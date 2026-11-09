Giá vàng SJC sáng 9/11 đồng loạt tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8 giờ 34 phút sáng 9/11, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng SJC loại 1 lượng, 10 lượng và 1 kg ở mức 139 - 142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức 138 - 141 triệu đồng/lượng trước giờ mở cửa. Tập đoàn DOJI và PNJ cũng điều chỉnh tương tự, cùng niêm yết vàng miếng ở mức 139 - 142 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cũng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá bán ra lên 142 triệu đồng/lượng; giá mua vào lần lượt ở mức 137,5 triệu đồng/lượng và 138,5 triệu đồng/lượng. Ngọc Thẩm nâng giá vàng miếng lên 137,5 - 141 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng có mức tăng cao nhất là 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều, lên 140,2 - 141,7 triệu đồng/lượng. Đây cũng là đơn vị có giá mua vào cao nhất và chênh lệch mua - bán thấp nhất, ở mức 1,5 triệu đồng/lượng, trong khi chênh lệch tại Bảo Tín Minh Châu là 4,5 triệu đồng/lượng.

Bảng giá SJC vàng cập nhật sáng 9/11. Ảnh chụp màn hình

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết nhẫn 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ ở mức 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 1 triệu đồng/lượng, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải tăng 800.000 đồng/lượng, cùng đưa giá nhẫn lên 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng. Phú Quý niêm yết 138,5 - 141,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng; PNJ tăng 900.000 đồng/lượng, lên 137,2 - 141,2 triệu đồng/lượng. Riêng Ngọc Thẩm giữ nguyên giá nhẫn ở mức 133,5 - 137 triệu đồng/lượng.

Vàng nữ trang 99,99% tại SJC được mua vào 135,5 triệu đồng/lượng và bán ra 140,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng 9/11 (giờ Việt Nam) ở mức 4.131,445 USD/ounce, tăng 60,855 USD, tương đương 1,49% so với phiên trước.

Giá vàng đi lên ngay đầu phiên khi đồng USD giảm so với các đồng tiền chủ chốt và giá dầu hạ nhiệt, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các đợt tấn công mới nhằm vào Iran khó xảy ra nếu đàm phán có tiến triển. Đồng USD yếu đi khiến vàng, vốn được định giá bằng đồng tiền này, trở nên rẻ hơn với người mua nắm giữ các đồng tiền khác. Giá dầu thấp hơn cũng làm dịu lo ngại lạm phát, yếu tố đang khiến thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất.

Với mức tăng này, giá vàng đã xóa mức giảm của phiên cuối tuần trước. Ngày 6/11, giá vàng giao ngay có thời điểm giảm 1%, về 4.047,1 USD/ounce, sau khi Cục Thống kê lao động Mỹ công bố nền kinh tế nước này tạo thêm 165.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng 10, vượt xa mức khoảng 65.000 việc làm theo dự báo của các nhà kinh tế; tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 4,2% xuống 4,1%.

Số liệu này củng cố kỳ vọng Fed duy trì lãi suất cao lâu hơn, đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi lên. Lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, loại tài sản không sinh lãi. Trước đó một ngày, hai quan chức Fed đã lên tiếng ủng hộ việc tăng lãi suất từng bước nhỏ để kiềm chế lạm phát đang cao hơn mục tiêu.

Tính chung tuần trước, giá vàng thế giới vẫn tăng hơn 4%. Đà tăng chủ yếu diễn ra sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, khi đồng USD xuống mức thấp nhất hơn một tháng và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm; riêng phiên ngày 4/11, giá vàng tăng gần 3,4%, mức tăng mạnh nhất trong một ngày kể từ ngày 19/8.

Dù giá đồng loạt tăng, chênh lệch mua - bán vàng trong nước vẫn ở mức 1,5 - 4,5 triệu đồng/lượng với vàng miếng, 3 - 4 triệu đồng/lượng với vàng nhẫn và 5 triệu đồng/lượng với vàng nữ trang 99,99% tại SJC. Ở mức này, một lượng vàng miếng mua với giá 142 triệu đồng, nếu bán lại ngay tại SJC, DOJI hoặc PNJ, chỉ được mua lại 139 triệu đồng.

Khi thị trường thế giới vẫn chịu tác động từ kỳ vọng lãi suất của Fed và diễn biến đàm phán giữa Mỹ và Iran, giá vàng có thể tiếp tục biến động, các chuyên gia tài chính cho rằng vàng vẫn giữ vai trò phòng vệ khi bất ổn toàn cầu còn tiềm ẩn, nhưng hiệu quả phụ thuộc vào giá mua và tỷ trọng nắm giữ.

Theo đó, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư không dồn toàn bộ tài sản vào một kênh, kể cả vàng mà xây dựng danh mục theo mục tiêu tài chính, thời gian đầu tư, nhu cầu thanh khoản và khả năng chấp nhận rủi ro.