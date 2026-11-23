Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp lớn đồng loạt tăng 1,5 triệu đồng/lượng, lên mức 135 triệu đồng/lượng. (Ảnh: TTXVN)

Mở cửa phiên giao dịch sáng 23/11, giá vàng trong nước bật tăng 1,5 triệu đồng/lượng, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố cũng tăng 9 đồng/USD.

Đến 9 giờ 20 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Doji cùng niêm yết giá vàng SJC ở mức 130 triệu đồng/lượng mua vào và 135 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên cuối tuần trước.

Tại Công ty Phú Quý, giá vàng SJC và vàng nhẫn cùng giao dịch ở mức 129,5-133,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng tăng 1,5 triệu đồng/lượng, tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá giao dịch ở mức 129,8-134,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng đang duy trì ở mức 4-5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng dao động quanh ngưỡng 3.579 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 112,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC gần 22,9 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.668 đồng/USD, tăng 9 đồng/USD so với chốt phiên hôm qua.

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng với mức độ khác nhau. Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.610-26.020 đồng/USD, tăng 40 đồng/USD, VietinBank ở mức 25.566-26.011 đồng/USD, tăng 21 đồng/USD.

Tại BIDV, tỷ giá được niêm yết ở mức 25.625-26.005 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 45 đồng/USD, Eximbank ở mức 25.610-26.000 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 20 đồng/USD./.