Giá vàng SJC trở lại mốc 140 triệu đồng/lượng

Theo bảng giá cập nhật đầu giờ sáng, tại Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 137-140 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng so với phiên trước. Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết ở mức 132,8-136,8 triệu đồng/lượng.

DOJI, PNJ cũng niêm yết vàng miếng SJC quanh mức giá này. Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng DOJI niêm yết ở mức 135-139 triệu đồng/lượng. Tại PNJ, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 134-138 triệu đồng/lượng.

Riêng Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC mua vào 134,5 triệu đồng/lượng, bán ra 140 triệu đồng/lượng. Ngoài ra, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 134,5-138,5 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco, lúc 4h30 ngày 3-11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.902 USD/ounce, tăng 0,43% so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do khoảng 26.050 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 122,5 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí.

Đà phục hồi xuất hiện sau khi giá vàng trải qua tháng 10 nhiều biến động và giảm mạnh trong tuần trước. Đồng USD suy yếu đã hỗ trợ kim loại quý, bởi khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Dù vậy, triển vọng giá vàng vẫn chịu sức ép từ quan điểm chính sách tiền tệ thận trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), dữ liệu kinh tế Mỹ và những bất ổn về chính trị, lạm phát. Thị trường tuần này tiếp tục theo dõi các dữ liệu việc làm, hoạt động sản xuất, dịch vụ của Mỹ và diễn biến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.