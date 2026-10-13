Giá vàng suy yếu khi tỷ giá USD tiếp tục tăng cao

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giá dầu thô leo thang cũng gây áp lực giảm lên giá vàng thông qua củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York còn 4.172,3 USD/oz, giảm 23,3 USD/oz so với mức chốt của tuần trước, tương đương giảm 0,5% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay còn 60,44 USD/oz, giảm 0,51 USD/oz, tương đương giảm 0,8%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12 giảm 0,6%, chốt phiên ở mức 4.190,6 USD/oz.

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay tăng lên gần 4.220 USD/oz, cao nhất kể từ hôm 2/10. Tuy nhiên, sức mạnh của đồng USD đã khiến giá kim loại quý phải quay đầu sau đó.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của bạc xanh so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng 0,35%, đóng cửa ở mức 102,57 điểm, cao nhất trong 18 tháng trở lại đây.

Bạc xanh được hỗ trợ bởi nhu cầu phòng ngừa rủi ro khi căng thẳng ở Trung Đông leo thang vào cuối tuần. Giá dầu thô tăng cao cũng hỗ trợ đồng tiền này thông qua địa vị quốc gia xuất khẩu ròng dầu của Mỹ.

Đà tăng của USD còn phản ánh tâm trạng bấp bênh của nhà đầu tư trước khi Mỹ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá bán buôn (PPI) của tháng 9, lần lượt vào ngày thứ Tư và thứ Năm tuần này. Nếu các số liệu này nóng hơn dự báo, khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất sẽ được củng cố, tạo ra một nguồn lực hỗ trợ quan trọng cho tỷ giá USD.

Hiện tại, đặt cược của thị trường tương lai về khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10 đã tăng trở lại mốc 20%, sau khi giảm còn 17% trong phiên ngày thứ Sáu. Khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 đang ở mức gần 88% - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn CME.

Giá dầu thô tăng 2% trong phiên đầu tuần, sau khi xảy ra một vụ tấn công nhằm vào sân bay ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia và Ukraine nói rằng Nga tiếp tục tấn công vào các cơ sở năng lượng của nước này. Giá dầu Brent đóng cửa ở mức gần 107 USD/thùng, cao nhất trong hơn 1 tuần.

Thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Columbus Day trong phiên ngày thứ Hai.

“Chúng ta đang chứng kiến áp lực bán vàng vì đồng USD cao nhất một năm rưỡi”, nhà phân tích Jim Wyckoff của sàn giao dịch American Gold Exchange nhận xét với hãng tin Reuters.

Nói về các báo cáo lạm phát sắp tới của Mỹ, ông Wyckoff phát biểu: “Tôi không cho rằng các báo cáo này sẽ cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự suy yếu lạm phát. Bởi vậy, các số liệu đó có thể gây áp lực giảm lên thị trường kim loại quý”.

Nhiều nhà phân tích nhận định môi trường vĩ mô toàn cầu hiện tại không có lợi cho giá vàng, với các yếu tố như giá dầu tăng cao và áp lực lạm phát lớn dẫn tới xu hướng tăng của lãi suất. Vàng là tài sản không mang lãi suất nên lãi suất tăng làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng.

Tuy nhiên, xét về dài hạn, giá vàng vẫn được hỗ trợ bởi xu hướng mua ròng vàng để đa dạng hóa dự trữ ngoại hối của các ngân hàng trung ương, nhất là các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ba Lan, Kazakhstan… Gánh nặng nợ công toàn cầu tăng cao cũng có thể là một động lực để vàng phát huy vai trò kênh đầu tư an toàn.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 2,3 tấn vàng trong phiên ngày thứ Hai, nâng khối lượng nắm giữ lên 1.055,4 tấn vàng. Tuần trước, quỹ bán ròng 2,6 tấn vàng.

Đầu giờ sáng nay (13/10), giá vàng và giá bạc tại thị trường châu Á giằng co nhẹ xung quanh mức chốt của phiên Mỹ.

Lúc gần 7h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,3 USD/oz, còn 4.172 USD/oz. Giá bạc giao ngay giảm 0,07 USD/oz, còn 60,37 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương 131,3 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 0,4 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 25.710 đồng (mua vào) và 26.120 (bán ra), tăng 50 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.