Giá vàng SJC sáng 5/11 lên 144,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC sáng 5/11 tăng 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng miếng tăng 2,1 triệu đồng/lượng

Lúc 8 giờ 41 phút sáng 5/11, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng ở mức 141,5 - 144,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức 139,4 - 142,4 triệu đồng/lượng trước giờ mở cửa. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán giữ ở 3 triệu đồng/lượng. Vàng miếng loại 5 chỉ bán ra 144,52 triệu đồng/lượng; loại 0,5 chỉ, 1 chỉ và 2 chỉ bán ra 144,53 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 - 5 chỉ được niêm yết ở mức 138,3 - 142,3 triệu đồng/lượng, tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều; chênh lệch mua - bán ở mức 4 triệu đồng/lượng. Ở nhóm nữ trang, vàng 99,99% giao dịch ở mức 136,3 - 141,3 triệu đồng/lượng.

Trước giờ điều chỉnh giá, các đơn vị kinh doanh vàng lớn bán vàng miếng ở mức 142,4 triệu đồng/lượng. DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết 139,4 - 142,4 triệu đồng/lượng, tương đương SJC. Phú Quý mua vào 137,8 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu mua vào 136,8 triệu đồng/lượng, khiến chênh lệch mua - bán tại đơn vị này lên tới 5,6 triệu đồng/lượng.

Bảng giá niêm yết sáng 5/11. Ảnh chụp màn hình

Đây là ngày thứ tư liên tiếp giá vàng miếng đi lên. Ngày 2/11, sau đợt giảm sâu cuối tháng 10, SJC nâng giá thêm 1 triệu đồng/lượng, lên 137 - 140 triệu đồng/lượng. Sáng 3/11, giá tăng tiếp 1,2 triệu đồng lên 141,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, song đến trưa cùng ngày giảm 600.000 đồng về 140,6 triệu đồng/lượng khi giá thế giới quay đầu đi xuống. Đây là lần điều chỉnh giảm duy nhất trong tuần. Sang ngày 4/11, SJC hai lần nâng giá, thêm 600.000 đồng vào buổi sáng và 1,2 triệu đồng vào đầu giờ chiều, đưa giá bán lên 142,4 triệu đồng/lượng.

Như vậy, mức tăng 2,1 triệu đồng sáng nay là lần điều chỉnh mạnh nhất của vàng miếng kể từ đầu tuần. So với mức niêm yết ngày 2/11, giá vàng miếng đã tăng 4,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, tương đương khoảng 3,2%. Vàng nhẫn SJC tăng nhanh hơn, thêm 5,5 triệu đồng/lượng so với mức 132,8 - 136,8 triệu đồng/lượng ngày 2/11, tương đương khoảng 4%. Riêng ngày 4/11, vàng nhẫn SJC tăng 2,8 triệu đồng/lượng, mức tăng trong ngày lớn nhất của phân khúc này trong tuần.

Diễn biến trong tuần cho thấy, giá trong nước điều chỉnh từng nấc theo thị trường quốc tế. Lần giảm giá trưa 3/11 diễn ra khi giá vàng thế giới quay đầu giảm khoảng 0,9%; lần nâng giá 1,2 triệu đồng lúc 13 giờ 10 phút ngày 4/11 diễn ra khi giá thế giới tăng hơn 2% trong phiên châu Á. Dù vậy, mức tăng trong nước vẫn chậm hơn. So với cuối tuần trước, giá bán vàng miếng SJC tăng 5,5 triệu đồng/lượng, khoảng 4%, trong khi giá vàng thế giới tăng khoảng 6,6%. Điều này khiến khoảng cách giữa giá vàng trong nước và giá thế giới quy đổi thu hẹp so với đầu tuần.

Vàng trang sức bán tại Trung tâm thương mại.

Với chênh lệch mua - bán 3 triệu đồng/lượng ở vàng miếng và 4 triệu đồng/lượng ở vàng nhẫn, người mua ở mức giá hiện tại sẽ chịu khoản chênh tương ứng nếu bán lại ngay. Ngoài ra, giá vàng trong nước vừa trải qua đợt giảm sâu cuối tháng 10 rồi tăng liên tục trong bốn ngày, cho thấy biên độ dao động ngắn hạn còn lớn.

Theo đó, các chuyên gia vàng khuyến nghị người dân cần cân nhắc kỹ nhu cầu thực tế và thời điểm giao dịch, tránh mua theo diễn biến tăng giá trong ngày.

Giá vàng thế giới có phiên tăng mạnh nhất từ tháng 8

Trên thị trường quốc tế, giá vàng bước vào tuần này từ vùng thấp nhất một năm. Cuối tháng 10, giá vàng giao ngay có lúc rơi xuống 3.869,85 USD/ounce và khép lại tuần trước quanh 3.873 USD/ounce. Đầu tuần, giá hồi phục lên quanh 3.900 USD/ounce, song tới phiên 3/11 lại quay đầu giảm khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cùng tăng.

Lúc 8 giờ sáng 4/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao dịch quanh 3.930,08 USD/ounce, giảm 0,75% trong 24 giờ. Ông Phillip Streible, chiến lược gia trưởng thị trường tại Blue Line Futures, cho rằng đồng USD mạnh lên cùng lợi suất trái phiếu Mỹ tăng đang tạo sức ép lên kim loại quý.

Vàng miếng được bán tại một cửa hàng ở Kuwait City, Kuwait. Ảnh: THX/TTXVN phát

Xu hướng đảo chiều ngay trong ngày 4/11, khi kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ được công bố. Chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ đã đẩy đồng USD xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng. Chỉ số USD (DXY), thước đo sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt, giảm 0,6% xuống 101,27 điểm; lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cũng giảm mạnh. Khi USD yếu đi, vàng định giá bằng đồng tiền này trở nên rẻ hơn với người nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó kích thích lực mua.

Lúc 13 giờ 19 phút ngày 4/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đã tăng 2,2% lên 4.016,01 USD/ounce. Đà tăng tiếp tục mở rộng trong phiên Mỹ: đến 2 giờ 04 phút sáng 5/11, giá vàng giao ngay tăng 3,4% lên 4.059,95 USD/ounce, chính thức lấy lại mốc 4.000 USD/ounce. Đây là mức tăng theo ngày mạnh nhất kể từ giữa tháng 8. Sáng nay, giá tiếp tục đi lên quanh 4.127 USD/ounce, tăng 1,66% so với phiên trước, cao hơn khoảng 254 USD/ounce so với cuối tuần trước.

Biểu đồ giá vàng thế giới Kito hôm nay. Ảnh chụp màn hình

Theo ông Kyle Rodda, nhà phân tích thị trường tại Capital.com, vàng hưởng lợi khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cùng đi xuống. Theo ông, nhà đầu tư cho rằng kết quả bầu cử báo hiệu khả năng phát sinh bất đồng giữa Chính phủ và Quốc hội Mỹ, từ đó kìm hãm chi tiêu công. Bên cạnh đó, ông Hamad Hussain, nhà kinh tế cấp cao phụ trách lĩnh vực khí hậu và hàng hóa tại Capital Economics, nhận định kết quả bầu cử đã thúc đẩy giá vàng trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng lo ngại về triển vọng tài khóa của Mỹ.

Tuy nhiên, yếu tố lãi suất vẫn là lực cản đối với đà tăng. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đang định giá khoảng 79% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tháng 12. Lãi suất cao thường hỗ trợ đồng USD và làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng, loại tài sản không mang lại lợi suất. Vì vậy, sau phiên tăng mạnh, nhà đầu tư chuyển sự chú ý sang báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ sắp công bố. Dữ liệu này sẽ là căn cứ để thị trường đánh giá hướng đi lãi suất của Fed và xu hướng giá vàng trong thời gian tới.