Giá vàng SJC lao dốc, mất 1,5 triệu đồng chỉ sau một đêm

Giá vàng miếng SJC giảm sâu 1,5 triệu đồng mỗi lượng trong phiên giao dịch sáng 6/11. Ảnh: Thế Bằng.

Sáng 6/11, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 138 - 141 triệu đồng/lượng, tương đương giảm 1,5 triệu đồng ở cả hai chiều giao dịch mua - bán.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp kinh doanh lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu... cũng giảm giá bán vàng miếng về 141 triệu đồng/lượng, tức ngang bằng với giá giao dịch tại SJC.

Sau 4 phiên tăng liên tiếp, giá vàng miếng SJC bất ngờ quay đầu giảm mạnh trong sáng nay. Trước đó, mặt hàng này đã tăng tổng cộng gần 4 triệu đồng/lượng chỉ trong 4 phiên giao dịch. Dù điều chỉnh sâu, giá vàng miếng vẫn cao hơn khoảng 2 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên cuối tuần trước (31/10).

Diễn biến giảm sâu cũng đang được các doanh nghiệp áp dụng với sản phẩm vàng nhẫn, với mức giảm gần 2 triệu đồng mỗi lượng.

Sau điều chỉnh, SJC niêm yết giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng; PNJ giữ giá vàng nhẫn ở 136,3 - 140,3 triệu đồng/lượng; DOJI giao dịch ở 136,9 - 140,9 triệu đồng/lượng; Phú Quý giữ tại 137,5 - 140,5 triệu đồng/lượng; trong khi Bảo Tín Minh Châu giảm xuống còn 137 - 141 triệu đồng/lượng.

Công ty Mi Hồng là đơn vị giảm giá vàng miếng và vàng nhẫn “nhẹ tay” nhất thị trường với mức giảm 500.000 đồng. Sau điều chỉnh, giá giao dịch hai mặt hàng đang cùng đứng ở 139,5 - 141 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Diễn biến giảm sâu của giá vàng trong nước vào sáng nay chủ yếu do chịu tác động từ giá vàng thế giới. Kim loại quý giao ngay biến động giảm gần 20 USD so với giá chốt phiên liền trước, hiện giao dịch ở 4.069 USD/ounce.

Giá vàng thế giới hiện quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) vào khoảng 127 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, giá vàng thế giới vẫn đang thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 14 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn khoảng 13-14 triệu đồng/lượng.