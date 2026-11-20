Sáng 20/11, vàng miếng SJC giảm 2 triệu đồng/lượng so với giá trước giờ mở cửa.

Lúc 8 giờ 31 phút sáng 20/11, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng ở mức 131,2 - 134,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá trước giờ mở cửa là 133,2 - 136,2 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC loại 5 chỉ bán ra 134,22 triệu đồng/lượng, loại 0,5 - 2 chỉ bán ra 134,23 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 - 5 chỉ cũng giảm 2 triệu đồng/lượng, xuống 130 - 134 triệu đồng/lượng; loại 0,3 - 0,5 chỉ ở mức 130 - 134,1 triệu đồng/lượng. Vàng nữ trang 99,99% giảm tương ứng, còn 129 - 133 triệu đồng/lượng.

Trước giờ mở cửa sáng nay, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng miếng ở mức 133,2 - 136,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng cùng bán ra 136,2 triệu đồng/lượng, giá mua vào lần lượt là 132,5 triệu đồng, 131,8 triệu đồng và 134,7 triệu đồng/lượng. Ngọc Thẩm niêm yết 132 - 135,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, sau đợt điều chỉnh, giá bán vàng miếng tại SJC thấp hơn các đơn vị mua bán vàng khác 1,3 - 2 triệu đồng/lượng.

Đây là phiên giảm thứ hai liên tiếp. Cụ thể, vào ngày 19/11, SJC đã hạ giá vàng miếng hai lần, mỗi lần 500.000 đồng/lượng, từ mức 134,2 – 137,2 triệu đồng/lượng xuống 133,2 – 136,2 triệu đồng/lượng. Tính chung hai phiên, giá vàng miếng SJC giảm 3 triệu đồng/lượng; so với mức bán ra 142 triệu đồng/lượng ghi nhận sáng 9/11, mức giảm là 7,8 triệu đồng/lượng, tương đương khoảng 5,5%..

Dù vậy, mức giảm trong nước vẫn chậm hơn thế giới. Từ sáng 18/11 đến sáng nay, giá vàng thế giới mất khoảng 239 USD/ounce, tương đương 6,3%, trong khi giá bán vàng miếng SJC giảm khoảng 2,2%. Quy đổi theo giá bán USD tại Vietcombank (25.940 đồng/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 112 triệu đồng/lượng, chưa gồm thuế, phí. Vàng miếng SJC cao hơn mức này khoảng 22,2 triệu đồng/lượng, trong khi sáng 18/11 mức chênh khoảng 17,8 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng niêm yết sáng 20/11. Ảnh chụp màn hình

Trên thị trường quốc tế, lúc 8 giờ 31 phút sáng 20/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.581,9 USD/ounce, giảm 42,7 USD/ounce, tương đương 1,18%, nối dài chuỗi giảm của các phiên trước.

Trước đó, phiên 18/11, giá vàng giảm hơn 3%, xuống quanh 3.722 USD/ounce. Biên bản cuộc họp tháng 10 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), công bố rạng sáng 19/11 theo giờ Việt Nam, cho thấy gần như toàn bộ các nhà hoạch định chính sách kỳ vọng tiếp tục thắt chặt tiền tệ. Đồng USD theo đó duy trì gần mức mạnh nhất trong 19 tháng.

Sang phiên 19/11, giá vàng có lúc xuống 3.693 USD/ounce trong phiên châu Á rồi hồi phục lên quanh 3.725 USD/ounce nhờ lực mua bắt đáy. Tuy nhiên, đà hồi phục không giữ được. Thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh, chỉ số Dow Jones mất 2,19%, S&P 500 giảm 2,02% và Nasdaq giảm 2,25%, khiến nhà đầu tư thu hẹp vị thế trên thị trường hàng hóa. Thị trường định giá khoảng 90% khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 8 - 9/12.

Số liệu kinh tế Mỹ công bố cùng ngày kém tích cực nhưng không đủ đỡ giá vàng. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng lên 203.000, cao hơn dự báo 197.000; chỉ số sản xuất của Fed Philadelphia giảm xuống 6,3 điểm từ 20,9 điểm. Kết phiên 19/11, giá vàng giao ngay ở mức 3.625,5 USD/ounce, giảm 98,6 USD/ounce, tương đương 2,65%, thấp nhất kể từ tháng 9/2025.

Vàng miếng được bán tại một cửa hàng ở Kuwait City, Kuwait. Ảnh: THX/TTXVN phát

Về kỹ thuật, giá vàng cần vượt vùng 3.640 - 3.678 USD/ounce để cải thiện xu hướng ngắn hạn; nếu không giữ được vùng hiện tại, ngưỡng hỗ trợ sâu hơn nằm quanh 3.500 USD/ounce.

Ở góc nhìn dài hạn, ngân hàng Morgan Stanley trong báo cáo triển vọng năm 2027 công bố tuần này vẫn chọn vàng là hàng hóa ưu tiên hàng đầu, với dự báo giá đạt 5.250 USD/ounce vào quý IV/2027.

Tại thị trường trong nước, chênh lệch mua - bán vàng miếng ở mức 3 triệu đồng/lượng tại SJC và 4,4 triệu đồng/lượng tại Bảo Tín Minh Châu (theo giá trước giờ mở cửa); vàng nhẫn SJC ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Các chuyên gia khuyến nghị, khi giá thế giới giảm nhanh và mức chênh với giá trong nước nới rộng lên khoảng 22 triệu đồng/lượng, người mua cần tính đến rủi ro giá trong nước tiếp tục điều chỉnh. Tiến sĩ Châu Đình Linh, chuyên gia kinh tế tài chính, lưu ý chưa ai xác định được đáy của giá vàng và khuyến nghị người mua không vay vốn để mua vàng