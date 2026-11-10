Giá vàng SJC tăng lên 141,5 triệu đồng/lượng, tỷ giá trung tâm giảm 10 đồng

Giá vàng SJC bán ra đang duy trì ở mức 141,5 triệu đồng/lượng/ (Ảnh: TTXVN)

Mở cửa phiên giao dịch sáng 10/11, giá vàng trong nước tăng 200.000-300.000 đồng/lượng, trong khi tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tiếp tục giảm 10 đồng/USD.

Đến 9 giờ 5 phút, giá vàng SJC tại các doanh nghiệp cùng giảm 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Doji niêm yết giá vàng SJC ở mức 138,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tại Công ty Phú Quý, giá vàng SJC giao dịch ở mức 138-141,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Cùng tăng 300.000 đồng/lượng, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý được niêm yết ở mức 138-141 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 200.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 137-141 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng dao động quanh ngưỡng 4.127 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 128 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC gần 13,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.600 đồng/USD, giảm 10 đồng/USD so với chốt phiên hôm qua.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng với mức độ khác nhau. Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.350-25.760 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 60 đồng/USD. Eximbank giao dịch ở mức 25.400-25.790 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 100 đồng/USD.

BIDV niêm yết tỷ giá ở mức 25.350-25.750 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 30 đồng/USD. Tại VietinBank, tỷ giá giao dịch ở mức 25.338-25.783 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 60 đồng/USD./.