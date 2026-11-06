Giá vàng SJC sáng 6-11 giảm 1,5-1,6 triệu đồng/lượng

Vàng PNJ

Khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC - được Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn DOJI công bố - cùng giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với cuối giờ chiều qua, còn 138 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Tập đoàn DOJI giảm 1,6 triệu đồng/lượng cả 2 chiều, báo giá ở mức 136,9-140,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC giảm giá vàng nhẫn 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 136,5 triệu đồng/lượng mua vào và 140,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý báo giá ở mức 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 140,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm sáng 6-11 (giờ Việt Nam) ở mức 4.068,87 USD/ounce, giảm gần 20 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York ngày 5-11.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 126,9 triệu đồng/lượng. Giá này thấp hơn giá vàng miếng SJC bán ra khoảng 14,1 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 13,6-14 triệu đồng/lượng.

Dù giảm trên thị trường châu Á sáng nay nhưng giá vàng thế giới phục hồi mạnh trong 1 tuần qua. Tính từ mức thấp nhất trong một năm, ở 3.869,85 USD/ounce ghi nhận ngày 30-10, giá vàng thế giới đã tăng hơn 200 USD/ounce. Giá vàng tăng trở lại khi USD và lợi suất trái phiếu Mỹ suy yếu.