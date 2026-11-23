Sáng 23/11, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp đồng loạt tăng thêm 1,5 triệu đồng/lượng. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 130 - 135 triệu đồng một lượng, tăng 1,5 triệu đồng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước. Chênh lệch mua – bán tiếp tục ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc nhẫn trơn, giá bán giữa các thương hiệu có sự phân hóa. SJC niêm yết nhẫn trơn ở mức 128,8 - 134,8 triệu đồng một lượng, tăng 1,5 triệu đồng. Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI mua bán nhẫn trơn 129,8 - 134,8 triệu đồng một lượng. Chênh lệch giá mua và bán nhẫn trơn tại các thương hiệu phổ biến quanh 5-6 triệu đồng một lượng.

Diễn biến trên thị trường tài chính Mỹ tác động lớn lên xu hướng của giá vàng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng thế giới được Kitco giao dịch ở mức 3.561 USD/ounce, tăng 24 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ nhưng vẫn đứng ở ngưỡng thấp do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt ngày càng gia tăng, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng vọt và đồng USD mạnh lên, lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn.

Trong khi đó, làn sóng bán tháo cổ phiếu lan rộng, dẫn đầu bởi nhóm cổ phiếu công nghệ, đã kích hoạt hoạt động thanh lý trên diện rộng, đẩy kim loại quý này xuống mức thấp nhất trong hơn 1 năm qua.

Các chuyên gia nhận định nếu giá vàng phá vỡ ngưỡng 3.500 USD/ounce, kim loại quý có thể tiếp tục giảm về vùng 3.430 - 3.450 USD/ounce. Kỳ vọng lạm phát hạ nhiệt đang làm suy yếu vai trò phòng ngừa lạm phát của vàng. Vùng hỗ trợ quan trọng tiếp theo nằm trong khoảng 3.200 - 3.400 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, một số nhận định cho rằng vàng đã bị bán quá mức và có khả năng phục hồi trong tuần tới nếu kỳ vọng lãi suất ổn định.

Trong tuần trước, giá vàng quốc tế đã giảm tới gần 9%, liên tiếp xuyên thủng các ngưỡng hỗ trợ. Các chuyên gia tiếp tục đưa ra dự báo không mấy khả quan về triển vọng ngắn hạn của thị trường kim loại quý.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy các chuyên gia tiếp tục có những dự báo bi quan về triển vọng ngắn hạn của giá vàng. Theo đa phần các nhận định, những yếu tố bất lợi với thị trường vàng, bao gồm lãi suất tăng, trái phiếu kho bạc và đồng USD cao… sẽ vẫn duy trì trong ngắn hạn. Do đó, vàng sẽ phải mất ít nhất vài tuần nữa mới có thể đảo chiều.

Trong số 15 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, chỉ có 4 chuyên gia, tương đương 27%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần mới; trong khi 9 người khác, chiếm 60%, cho rằng kim loại quý này sẽ tiếp tục giảm. Hai nhà phân tích còn lại, chiếm 13% tổng số, không có quan điểm chắc chắn về hướng đi của vàng, hoặc dự đoán giá sẽ đi ngang trong tuần tới.