng/lượng.

Như vậy, Mi Hồng tiếp tục là đơn vị mua vào vàng miếng SJC cao nhất thị trường nhưng bán ra cũng chỉ tương đương với các doanh nghiệp lớn khác.

Với vàng nhẫn - sản phẩm có biến động sát với giá vàng thế giới - cũng bật tăng từ 700.000 đồng đến cả triệu đồng trong sáng nay để thoát khỏi vùng đáy hai tháng. Sau điều chỉnh, SJC đang giao dịch vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 140 - 143 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá mua - bán ở mức 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng. DOJI niêm yết 139,8 - 143,8 triệu đồng/lượng, trong khi Phú Quý giao dịch ở 140,2 - 143,2 triệu đồng/lượng. PNJ và Mi Hồng cùng niêm yết vàng nhẫn ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng, cao nhất thị trường.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay giảm nhẹ xuống 4.176 USD/ounce sau đà phục hồi mạnh trước đó. Dữ liệu kinh tế Mỹ vừa công bố yếu hơn dự kiến, làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong tháng 10.

Cùng với đó, Chủ tịch Fed New York John Williams cho rằng Fed “không cần phải vội vàng” trong điều chỉnh chính sách. Những tín hiệu này khiến xác suất thị trường đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 10 giảm xuống 51,5%, từ mức 70,9% trước đó. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm cũng giảm về khoảng 4,89%/năm.

Tuy nhiên, áp lực lên vàng vẫn chưa hoàn toàn giảm bớt. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm vẫn ở gần 5,25%, trong khi kỳ hạn 30 năm duy trì quanh 5,59%. Mặt bằng lợi suất cao tiếp tục gây sức ép lên các tài sản nhạy cảm với lãi suất, trong đó có vàng - tài sản không sinh lãi.

Hiện quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 131,8 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, giá vàng thế giới vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 12 triệu đồng/lượng.