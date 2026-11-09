Giá vàng tăng 1 triệu đồng sáng đầu tuần, SJC giao dịch ở ngưỡng 142 triệu đồng

Giá vàng SJC tại các công ty cùng tăng 1 triệu đồng/lượng khi mở cửa phiên giao dịch đầu tuần. (Ảnh: TTXVN)

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần (9/11), giá vàng trong nước bật tăng 1 triệu đồng/lượng, trong khi tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 5 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 10 phút, giá vàng SJC tại các công ty cùng tăng 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên cuối tuần trước. Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Doji, vàng SJC đang giao dịch ở mức 139 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 142 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tại Công ty Phú Quý, vàng SJC giao dịch 138,5-142 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Cùng xu hướng tăng 1 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 138,5-141,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở ngưỡng 137,5-141,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra đang được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức từ 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.129 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 128,3 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới khoảng gần 14,7 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.610 đồng/USD, giảm 5 đồng/USD so với chốt phiên cuối tuần trước.

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.370-25.800 đồng/USD (mua vào-bán ra), Ngân hàng Eximbank giao dịch ở mức 25.360-25.750 đồng/USD (mua vào-bán ra), chưa có biến động, cùng chưa có biến động.

Về phía Ngân hàng BIDV niêm yết ở mức 25.400-25.780 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 25 đồng/USD. Ngân hàng Vietinbank giao dịch ở mức 25.335-25.780 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 15 đồng/USD./.