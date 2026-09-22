Giá vàng SJC sáng 22/9 đi ngang sau phiên giảm mạnh

Khoảng cách giữa giá mua và bán vàng miếng SJC hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá không thay đổi cả hai chiều

Theo bảng giá của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn cập nhật lúc 8 giờ 30 ngày 22/9, vàng miếng SJC loại 1 lượng, 10 lượng và 1 kg được mua vào với giá 143,6 triệu đồng/lượng, bán ra 146,6 triệu đồng/lượng. So với cuối ngày 21/9, giá không thay đổi ở cả hai chiều.

Trước đó, trong ngày 21/9, giá vàng miếng SJC giảm 1 triệu đồng/lượng, từ 144,6 – 147,6 triệu đồng/lượng xuống 143,6 – 146,6 triệu đồng/lượng. Như vậy, việc đi ngang trong sáng 22/9 cho thấy đà giảm đã tạm dừng, nhưng thị trường chưa xuất hiện tín hiệu phục hồi rõ ràng.

Bảng giá vàng cập nhật sáng ngày 22/9. Ảnh chụp màn hình

Khoảng cách giữa giá mua và bán vàng miếng SJC hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng. Với mức niêm yết này, người mua một lượng vàng với giá 146,6 triệu đồng, nếu bán lại ngay chỉ được doanh nghiệp thu mua với giá 143,6 triệu đồng, chịu khoản chênh lệch 3 triệu đồng, tương đương hơn 2% giá trị đầu tư. Mức lỗ thực tế có thể thay đổi tùy thời điểm doanh nghiệp điều chỉnh bảng giá.

Đối với vàng miếng SJC loại 5 chỉ, giá mua vào cũng ở mức 143,6 triệu đồng/lượng nhưng bán ra 146,62 triệu đồng/lượng, tạo khoảng cách 3,02 triệu đồng. Loại 0,5 chỉ, 1 chỉ và 2 chỉ có giá bán 146,63 triệu đồng/lượng, cao hơn giá mua vào 3,03 triệu đồng.

Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ được niêm yết 143,1 – 146,1 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với ngày 21/9. Người mua vàng nhẫn rồi bán lại trong cùng thời điểm cũng chịu chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC được bày bán khá nhiều tại các cửa hàng vàng. Ảnh minh hoạ

Riêng vàng nhẫn loại 0,3 chỉ và 0,5 chỉ được SJC mua vào 143,1 triệu đồng, bán ra 146,2 triệu đồng/lượng, chênh lệch 3,1 triệu đồng. Vàng nữ trang 99,99% có giá mua vào 140,6 triệu đồng và bán ra 145,1 triệu đồng/lượng. Biên độ mua – bán lên tới 4,5 triệu đồng khiến sản phẩm này không phù hợp với mục tiêu giao dịch ngắn hạn.

Đại diện hệ thống kinh doanh vàng của Công ty TNHH Mi Hồng cho biết, tthị trường đang trong giai đoạn thận trọng, sức mua không tăng mạnh sau phiên giảm giá. Việc doanh nghiệp duy trì khoảng cách mua – bán tương đối rộng nhằm hạn chế rủi ro khi giá thế giới và thị trường tài chính liên tục biến động. Người mua nên xác định nhu cầu tích lũy dài hạn, tránh vay tiền hoặc sử dụng toàn bộ nguồn vốn để mua vàng trong một thời điểm.

Ông Huỳnh Trung Khánh, Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, nhận định giao dịch vàng vật chất thường trầm lắng hơn trong quý III, trong khi tâm lý thận trọng khiến người tiêu dùng chưa muốn mua thêm. Các yếu tố như chính sách lãi suất, diễn biến đồng USD, hoạt động của các quỹ đầu tư và ngân hàng trung ương tiếp tục tác động mạnh đến giá vàng. Vì vậy, một phiên đi ngang chưa đủ để khẳng định thị trường đã xác lập xu hướng ổn định.

Người mua vàng trang sức thường chọn các thương hiệu uy tín để mua sắm tích trữ.

Theo ông Khánh, người mua cần đặc biệt chú ý khoảng cách giữa hai chiều giao dịch. Khi biên độ mua – bán ở mức 3 - 4 triệu đồng/lượng, nhà đầu tư phải chờ giá tăng tương ứng mới có thể hòa vốn. Mua vàng để “lướt sóng” trong giai đoạn giá thay đổi nhanh có thể dẫn đến tình trạng mua ở mức cao nhưng phải bán ra với giá thấp.

TS Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, cho rằng bối cảnh kinh tế còn chịu nhiều sức ép từ lạm phát, lãi suất và những biến động bên ngoài. Thị trường tài chính vì thế có thể phản ứng nhanh trước các thông tin về chính sách tiền tệ và triển vọng tăng trưởng. Với vàng, nhà đầu tư cần đánh giá đồng thời diễn biến quốc tế, tỷ giá, giá trong nước và mức chênh lệch mua – bán, thay vì chỉ nhìn vào khả năng trú ẩn của kim loại quý.

Vàng thế giới giảm khi thị trường chứng khoán phục hồi

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay giảm nhẹ sau khi thị trường Mỹ đóng cửa ngày 21/9, trong bối cảnh thị trường chứng khoán phục hồi mạnh, giá dầu đi xuống và lợi suất trái phiếu kho bạc hạ nhiệt, làm giảm nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn. Trong khi đó, kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn theo hướng thắt chặt.

Vào lúc 8 giờ sáng 22/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay được giao dịch quanh mức 4.359,1 USD/ounce. Tính đến thời điểm hiện tại, kim loại quý này giảm 17% so với mức đỉnh ghi nhận trong phiên giao dịch ngày 27/2.

Giá vàng giao dịch lúc 8 giờ sáng 22/9 (giờ Việt Nam) trên trang theo dõi kitco.com. Ảnh chụp màn hình

Các thị trường chứng khoán Bắc Mỹ đồng loạt đóng cửa trong sắc xanh. Chỉ số S&P 500 tăng 1,5% lên 7.764,70 điểm, Nasdaq Composite tăng 2,3% lên 27.122,09 điểm, trong khi Dow Jones Industrial Average tăng 0,7% lên 52.048,83 điểm.

Tâm lý thị trường hiện phản ánh việc nhà đầu tư đã chấp nhận đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản của Fed vào tuần trước, nhưng chưa loại bỏ khả năng ngân hàng trung ương Mỹ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Ngày 16/9, Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) đã nâng biên độ lãi suất mục tiêu lên 3,75-4,00%. Dự báo trung vị của các quan chức Fed cho thấy lãi suất có thể ở mức 4,1% vào cuối năm. Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch đang định giá xác suất 88% Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 12.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường tại American Gold Exchange, nhận định tâm lý lo ngại vẫn tồn tại trong nhóm nhà đầu tư kỳ vọng giá tăng trước khả năng chính sách tiền tệ của Mỹ tiếp tục được thắt chặt. Theo ông, yếu tố này đã đẩy chỉ số USD lên mức cao nhất trong hơn hai tháng trong phiên 19/9, qua đó gây sức ép lên các kim loại quý.

Trong khi đó, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại Minneapolis, ông Neel Kashkari, ngày 20/9 cho biết lạm phát tại Mỹ vẫn ở mức quá cao trên nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, chứ không chỉ trong ngành dầu mỏ.

Vàng thỏi vốn được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, song thường kém hấp dẫn hơn các tài sản sinh lời trong môi trường lãi suất cao.

Các chuyên gia phân tích tại TD Securities nhận định bất kỳ sự suy yếu nào trong ngắn hạn của thị trường kim loại quý nhiều khả năng chỉ dẫn đến hoạt động bán ra ở mức hạn chế từ các cố vấn giao dịch hàng hóa (CTA), đồng thời có thể ngày càng được xem là cơ hội mua vào đối với kim loại quý.