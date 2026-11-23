Vàng miếng SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng

Thời điểm 8h32', Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào/bán ra ở mức 130-135 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng hai chiều. Chênh lệch hai chiều 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC sáng nay tăng 1,5 triệu đồng/lượng.

Vàng SJC loại 5 chỉ giao dịch ở mức 130-135,02 triệu đồng/lượng hai chiều, tăng 1,5 triệu đồng/lượng hai chiều. Vàng SJC loại 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ giá 130-135,03 triệu đồng/lượng, cũng tăng 1,5 triệu đồng/lượng hai chiều.

Giá vàng nhẫn SJC 99,99 loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ sáng nay niêm yết ở mức 128,8-134,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng hai chiều. Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 0,5 chỉ, 0,3 chỉ giá 128,8-134,9 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng hai chiều. Nữ trang 999,9 giá 127,8-133,8 triệu đồng/lượng, cũng tăng 1,5 triệu đồng/lượng hai chiều.

Thời điểm 10h29', giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI giao dịch ở mức 130-135 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng hai chiều. Nhẫn tròn 99,99 Hưng Thịnh Vượng giá 129,8-134,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,8 triệu đồng/lượng hai chiều. Nữ trang 99,99 niêm yết ở mức 123-127 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng hai chiều.

Cùng thời điểm, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào/bán ra ở mức 129,5-134 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng mua vào và 500.000 đồng/lượng bán ra.

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 99,99 giá 128,5-133,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng hai chiều. Trang sức Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 99,9 giá 128,3-133,3 triệu đồng/lượng, cũng tăng 1,2 triệu đồng/lượng hai chiều.

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long và Quà mừng bản vị Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giao dịch ở mức 129,5-134,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng hai chiều.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng SJC giao dịch ở mức 130-135 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng hai chiều. Vàng nhẫn Kim Gia Bảo và Tiểu Kim Cát 99,99 giá 129,8-134,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng hai chiều.

Vàng miếng SJC tại Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá mua vào/bán ra 130-135 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng. Nhẫn trơn PNJ 999,9, Vàng Kim Bảo 999,9 và Vàng Phúc Lộc Tài 999,9 cùng giao dịch ở mức 127-132,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng hai chiều. Vàng nữ trang 999,9 giá 125-130,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng hai chiều.

Vàng miếng SJC tại Phú Quý sáng nay giao dịch ở mức 129,5-135 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng hai chiều. Nhẫn Thần Tài Phú Quý 999,9 và nhẫn tròn Phú Quý loại 999,9 cùng niêm yết ở mức 129,5-133,5 triệu đồng/lượng, cũng tăng 1,5 triệu đồng/lượng hai chiều. Vàng trang sức Phú Quý loại 999,9 giá 127,5-132,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng hai chiều.

Giá vàng thế giới giảm mạnh kể từ khi nổ ra xung đột Mỹ - Iran

Giá vàng thế giới đã giảm khoảng một phần ba kể từ khi xung đột Mỹ - Iran bắt đầu vào cuối tháng Hai.

Giá vàng thế giới giảm mạnh kể từ khi nổ ra xung đột Mỹ - Iran.

Nhập khẩu vàng của Trung Quốc tăng vọt lên mức kỷ lục 209 tỷ đô la tính đến thời điểm này trong năm, trong đợt mua sắm chưa từng có tiền lệ sau lời hứa của các quan chức cấp cao về việc biến đất nước họ thành thị trường của thế giới thay vì chỉ là nhà máy sản xuất. Sự chuyển đổi bắt đầu từ tháng Giêng khi giá trị và khối lượng nhập khẩu vàng thỏi tăng hơn gấp đôi so với tháng trước.

Việc mua vàng phi tiền tệ tiếp tục leo thang trong 10 tháng tính đến tháng 10, đạt mức cao kỷ lục, tương đương với gần 8% tổng lượng nhập khẩu trong giai đoạn này.

Khi căng thẳng với các đối tác thương mại lớn như Liên minh châu Âu có nguy cơ leo thang, lượng vàng đổ vào đã giúp giữ cho thặng dư thương mại của Trung Quốc không vượt quá mức kỷ lục của năm ngoái. Nếu không có vàng - thứ mà không giống như các mặt hàng khác còn đóng vai trò là tài sản tài chính hoặc phương tiện tích trữ của cải - thì chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu đã vượt mốc 1 nghìn tỷ đô la Mỹ vào tháng 9 thay vì đạt được cột mốc này một tháng sau đó.

"Trong bối cảnh thặng dư thương mại kỷ lục của Trung Quốc đang thu hút sự chú ý ngày càng tăng từ các đối tác thương mại, việc nhập khẩu vàng tăng cao sẽ tự động làm giảm thặng dư thương mại hàng hóa và tỷ lệ của nó so với GDP", nhà kinh tế tại Ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corp., Tommy Xie, bình luận.

Theo cựu quan chức Bộ Tài chính Hoa Kỳ hiện đang làm việc tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, Brad Setser, nếu không có sự tích lũy vàng, Trung Quốc sẽ có thặng dư 1,5 nghìn tỷ đô la Mỹ trong cả năm. Tuy nhiên, với tốc độ hiện tại, sự mất cân bằng có thể sẽ ở mức 1,3 nghìn tỷ đô la Mỹ.

Là nhà sản xuất và tiêu dùng vàng hàng đầu thế giới, Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ dòng chảy của vàng thỏi vật chất, với việc ngân hàng trung ương cấp hạn ngạch cho một danh sách các nhà cho vay được lựa chọn. Khối lượng chính xác và các chi tiết khác về phân bổ của họ không được công khai. "Đó là một sự tăng vọt rất nhanh, vì vậy nó cho thấy một số thay đổi chính sách, chứ không phải là thay đổi tự nhiên. Hoàn toàn có thể là hạn ngạch đã được mở rộng để cho phép nhập khẩu nhiều hơn nhằm giảm thặng dư thương mại", ông Setser cho biết.

Thặng dư thương mại tổng thể của Trung Quốc vẫn đang trên đà vượt qua kỷ lục 1,2 nghìn tỷ đô la Mỹ của năm ngoái, ngay cả khi giá trị nhập khẩu tăng 29% trong 10 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm ngoái, sau một thời gian dài trì trệ hoặc giảm kể từ năm 2022.

Bên cạnh việc mua vàng, giá năng lượng, kim loại và chip toàn cầu tăng vọt cũng đã thổi phồng sự cải thiện trong việc mua hàng từ nước ngoài, che giấu sự yếu kém dai dẳng trong nhu cầu trong nước.

Về khối lượng, nhập khẩu thực tế đã giảm trong tháng 8 và tháng 9. Ngược lại, trong khi xuất khẩu cũng được thúc đẩy bởi giá cả, khối lượng của chúng đã tăng lên nhờ nhu cầu bên ngoài mạnh mẽ. Các hộ gia đình Trung Quốc đã đổ xô mua vàng trong những năm gần đây trong bối cảnh suy thoái kéo dài của các kênh đầu tư truyền thống như bất động sản. Nhu cầu vẫn duy trì mạnh mẽ trong năm nay ngay cả khi giá vàng thỏi giảm, khiến chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng toàn cầu ngày càng nới rộng.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, trang sức hiện chỉ chiếm chưa đến một phần ba nhu cầu vàng thỏi của Trung Quốc. Tổng tiêu thụ trang sức trong nửa đầu năm là mức yếu nhất trong hai thập kỷ.

Thay vào đó, đầu tư đã trở thành chất xúc tác chính cho nhu cầu vàng của Trung Quốc trong hai năm qua, với việc vàng thỏi được sử dụng ít hơn cho mục đích tiêu dùng. Nhưng điều đó có nghĩa là Trung Quốc đang "nhập khẩu một tài sản tài chính theo cách được ghi nhận trong dữ liệu hàng hóa và làm giảm thặng dư được báo cáo", ông Setser cho biết.

Theo dữ liệu chính thức, Hồng Kông, Thụy Sĩ, Úc và Nam Phi là những nước xuất khẩu vàng lớn nhất sang Trung Quốc.

Ngoài vàng phi tiền tệ, hay vàng thỏi được nắm giữ tư nhân, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) cũng đã mua kim loại quý này liên tục trong hai năm. Đây là người mua được công bố lớn nhất trong số các ngân hàng trung ương toàn cầu trong quý III và các giao dịch mua của họ trong tháng 10 là lớn nhất trong ba năm, mặc dù nhập khẩu của các cơ quan tiền tệ không được tính vào cán cân thương mại hàng hóa.

Tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 23/11.