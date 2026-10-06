Giá vàng SJC đi ngang, thị trường chờ thêm tín hiệu từ Fed

Khảo sát trên thị trường sáng ngày 6/10, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp tiếp tục có sự phân hóa. ACB giảm 300.000 đồng/lượng, đưa giá mua vào xuống 140,5 triệu đồng và bán ra 143,5 triệu đồng/lượng.

Tại Mi Hồng, giá vàng miếng SJC giảm 200.000 đồng/lượng, xuống 141,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 143 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Trong khi đó, Công ty SJC giữ nguyên giá vàng miếng ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng.

Ở thị trường vàng nhẫn, giá niêm yết tại các đơn vị gần như không thay đổi. SJC giữ mức 140 - 143 triệu đồng/lượng, trong khi Phú Quý niêm yết ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng.

Với mặt bằng giá hiện tại, vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước vẫn cao hơn giá vàng thế giới khoảng 12,7 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng biến động quanh vùng 4.140 USD/ounce sau khi có thời điểm tăng lên 4.171 USD/ounce rồi giảm mạnh xuống 4.122 USD/ounce. Chỉ số USD tăng khiến vàng cùng các kim loại quý được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục duy trì gần vùng cao nhất trong khoảng hai thập kỷ. Mặt bằng lợi suất cao tạo sức ép đối với vàng, vốn không mang lại thu nhập từ lãi suất.

Ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại Forex.com, nhận định giá vàng có thể tiếp tục điều chỉnh trong ngắn hạn trước khi lực mua quay trở lại rõ rệt. Theo ông, diễn biến này gắn với đà tăng của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn ở mức cao.

Tuy nhiên, kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 10 đã giảm đáng kể sau khi số việc làm mới tại Mỹ trong tháng 9 thấp hơn dự kiến, trong khi số liệu việc làm của hai tháng trước cũng được điều chỉnh giảm.

Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất thị trường dự báo Fed tăng lãi suất trong tháng 10 hiện chỉ còn 22%, giảm mạnh so với khoảng 70% một tuần trước. Trong khi đó, khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn được thị trường đánh giá ở mức 84%.

Thị trường hiện chờ biên bản cuộc họp tháng 9 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), dự kiến công bố trong tuần này, để tìm thêm tín hiệu về hướng đi của chính sách tiền tệ Mỹ.

Trong ngắn hạn, lãi suất cao tiếp tục là yếu tố bất lợi đối với vàng do kim loại quý không tạo ra thu nhập từ lãi suất. Dù vậy, vàng vẫn được xem là một tài sản phòng hộ trước lạm phát và những biến động của thị trường tài chính.

Ở góc nhìn dài hạn, Metals Focus dự báo giá vàng có thể thiết lập những mức cao kỷ lục mới trong năm 2027 khi nhà đầu tư tìm kiếm các tài sản thay thế cho những tài sản truyền thống được định giá bằng USD. Đơn vị này dự báo giá vàng trung bình năm 2027 ở mức 5.330 USD/ounce.